Toán học có thể giúp con người giao tiếp với người ngoài hành tinh?

Liệu con người có thực sự có thể giao tiếp với người ngoài hành tinh? Mới đây, các nhà khoa học đề xuất một ngôn ngữ toán học phổ quát.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Các nhà khoa học Úc gần đây đã đề xuất một khung lý thuyết để khám phá khả năng giao tiếp giữa con người và các sinh vật thông minh ngoài hành tinh thông qua một ngôn ngữ phổ quát.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu con người có cơ hội gặp gỡ sự sống thông minh ngoài hành tinh trong tương lai, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa sẽ là thách thức chính, đòi hỏi phải tìm kiếm một phương pháp giao tiếp vượt qua các ngôn ngữ của Trái đất và có thể vượt qua các nền văn minh và thậm chí cả các loài.

Khái niệm này một phần được lấy cảm hứng từ các phương pháp giao tiếp của loài ong trên Trái đất. Ong và con người đã tách biệt trong quá trình tiến hóa hơn 600 triệu năm, nhưng chúng vẫn có thể truyền đạt thông tin phức tạp thông qua điệu nhảy và các hành vi cụ thể. Nhóm nghiên cứu tin rằng ngay cả khi các sinh vật thông minh khác biệt rất nhiều về cấu trúc sinh lý và hệ thần kinh, chúng vẫn có thể đạt được sự hiểu biết thông qua một số khái niệm phổ quát nhất định.

Ảnh: @Technice.

Trong các thí nghiệm, loài ong đã chứng minh khả năng hiểu các khái niệm toán học đơn giản, chẳng hạn như phép cộng và phép trừ, và khả năng liên kết các ký hiệu với số lượng. Các nhà khoa học chỉ ra rằng, những khái niệm toán học và logic này có thể mang tính phổ quát và có thể tạo nền tảng cho các hệ thống giao tiếp giữa các tác nhân trong tương lai. Nói cách khác, toán học có thể trở thành một "ngôn ngữ" chung giữa con người và các nền văn minh ngoài hành tinh.

Các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh rằng, đây vẫn đang trong giai đoạn khám phá lý thuyết và một ngôn ngữ phổ quát hoàn chỉnh, có thể sử dụng được vẫn chưa được phát triển. Tuy nhiên, nghiên cứu này cung cấp những ý tưởng mới về cách sử dụng các khái niệm cơ bản và phổ quát nhất trong vũ trụ để giao tiếp giữa các nền văn minh. Ví dụ, trong lịch sử, tín hiệu Arecibo năm 1974 đã cố gắng thiết lập liên lạc với các nền văn minh ngoài hành tinh tiềm năng bằng cách sử dụng thông tin toán học nhị phân, chứng minh rằng toán học thực sự là một cầu nối khả thi cho giao tiếp.

Mặc dù chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để thực sự "giao tiếp" với sự sống ngoài hành tinh, nghiên cứu này cung cấp một góc nhìn mới về khám phá vũ trụ và tìm kiếm các nền văn minh ngoài Trái đất, đồng thời mở ra một hướng nghiên cứu mới về ngôn ngữ phổ quát dựa trên toán học và logic. Các nhà khoa học tin rằng, khi nghiên cứu tiến triển, nhân loại có thể thực sự tìm ra cách giao tiếp giữa các nền văn minh liên sao trong tương lai.

Vào ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra sắc lệnh yêu cầu Lầu Năm Góc công khai mọi tài liệu liên quan hiện tượng trên không không xác định (UAP), vật thể bay không xác định (UFO) và khả năng tồn tại của sự sống ngoài Trái đất. Theo đó, một lời tiên đoán của nhà tiên tri Baba Vanga bất ngờ thu hút sự quan tâm của công chúng. Ảnh: Wikimedia Commons.
