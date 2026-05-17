Năng lực kỳ diệu của loài chim được xem là biểu tượng của tự do đại dương

Giữa những cơn gió dữ dội của Nam Đại Dương, hải âu mày đen lướt đi hàng nghìn kilomet mà hầu như không cần phải đập cánh.

Hải âu mày đen, tên khoa học Thalassarche melanophris, là một trong những loài chim biển nổi tiếng nhất của vùng Nam Đại Dương. Chúng sinh sống quanh các đảo lạnh giá gần Nam Cực, đặc biệt phổ biến tại quần đảo Falkland và vùng biển phía nam của Nam Mỹ. Với sải cánh dài hơn hai mét và khả năng bay bền bỉ phi thường, hải âu mày đen được xem là bậc thầy của những chuyến hải hành trên không.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Tên gọi “mày đen” xuất phát từ dải lông sẫm màu chạy ngang phía trên mắt, tạo cảm giác như đôi lông mày nghiêm nghị. Bộ lông trắng tương phản với đôi cánh đen khiến chúng trông vừa thanh lịch vừa mạnh mẽ khi lướt qua mặt biển xám lạnh. Khác với nhiều loài chim phải liên tục vỗ cánh, hải âu mày đen tận dụng kỹ thuật gọi là “bay động lực” để khai thác sức gió đại dương. Chúng có thể lượn hàng giờ liền mà không tốn nhiều năng lượng, thậm chí bay hàng nghìn kilomet chỉ để tìm thức ăn.

Thức ăn của Thalassarche melanophris chủ yếu là cá, mực và động vật phù du. Chúng thường bay sát mặt nước, dùng thị lực sắc bén để phát hiện con mồi. Đôi khi, chúng còn theo sau tàu cá để tận dụng nguồn thức ăn còn sót lại. Tuy nhiên, chính điều này cũng khiến nhiều cá thể vô tình mắc vào lưỡi câu của nghề đánh bắt công nghiệp—một trong những mối đe dọa lớn đối với loài chim này hiện nay.

Mùa sinh sản của hải âu mày đen là cảnh tượng đặc biệt ấn tượng. Hàng nghìn cặp chim tụ tập trên các vách đá ven biển tạo nên những “thành phố chim” khổng lồ đầy âm thanh và chuyển động. Chúng xây tổ bằng bùn và cỏ, sau đó thay phiên nhau ấp trứng và nuôi con non. Hải âu nổi tiếng với sự gắn bó lâu dài giữa các cặp đôi; nhiều cá thể có thể gắn bó với cùng bạn đời trong nhiều năm, thậm chí suốt đời.

Điều khiến hải âu mày đen trở nên đặc biệt trong mắt giới khoa học là tuổi thọ và khả năng thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Một số cá thể có thể sống hàng chục năm giữa vùng biển lạnh và gió mạnh nhất hành tinh. Chúng là biểu tượng sống động của sức bền và sự tự do nơi đại dương bao la.

Ngày nay, dù vẫn còn khá phổ biến ở nhiều nơi, Thalassarche melanophris đang chịu tác động từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm biển và hoạt động đánh bắt quy mô lớn. Việc bảo vệ loài chim này không chỉ giúp duy trì hệ sinh thái biển mà còn giữ gìn hình ảnh biểu tượng của những chân trời hoang dã phương nam.