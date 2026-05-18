Loài thú có bộ lông ánh kim được ví như bóng ma dưới lòng đất châu Phi

Ẩn mình dưới lớp cát và đất khô châu Phi, chuột chũi vàng là những sinh vật kỳ lạ, có lối di chuyển gần như “bơi” trong lòng đất tối.

Họ chuột chũi vàng (Chrysochloridae) là một trong những nhóm động vật bí ẩn nhất châu Phi. Dù mang tên “chuột chũi”, chúng thực ra không phải họ hàng gần với chuột chũi thật ở châu Âu hay Bắc Mỹ. Đây là ví dụ điển hình của tiến hóa hội tụ: những loài hoàn toàn khác nhau nhưng lại phát triển ngoại hình tương tự vì cùng thích nghi với cuộc sống đào hang dưới lòng đất.

Chuột chũi vàng có thân hình nhỏ tròn như củ khoai, mắt gần như tiêu biến hoàn toàn và tai ngoài hầu như biến mất. Bộ lông của chúng đặc biệt mềm mượt, óng ánh màu đồng, vàng hoặc ánh lục dưới nắng. Một số loài như chuột chũi vàng sa mạc còn có bộ lông phản chiếu ánh kim đẹp đến mức trông gần như một sinh vật do AI tạo ra.

Điều thú vị là nhiều loài trong họ này không đào hang cố định như chuột chũi thông thường. Chúng “bơi” qua cát hoặc đất mềm bằng cách dùng chân trước khỏe như mái chèo để đẩy cơ thể tiến lên. Khi di chuyển dưới cát, mặt đất phía trên chỉ hơi rung động như có một con sóng nhỏ chạy qua. Khả năng ấy giúp chúng săn côn trùng, giun và các động vật nhỏ dưới lòng đất cực kỳ hiệu quả.

Dù gần như mù hoàn toàn, chuột chũi vàng lại sở hữu giác quan đáng kinh ngạc. Chúng có thể cảm nhận rung động cực nhỏ truyền qua mặt đất, giống như nghe bằng cả cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy chúng có khả năng phát hiện tiếng bước chân hoặc chuyển động của con mồi từ khoảng cách khá xa. Với những loài sống ở sa mạc ven biển Namibia, kỹ năng này đặc biệt quan trọng trong môi trường khắc nghiệt và ít thức ăn.

Các loài chuột chũi vàng chỉ sống tại vùng hạ Sahara ở Nam Phi, Mozambique và các quốc gia lân cận. Vì phần lớn thời gian ở dưới lòng đất nên con người hiếm khi nhìn thấy chúng ngoài tự nhiên. Một số loài thậm chí còn nằm trong danh sách động vật bí ẩn nhất thế giới vì quá khó quan sát và nghiên cứu.

Dưới lớp cát nóng bỏng của châu Phi, những sinh vật nhỏ bé này vẫn tiếp tục cuộc sống âm thầm như những “bóng ma dưới lòng đất” mà phần lớn con người chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy.