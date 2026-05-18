Loài thú có bộ lông ánh kim được ví như bóng ma dưới lòng đất châu Phi

Ẩn mình dưới lớp cát và đất khô châu Phi, chuột chũi vàng là những sinh vật kỳ lạ, có lối di chuyển gần như “bơi” trong lòng đất tối.

T.B (tổng hợp)

Họ chuột chũi vàng (Chrysochloridae) là một trong những nhóm động vật bí ẩn nhất châu Phi. Dù mang tên “chuột chũi”, chúng thực ra không phải họ hàng gần với chuột chũi thật ở châu Âu hay Bắc Mỹ. Đây là ví dụ điển hình của tiến hóa hội tụ: những loài hoàn toàn khác nhau nhưng lại phát triển ngoại hình tương tự vì cùng thích nghi với cuộc sống đào hang dưới lòng đất.

Ảnh: factrepublic

Chuột chũi vàng có thân hình nhỏ tròn như củ khoai, mắt gần như tiêu biến hoàn toàn và tai ngoài hầu như biến mất. Bộ lông của chúng đặc biệt mềm mượt, óng ánh màu đồng, vàng hoặc ánh lục dưới nắng. Một số loài như chuột chũi vàng sa mạc còn có bộ lông phản chiếu ánh kim đẹp đến mức trông gần như một sinh vật do AI tạo ra.

Ảnh: vombat.

Điều thú vị là nhiều loài trong họ này không đào hang cố định như chuột chũi thông thường. Chúng “bơi” qua cát hoặc đất mềm bằng cách dùng chân trước khỏe như mái chèo để đẩy cơ thể tiến lên. Khi di chuyển dưới cát, mặt đất phía trên chỉ hơi rung động như có một con sóng nhỏ chạy qua. Khả năng ấy giúp chúng săn côn trùng, giun và các động vật nhỏ dưới lòng đất cực kỳ hiệu quả.

Ảnh: worldanimalfoundation.

Dù gần như mù hoàn toàn, chuột chũi vàng lại sở hữu giác quan đáng kinh ngạc. Chúng có thể cảm nhận rung động cực nhỏ truyền qua mặt đất, giống như nghe bằng cả cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy chúng có khả năng phát hiện tiếng bước chân hoặc chuyển động của con mồi từ khoảng cách khá xa. Với những loài sống ở sa mạc ven biển Namibia, kỹ năng này đặc biệt quan trọng trong môi trường khắc nghiệt và ít thức ăn.

Các loài chuột chũi vàng chỉ sống tại vùng hạ Sahara ở Nam Phi, Mozambique và các quốc gia lân cận. Vì phần lớn thời gian ở dưới lòng đất nên con người hiếm khi nhìn thấy chúng ngoài tự nhiên. Một số loài thậm chí còn nằm trong danh sách động vật bí ẩn nhất thế giới vì quá khó quan sát và nghiên cứu.

Dưới lớp cát nóng bỏng của châu Phi, những sinh vật nhỏ bé này vẫn tiếp tục cuộc sống âm thầm như những “bóng ma dưới lòng đất” mà phần lớn con người chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy.

Kho tri thức

Loài ốc biển cực đẹp sở hữu 'vũ khí sinh học' đáng sợ nhất đại dương

Ẩn mình dưới lớp cát và rạn san hô nhiệt đới, có một nhóm sinh vật vừa đẹp mê hoặc vừa sở hữu “vũ khí” đáng sợ bậc nhất đại dương - đó là các loài ốc cối.

Chi Conus (ốc cối) bao gồm hơn 800 loài ốc biển săn mồi, phân bố chủ yếu ở vùng biển nhiệt đới Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Điều khiến chúng nổi bật không chỉ là những chiếc vỏ hình nón tinh xảo với hoa văn như tranh vẽ, mà còn là cơ chế săn mồi cực kỳ tinh vi: một chiếc “răng” biến đổi thành mũi lao siêu nhỏ, có thể phóng ra như một mũi tên tẩm độc.

Kho tri thức

Cấu trúc kỳ lạ của sinh vật có vẻ ngoài giống hệt đàn organ

Dưới làn nước ấm áp của các rạn san hô nhiệt đới, tồn tại một loài san hô mang cấu trúc kỳ lạ giống hệt những ống đàn cổ.

San hô đàn ống, tên khoa học Tubipora musica, là một loài san hô mềm thuộc lớp Anthozoa, nổi bật bởi bộ khung màu đỏ rực được tạo thành từ các ống canxi nhỏ xếp song song như ống đàn organ. Chính cấu trúc đặc biệt này đã mang lại cho nó cái tên đầy chất nghệ thuật. Khi còn sống, phần mô mềm của san hô – thường có màu xanh, xám hoặc nâu – bao phủ bên ngoài và bộ khung đỏ chỉ lộ ra khi lớp mô này bị mất đi, tạo nên sự tương phản thị giác rất ấn tượng.

Kho tri thức

Loài cây không rễ vứt xuống nước là sống, cực quen với người nuôi cá cảnh

Trong làn nước tĩnh lặng của ao hồ, một loài thực vật không rễ âm thầm phát triển, góp phần giữ cân bằng cả hệ sinh thái.

Rong đuôi chó, tên khoa học Ceratophyllum demersum, là một loài thực vật thủy sinh quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Khác với phần lớn cây cối, loài này không có rễ thật sự mà trôi tự do trong nước hoặc bám lỏng lẻo vào bùn đáy. Thân cây dài, mềm, phân nhánh dày đặc, với những vòng lá mảnh như sợi kim tỏa ra xung quanh, tạo nên hình dáng giống chiếc đuôi xù – nguồn gốc của cái tên dân dã mà người Việt thường gọi.

