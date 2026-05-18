Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Mở quan tài bằng chì, chuyên gia bất ngờ trước cảnh tượng bên trong

Khi mở nắp quan tài bằng chì, các nhà khảo cổ phát hiện thi hài một phụ nữ La Mã được chôn cất cùng trâm cài tóc bằng đá đen và các loại nhựa thơm quý hiếm.

Tâm Anh (TH)

Ngôi mộ chứa chiếc quan tài thời La Mã được chạm khắc tinh xảo được phát hiện vào năm 2023 tại thành phố Colchester, Anh khi các nhà khảo cổ tiến hành cuộc khai quật tại một bệnh viện đã ngừng hoạt động - nơi đang được cải tạo thành khu nhà ở. Phát hiện này mới được Quỹ Khảo cổ Colchester công bố. Quan tài và các hiện vật được tìm thấy bên trong sẽ được trưng bày cho du khách tham quan bắt đầu từ ngày 16/5.

Theo các chuyên gia, cỗ quan tài bằng chì. Bên trong quan tài chứa hài cốt của một người phụ nữ cùng trâm cài tóc bằng đá đen và các loại nhựa thơm quý hiếm. đã được phát hiện.

"Đây là một trong những khu mộ La Mã hấp dẫn nhất mà chúng tôi từng nghiên cứu ở Colchester trong những năm gần đây", Adam Wightman, Giám đốc khảo cổ học tại Colchester Archaeological Trust, cho biết.

Ông Adam cho biết thêm rằng, sự kết hợp giữa quan tài, đồ tùy táng và bằng chứng khoa học khiến đây trở thành một trong những ngôi mộ nguyên vẹn nhất từng được phát hiện.

chattt-2.png
Các chuyên gia tỉ mỉ kiểm tra cỗ quan tài bằng chì phát hiện ở Colchester, Anh. Ảnh: Colchester Archaeological Trust.

Người phụ nữ La Mã được chôn cất trong ngôi mộ thuộc tầng lớp thượng lưu và qua đời ở độ tuổi cuối 20 hoặc 30. Vào thời điểm đó, đế chế La Mã kiểm soát vùng lãnh thổ ngày nay thuộc Vương quốc Anh. Thời điểm bà qua đời và được chôn cất vẫn chưa rõ nhưng các nhà khảo cổ học cho rằng có khả năng là vào cuối thời kỳ La Mã kéo dài từ khoảng cuối thế kỷ 3 đến đầu thế kỷ 5.

Theo Tổ chức Khảo cổ học Colchester, người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu này được chôn cất trong một chiếc quan tài bằng chì được trang trí công phu, kèm theo một bộ đồ tùy táng phong phú. Bà được chôn cất cùng với những hiện vật bao gồm: trâm cài tóc bằng đá đen, một bộ bình thủy tinh quý hiếm và nhiều hiện vật khác. Điều này cho thấy bà được tổ chức lễ chôn cất trang trọng và tốn kém.

Người phụ nữ La Mã cũng được chôn cất cùng với các loại nhựa cây quý hiếm, bao gồm cả nhũ hương, nhựa khô từ các cây thuộc chi Boswellia với nhiều loài cây trong số đó mọc ở châu Phi, Trung Đông và Ấn Độ. Nhũ hương - loại nhựa thơm chiết xuất từ cây Boswellia có thể được dùng trong nghi lễ tôn giáo và được cho là có khả năng chữa bệnh.

Quan tài của nữ quý tộc La Mã cũng có thạch cao. Điều này có nghĩa là thi hài của bà có thể đã được phủ một lớp thạch cao lỏng trước khi chôn cất.

Ở Anh dưới thời La Mã, những người thuộc tầng lớp thượng lưu đôi khi đổ thạch cao lỏng lên thi thể sau khi người đó qua đời. Trong trường hợp thạch cao được bảo quản tốt, nó có thể giúp bảo quản thi hài người đã khuất gần như nguyên vẹn theo thời gian.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Phát hiện mộ La Mã tại Colchester #Hiện vật tùy táng quý hiếm #quan tài bằng chì #La Mã

Bài liên quan

Kho tri thức

Cận cảnh loại đá huyền bí từng được chiến binh La Mã mang ra chiến trường

Người La Mã cổ đại tin rằng onyx giúp tăng sự tự tin và lòng dũng cảm trước chiến trận. Các chiến binh thường mang theo bùa hộ mệnh làm từ loại đá này.

Từ hàng nghìn năm trước, đá onyx đã khiến con người mê hoặc bởi những lớp vân sọc tự nhiên như được vẽ bằng tay. Tên gọi “onyx” xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ, nghĩa là “móng tay”, gắn với truyền thuyết nữ thần Aphrodite. Trong thực tế, onyx là một dạng biến thể của chalcedony thuộc họ thạch anh, nổi bật với các dải màu song song. Màu phổ biến nhất là đen – trắng, nhưng onyx cũng có thể xuất hiện với sắc nâu, đỏ, xanh lá, vàng mật ong hay thậm chí pha ánh cam như mật cháy.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thành phố cổ La Mã bị 'đóng băng' thời gian do núi lửa phun trào

Vào đầu thế kỷ 18, Herculaneum - thành phố cổ La Mã tình cờ được phát hiện. Thành phố này bị "đóng băng" thời gian sau thảm họa núi lửa năm 79 sau Công nguyên.

Vào tháng 8 năm 79 sau Công nguyên, núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội. Thảm kịch thiên nhiên kinh hoàng này đã phá hủy thành phố cổ Pompeii của La Mã và một số thị trấn khác. Trong đó, thành phố Herculaneum cũng bị chôn vùi trong tro bụi núi lửa và "biến mất" khỏi thế giới trong suốt nhiều thế kỷ trước khi được phát hiện vào đầu thế kỷ 18.

Trước khi xảy ra thảm họa núi lửa Vesuvius, Herculaneum là điểm đến yêu thích của giới thượng lưu La Mã vào mùa Hè. Nơi đây có những biệt thự xa hoa nhìn ra Vịnh Naples. Tầng lớp giàu có thường tới đây để nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí trong những ngày Hè nóng bức.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn thi hài hai trẻ sơ sinh La Mã bọc vải Tyrian quý hiếm

Thi hài 2 trẻ sơ sinh La Mã được các chuyên gia khai quật tại Anh. Những đứa trẻ được bọc trong tấm vải được nhuộm bằng loại thuốc nhuộm đắt nhất thời bấy giờ.

Hai đứa trẻ sơ sinh La Mã được chôn cất ở York, Vương quốc Anh cách đây khoảng 1.700 năm. Điều khiến các chuyên gia chú ý là việc thi hài những đứa trẻ xấu số được bọc trong tấm vải màu tím Tyrian - loại thuốc nhuộm đắt nhất của vùng Địa Trung Hải cổ đại. Loại thuốc nhuộm đắt tiền này được chiết xuất từ ​​ốc biển.

Đây là lần đầu tiên bằng chứng về màu tím Tyrian được tìm thấy trên vải ở York. Trước phát hiện này, các nhà sử học phần lớn tin rằng, người La Mã thời cổ đại không thể hiện sự thương tiếc quá nhiều đối với những đứa trẻ chết yểu. Thậm chí, việc cha mẹ công khai thương tiếc con cái là điều bị cấm trong xã hội La Mã.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới