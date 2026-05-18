Mở quan tài bằng chì, chuyên gia bất ngờ trước cảnh tượng bên trong

Khi mở nắp quan tài bằng chì, các nhà khảo cổ phát hiện thi hài một phụ nữ La Mã được chôn cất cùng trâm cài tóc bằng đá đen và các loại nhựa thơm quý hiếm.

Ngôi mộ chứa chiếc quan tài thời La Mã được chạm khắc tinh xảo được phát hiện vào năm 2023 tại thành phố Colchester, Anh khi các nhà khảo cổ tiến hành cuộc khai quật tại một bệnh viện đã ngừng hoạt động - nơi đang được cải tạo thành khu nhà ở. Phát hiện này mới được Quỹ Khảo cổ Colchester công bố. Quan tài và các hiện vật được tìm thấy bên trong sẽ được trưng bày cho du khách tham quan bắt đầu từ ngày 16/5.

Theo các chuyên gia, cỗ quan tài bằng chì. Bên trong quan tài chứa hài cốt của một người phụ nữ cùng trâm cài tóc bằng đá đen và các loại nhựa thơm quý hiếm. đã được phát hiện.

"Đây là một trong những khu mộ La Mã hấp dẫn nhất mà chúng tôi từng nghiên cứu ở Colchester trong những năm gần đây", Adam Wightman, Giám đốc khảo cổ học tại Colchester Archaeological Trust, cho biết.

Ông Adam cho biết thêm rằng, sự kết hợp giữa quan tài, đồ tùy táng và bằng chứng khoa học khiến đây trở thành một trong những ngôi mộ nguyên vẹn nhất từng được phát hiện.

Các chuyên gia tỉ mỉ kiểm tra cỗ quan tài bằng chì phát hiện ở Colchester, Anh. Ảnh: Colchester Archaeological Trust.

Người phụ nữ La Mã được chôn cất trong ngôi mộ thuộc tầng lớp thượng lưu và qua đời ở độ tuổi cuối 20 hoặc 30. Vào thời điểm đó, đế chế La Mã kiểm soát vùng lãnh thổ ngày nay thuộc Vương quốc Anh. Thời điểm bà qua đời và được chôn cất vẫn chưa rõ nhưng các nhà khảo cổ học cho rằng có khả năng là vào cuối thời kỳ La Mã kéo dài từ khoảng cuối thế kỷ 3 đến đầu thế kỷ 5.

Theo Tổ chức Khảo cổ học Colchester, người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu này được chôn cất trong một chiếc quan tài bằng chì được trang trí công phu, kèm theo một bộ đồ tùy táng phong phú. Bà được chôn cất cùng với những hiện vật bao gồm: trâm cài tóc bằng đá đen, một bộ bình thủy tinh quý hiếm và nhiều hiện vật khác. Điều này cho thấy bà được tổ chức lễ chôn cất trang trọng và tốn kém.

Người phụ nữ La Mã cũng được chôn cất cùng với các loại nhựa cây quý hiếm, bao gồm cả nhũ hương, nhựa khô từ các cây thuộc chi Boswellia với nhiều loài cây trong số đó mọc ở châu Phi, Trung Đông và Ấn Độ. Nhũ hương - loại nhựa thơm chiết xuất từ cây Boswellia có thể được dùng trong nghi lễ tôn giáo và được cho là có khả năng chữa bệnh.

Quan tài của nữ quý tộc La Mã cũng có thạch cao. Điều này có nghĩa là thi hài của bà có thể đã được phủ một lớp thạch cao lỏng trước khi chôn cất.

Ở Anh dưới thời La Mã, những người thuộc tầng lớp thượng lưu đôi khi đổ thạch cao lỏng lên thi thể sau khi người đó qua đời. Trong trường hợp thạch cao được bảo quản tốt, nó có thể giúp bảo quản thi hài người đã khuất gần như nguyên vẹn theo thời gian.