Cận cảnh loài cây 'vàng trắng' từng làm thay đổi cả lịch sử nhân loại

Gossypium hirsutum là loài cây bông phổ biến nhất thế giới hiện nay, cung cấp phần lớn nguồn sợi cotton cho ngành dệt may toàn cầu. Có nguồn gốc từ Trung Mỹ và Caribe, loài cây này đã được con người trồng từ hàng nghìn năm trước. Từ những cánh đồng khô nóng ở châu Mỹ cho đến các vùng canh tác rộng lớn tại châu Á và châu Phi, cây bông đã trở thành một trong những cây công nghiệp quan trọng nhất lịch sử nhân loại.

Thoạt nhìn, cây bông không quá nổi bật. Nó là loài cây bụi thấp với lá xanh chia thùy và hoa màu trắng hoặc vàng nhạt, đôi khi chuyển hồng sau khi nở. Thế nhưng, điều đặc biệt nằm trong quả bông. Khi chín, quả khô nứt ra để lộ những búi sợi trắng mềm như mây bao quanh hạt. Chính các sợi này là “vàng trắng” của ngành dệt may. Thực chất, mỗi sợi bông là một tế bào thực vật kéo dài cực mảnh mọc từ bề mặt hạt.

Một điều thú vị là cotton từng đóng vai trò cực lớn trong lịch sử thế giới hiện đại. Trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp ở Anh, nhu cầu bông nguyên liệu tăng mạnh đã thúc đẩy sự phát triển của máy móc dệt và các nhà máy quy mô lớn. Đồng thời, ngành trồng bông ở châu Mỹ cũng gắn liền với lịch sử đau thương của chế độ nô lệ. Có thể nói cây bông vừa là biểu tượng của sự phát triển công nghiệp, vừa phản ánh những mặt tối của kinh tế toàn cầu thời cận đại.

Ngày nay, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ là những quốc gia sản xuất bông lớn nhất thế giới. Dù sợi tổng hợp như polyester ngày càng phổ biến, cotton vẫn được ưa chuộng nhờ độ mềm, thoáng khí và khả năng thấm hút tốt. Từ áo phông, khăn tắm đến tiền giấy ở nhiều quốc gia, dấu vết của cây bông hiện diện trong vô số vật dụng đời thường.

Ngoài giá trị kinh tế, cây bông còn khá thú vị về mặt sinh học. Chúng có họ hàng với dâm bụt và đậu bắp vì cùng thuộc họ Malvaceae. Hạt bông sau khi ép dầu còn được dùng trong công nghiệp thực phẩm và chăn nuôi. Trong tự nhiên, cây bông cũng là môi trường sống của nhiều loài côn trùng, bao gồm cả những loài sâu hại nổi tiếng khiến nông dân đau đầu suốt nhiều thế kỷ.

Từ những cánh đồng trắng xóa dưới nắng cho đến các xưởng dệt hiện đại, cây bông đã âm thầm góp phần tạo nên thế giới vật chất quen thuộc của con người. Có lẽ ít loài thực vật nào vừa mềm mại trong cảm giác chạm vào, vừa có ảnh hưởng lớn tới lịch sử toàn cầu như cây bông.