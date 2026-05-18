Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Cận cảnh loài cây 'vàng trắng' từng làm thay đổi cả lịch sử nhân loại

Ẩn sau những bộ trang phục mọi người măc hằng ngày là cây bông – loài thực vật từng góp phần thay đổi lịch sử kinh tế toàn cầu.

T.B (tổng hợp)

Gossypium hirsutum là loài cây bông phổ biến nhất thế giới hiện nay, cung cấp phần lớn nguồn sợi cotton cho ngành dệt may toàn cầu. Có nguồn gốc từ Trung Mỹ và Caribe, loài cây này đã được con người trồng từ hàng nghìn năm trước. Từ những cánh đồng khô nóng ở châu Mỹ cho đến các vùng canh tác rộng lớn tại châu Á và châu Phi, cây bông đã trở thành một trong những cây công nghiệp quan trọng nhất lịch sử nhân loại.

Ảnh: camnangcaytrong

Thoạt nhìn, cây bông không quá nổi bật. Nó là loài cây bụi thấp với lá xanh chia thùy và hoa màu trắng hoặc vàng nhạt, đôi khi chuyển hồng sau khi nở. Thế nhưng, điều đặc biệt nằm trong quả bông. Khi chín, quả khô nứt ra để lộ những búi sợi trắng mềm như mây bao quanh hạt. Chính các sợi này là “vàng trắng” của ngành dệt may. Thực chất, mỗi sợi bông là một tế bào thực vật kéo dài cực mảnh mọc từ bề mặt hạt.

Ảnh: agro.bayer.com

Một điều thú vị là cotton từng đóng vai trò cực lớn trong lịch sử thế giới hiện đại. Trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp ở Anh, nhu cầu bông nguyên liệu tăng mạnh đã thúc đẩy sự phát triển của máy móc dệt và các nhà máy quy mô lớn. Đồng thời, ngành trồng bông ở châu Mỹ cũng gắn liền với lịch sử đau thương của chế độ nô lệ. Có thể nói cây bông vừa là biểu tượng của sự phát triển công nghiệp, vừa phản ánh những mặt tối của kinh tế toàn cầu thời cận đại.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Ngày nay, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ là những quốc gia sản xuất bông lớn nhất thế giới. Dù sợi tổng hợp như polyester ngày càng phổ biến, cotton vẫn được ưa chuộng nhờ độ mềm, thoáng khí và khả năng thấm hút tốt. Từ áo phông, khăn tắm đến tiền giấy ở nhiều quốc gia, dấu vết của cây bông hiện diện trong vô số vật dụng đời thường.

Ngoài giá trị kinh tế, cây bông còn khá thú vị về mặt sinh học. Chúng có họ hàng với dâm bụt và đậu bắp vì cùng thuộc họ Malvaceae. Hạt bông sau khi ép dầu còn được dùng trong công nghiệp thực phẩm và chăn nuôi. Trong tự nhiên, cây bông cũng là môi trường sống của nhiều loài côn trùng, bao gồm cả những loài sâu hại nổi tiếng khiến nông dân đau đầu suốt nhiều thế kỷ.

Từ những cánh đồng trắng xóa dưới nắng cho đến các xưởng dệt hiện đại, cây bông đã âm thầm góp phần tạo nên thế giới vật chất quen thuộc của con người. Có lẽ ít loài thực vật nào vừa mềm mại trong cảm giác chạm vào, vừa có ảnh hưởng lớn tới lịch sử toàn cầu như cây bông.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Lịch sử cây bông và ngành dệt may #Vai trò của cây bông trong Cách mạng Công nghiệp #Nguồn gốc và phân bố của cây bông #Ý nghĩa kinh tế của cây bông toàn cầu #Mối liên hệ giữa cây bông và chế độ nô lệ #Các ứng dụng của sợi bông trong đời sống

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật cổ dài được ví như “hóa thạch sống” kỳ lạ của thế giới côn trùng

Với chiếc cổ dài kỳ lạ và dáng vẻ như sinh vật thời tiền sử, ruồi cổ rắn là nhóm côn trùng săn mồi nhỏ bé nhưng đầy bí ẩn.

Raphidioptera là một bộ côn trùng khá hiếm, thường được gọi là ruồi cổ rắn. Cái tên này xuất phát từ phần ngực trước kéo dài giống chiếc cổ rắn, khiến chúng trông khác hẳn hầu hết các loài côn trùng quen thuộc. Khi ngẩng đầu lên giữa lớp vỏ cây hoặc cành khô, ruồi cổ rắn tạo cảm giác như một sinh vật bước ra từ thời đại khủng long thu nhỏ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Kinh ngạc với nhóm sinh vật sống được trong nước sôi và axit cực mạnh

Ẩn mình trong suối axit, miệng phun thủy nhiệt và cả ruột động vật, cổ khuẩn là nhóm sinh vật nguyên sơ nhỏ bé có khả năng tồn tại phi thường.

Cổ khuẩn (Archaea) là một trong ba miền sự sống của sinh vật trên Trái Đất bên cạnh vi khuẩn và sinh vật nhân thực. Trong thời gian dài, con người từng nghĩ chúng chỉ là một dạng vi khuẩn đặc biệt. Thế nhưng, đến cuối thế kỷ 20, các nhà khoa học phát hiện cổ khuẩn thực sự khác biệt sâu sắc về mặt di truyền và sinh hóa, đến mức phải xếp chúng vào một “nhánh sự sống” riêng biệt.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Điều khó tin về loài ếch tròn như quả bóng sống ở sa mạc cực kỳ khắc nghiệt

Với thân hình tròn vo, đôi mắt to ngơ ngác và tiếng kêu như món đồ chơi cao su, ếch mưa sa mạc là sinh vật từng khuấy đảo mạng Internet toàn cầu.

Ếch mưa sa mạc (Breviceps macrops) là một trong những loài lưỡng cư kỳ lạ và "đáng yêu" nhất thế giới. Chúng sinh sống chủ yếu tại các dải cát ven biển ở Namibia và Nam Phi, nơi khí hậu khô cằn tưởng như hoàn toàn không phù hợp với loài ếch vốn cần độ ẩm cao. Thế nhưng, chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, loài sinh vật bé nhỏ này lại tiến hóa theo cách cực kỳ đặc biệt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới