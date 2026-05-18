Kho tri thức

Kiểu săn mồi tàn độc của loài cá mập được mệnh danh quái vật hoạt hình

Ẩn sâu trong bóng tối đại dương, cá mập răng lớn là một trong những sinh vật kỳ dị và ít được nhìn thấy nhất thế giới biển.

T.B (tổng hợp)

Cá mập răng lớn (Isistius plutodus) là loài cá mập nhỏ sống ở vùng biển sâu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Dù chỉ dài khoảng nửa mét, sinh vật này lại sở hữu bộ răng dưới khổng lồ đáng kinh ngạc so với kích thước cơ thể. Khi nhìn hộp sọ của nó, nhiều người có cảm giác như đang thấy một “quái vật hoạt hình” hơn là cá mập thật.

Ảnh: fishesofaustralia.net

Loài cá mập này có cách săn mồi rất đặc biệt. Chúng không xé xác con mồi như cá mập trắng lớn mà dùng hàm răng sắc như dao để cắt ra từng miếng thịt tròn trên cơ thể các động vật lớn hơn. Các nhà khoa học từng phát hiện những vết thương hình tròn kỳ lạ trên cá voi, cá heo, cá ngừ, trước khi xác định thủ phạm chính là họ hàng của Isistius plutodus.

Ảnh: sharks4kids

Điểm khiến cá mập răng lớn trở nên khác thường là hàm dưới của nó cực kỳ phát triển. Những chiếc răng dưới lớn hơn hẳn so với cá mập cắt bánh quy thông thường, giúp chúng cắn sâu hơn vào cơ thể con mồi. Trong khi đó, hàm trên lại có các răng nhỏ hơn nhiều. Khi săn mồi, chúng bám vào mục tiêu bằng môi dạng giác hút rồi xoay cơ thể để “khoét” một miếng thịt gần như hoàn hảo. Đây là một trong những chiến thuật săn mồi kỳ lạ nhất của đại dương.

Ảnh: ocean.si

Một điều thú vị là cá mập răng lớn sống chủ yếu ở vùng nước sâu tối tăm, nơi ánh sáng Mặt Trời gần như không thể chạm tới. Giống nhiều sinh vật biển sâu khác, chúng có khả năng phát quang sinh học. Phần bụng phát sáng giúp chúng hòa lẫn với ánh sáng yếu từ phía trên khi nhìn từ dưới lên – một kiểu ngụy trang gọi là counter-illumination. Tuy nhiên, quanh cổ chúng lại có một dải tối đặc trưng, có thể đóng vai trò thu hút con mồi tò mò tiến lại gần.

Do sống ở vùng biển sâu và hiếm gặp, Isistius plutodus vẫn còn là loài khá bí ẩn với khoa học. Phần lớn mẫu vật được nghiên cứu là những cá thể vô tình mắc vào lưới đánh cá biển sâu. Thậm chí nhiều người chưa từng nghe tên loài cá mập này dù nó sở hữu một trong những bộ hàm kỳ lạ nhất thế giới động vật.

Trong bóng tối lạnh lẽo của đại dương sâu, cá mập răng lớn là minh chứng rằng thiên nhiên không cần tạo ra những quái vật khổng lồ để khiến con người kinh ngạc. Đôi khi, chỉ một sinh vật nhỏ với hàm răng “phi lý” cũng đủ làm thế giới biển trở nên đáng sợ và hấp dẫn hơn rất nhiều.

#Loài cá mập nhỏ kỳ lạ #Chiến thuật săn mồi đặc biệt #Khả năng phát quang sinh học #Hàm răng khổng lồ #Sinh vật biển sâu hiếm gặp #Cấu tạo hàm và răng độc đáo

