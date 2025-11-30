Sở Xây dựng Đồng Tháp: Cuộc đua “song mã” giành gói thầu 4,5 tỷ đồng

Tại gói thầu thi công sửa chữa mặt đường ĐT.843 do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, cuộc cạnh tranh đang diễn ra gay cấn giữa một nhà thầu đến từ Vĩnh Long và một đơn vị bản địa.

Gói thầu số 02: Thi công Sửa chữa mặt đường và đường vào cầu tuyến ĐT.843 (Mã TBMT: IB2500495398) do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư, có giá gói thầu là 4.502.169.000 đồng. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thời gian thực hiện 210 ngày.

Theo biên bản mở thầu hoàn thành lúc 14:03 ngày 21/11/2025, gói thầu này thu hút sự tham gia của hai nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Công trình số 1-715 và Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hưng Long Đồng Tháp. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy bức tranh tương phản về chiến lược giá và lịch sử đấu thầu của hai đơn vị này.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Ưu thế giá thuộc về nhà thầu "khách"

Phân tích biên bản mở thầu cho thấy, Công ty TNHH Xây dựng Công trình số 1-715 (gọi tắt là Công ty 1-715), có trụ sở tại Vĩnh Long, đã đưa ra mức giá dự thầu sau giảm giá là 4.340.711.562 đồng, tương ứng với tỷ lệ giảm giá 3,6%.

Trong khi đó, nhà thầu "bản địa" là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Hưng Long Đồng Tháp (gọi tắt là Công ty Hưng Long Đồng Tháp) chào giá 4.450.755.169 đồng, với tỷ lệ giảm giá khiêm tốn 1%.

Như vậy, xét thuần túy về yếu tố giá tại thời điểm mở thầu, Công ty 1-715 đang có lợi thế cạnh tranh hơn đối thủ khoảng 110 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá thấp nhất chưa phải là yếu tố duy nhất quyết định kết quả, mà cần xem xét kỹ lưỡng năng lực và kinh nghiệm thực chiến của các bên, đặc biệt trong bối cảnh tỷ lệ trượt thầu của cả hai đơn vị này trong năm 2025 đang ở mức đáng lưu tâm.

Năng lực và "nốt trầm" năm 2025 của các nhà thầu

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy những con số biết nói về "sức khỏe" của các nhà thầu tham dự.

Đối với Công ty 1-715, doanh nghiệp này có địa chỉ tại Vĩnh Long. Lịch sử tham gia đấu thầu ghi nhận đơn vị này đã tham gia 139 gói thầu, trong đó trúng 35 gói và trượt 99 gói. Điều đáng chú ý là tỷ lệ trượt thầu rất cao.

Riêng trong năm 2025, hồ sơ năng lực cho thấy Công ty 1-715 liên tiếp trượt thầu tại nhiều gói thầu giao thông ở các tỉnh lân cận. Cụ thể, chỉ trong tháng 11/2025, đơn vị này đã trượt Gói thầu số 06 thi công Đường tỉnh 901 và Gói thầu số 06 dự án Đường tỉnh 904 do Trung tâm Quản lý và bảo trì công trình xây dựng Vĩnh Long mời thầu. Trước đó, trong tháng 10/2025, nhà thầu này cũng không thành công tại các gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 và Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú mời thầu. Việc tham gia nhiều nhưng tỷ lệ trúng thầu thấp đặt ra dấu hỏi về khả năng cạnh tranh thực sự hoặc chiến lược tham dự thầu của doanh nghiệp này.

Ở chiều ngược lại, Công ty Hưng Long Đồng Tháp, có trụ sở tại Đồng Tháp, được xem là một "nhà thầu quen mặt" tại địa phương. Doanh nghiệp này đã tham gia 223 gói thầu, trúng 97 gói. Tuy nhiên, năm 2025 dường như là một năm đầy thách thức với đơn vị này khi tỷ lệ trượt thầu tăng cao.

Theo thống kê hoạt động năm 2025, Công ty Hưng Long Đồng Tháp tham gia 37 gói thầu nhưng đã trượt tới 21 gói (tính đến cuối tháng 11/2025). Đơn cử, trong tháng 11/2025, nhà thầu này trượt Gói thầu số 04 tại Phòng Kinh tế xã Thanh Mỹ. Hay trước đó, vào tháng 10/2025, đơn vị này cũng không được lựa chọn tại các gói thầu do Ban Quản lý dự án huyện Tam Nông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 mời thầu.

Mặc dù vậy, Công ty Hưng Long Đồng Tháp vẫn duy trì được vị thế tại một số chủ đầu tư quen thuộc. Dữ liệu cho thấy nhà thầu này có lịch sử trúng thầu dày đặc tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông (trúng 15/31 gói tham gia) và Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh (trúng 16/41 gói tham gia).

Tại Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, chủ đầu tư của gói thầu đang xét, Công ty Hưng Long Đồng Tháp mới chỉ tham gia 2 gói thầu và chưa có gói nào được công bố kết quả trúng thầu (tính đến thời điểm dữ liệu cập nhật). Trong khi đó, Công ty 1-715 cũng từng tham gia 1 gói thầu tại đây và đang chờ kết quả.

Cần đánh giá công tâm, minh bạch

Việc cả hai nhà thầu đều có số lượng gói thầu trượt lớn trong năm 2025 là một chỉ dấu quan trọng mà Tổ chuyên gia và Chủ đầu tư cần xem xét kỹ lưỡng trong quá trình đánh giá E-HSDT. Bên cạnh giá dự thầu, việc đánh giá năng lực tài chính, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và đặc biệt là uy tín thông qua lịch sử thực hiện hợp đồng cần được thực hiện nghiêm túc.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn đề cao tiêu chí hiệu quả kinh tế nhưng không tách rời chất lượng. Một nhà thầu có giá thấp là tín hiệu tốt cho ngân sách, nhưng nếu lịch sử đấu thầu cho thấy năng lực thực hiện hạn chế hoặc tham gia nhiều nhưng trúng ít, chủ đầu tư cần có bước làm rõ hồ sơ thật chặt chẽ để tránh rủi ro khi thực hiện hợp đồng."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) chia sẻ thêm về góc độ pháp lý: "Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu đã thắt chặt hơn quy trách nhiệm giải trình và tính minh bạch. Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rõ các tiêu chuẩn đánh giá. Do đó, bên mời thầu cần đảm bảo sự công bằng, không phân biệt nhà thầu địa phương hay nhà thầu nơi khác, mọi đánh giá phải dựa trên các tiêu chí kỹ thuật và năng lực đã được quy định rõ trong E-HSMT."

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại gói thầu sửa chữa đường ĐT.843 sẽ là câu trả lời cho việc liệu ưu thế về giá của nhà thầu đến từ Vĩnh Long có vượt qua được lợi thế sân nhà của doanh nghiệp Đồng Tháp, hay năng lực thực tế mới là yếu tố quyết định cuối cùng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này.