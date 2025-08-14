Hà Nội

Xã hội

Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sau gần 2 năm phát động, đến nay đã có 1.110 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025.

Chiều 14/8, tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025. Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiêm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy cơ quan MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sơ khảo, chủ trì cuộc họp.

1000020538.jpg
Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiêm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy cơ quan MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng sơ khảo phát biểu tại cuộc họp.

Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Sau gần 2 năm phát động, đến nay, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024 - 2025 đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm hợp lệ (nhiều hơn giải lần thứ IV là 42 tác phẩm, mùa giải lần thứ IV có 1.078 tác phẩm tham dự): trong đó, báo in 376 tác phẩm, báo điện tử 622 tác phẩm, truyền hình 63 tác phẩm, phát thanh 49 tác phẩm của trên 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Nhắc tới thành công của 4 lần tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông Vũ Văn Tiến trân trọng đề nghị các thành viên trong Hội đồng phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm cao của các nhà báo đã có nhiều năm gắn bó, đồng hành với giải báo chí của Mặt trận và tham gia chấm ở các giải báo chí quốc gia, tập trung đánh giá, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng vào chấm chung khảo, đảm bảo khách quan, đề cao chất lượng, cơ cấu tác phẩm phù hợp.

Theo ông Vũ Văn Tiến, công tác chấm sơ khảo lựa chọn các tác phẩm vào chung khảo cần bám sát các tiêu chí, điều kiện trong Thể lệ Giải và quy định trong Quy chế chấm giải của Hội đồng giám khảo.

Chú trọng lựa chọn các tác phẩm báo chí có hình thức thể hiện công phu, sáng tạo và đổi mới. Nội dung mang tính thời sự, đề cập, phản ánh sâu, có sức lan tỏa những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Những bài viết chuyên sâu mang giá trị lý luận và thực tiễn cao về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

1000020539.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh đó cần lựa chọn những tác phẩm phản ánh công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cả trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước; triển khai quy định kiểm soát quyền lực; lên án bệnh sợ trách nhiệm; biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; những tác phẩm báo chí kiến nghị, đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các tác phẩm phản ánh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Khẳng định công tác chấm sơ khảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để Hội đồng Chung khảo cân nhắc, lựa chọn các tác phẩm đoạt giải, ông Vũ Văn Tiến đề nghị, sau cuộc họp, các Tiểu ban chấm sơ khảo sẽ bắt tay ngay vào công tác chấm giải và gửi kết quả về Ban Tuyên giáo cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 29/8/2025 để tổng hợp và lập danh sách chính thức các tác phẩm được lựa chọn vào chấm chung khảo đảm bảo tiến độ và chất lượng.

