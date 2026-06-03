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[GALLERY] Smart TV hình đẹp nhưng âm thanh dở? Đây là cách khắc phục

Số hóa - Xe

[GALLERY] Smart TV hình đẹp nhưng âm thanh dở? Đây là cách khắc phục

Nhiều Smart TV sở hữu màn hình xuất sắc nhưng âm thanh chưa tương xứng. Đây là những giải pháp giúp nâng tầm trải nghiệm giải trí tại nhà.

Thiên Trang (TH)
Smart TV ngày càng trở nên phổ biến nhờ thiết kế mỏng nhẹ, màn hình sắc nét cùng hàng loạt tính năng thông minh, tuy nhiên chất lượng âm thanh vẫn là điểm khiến không ít người dùng cảm thấy chưa thực sự hài lòng sau khi mua về sử dụng. Đây được xem là một trong những hạn chế lớn nhất của các mẫu TV hiện đại khi không gian dành cho hệ thống loa ngày càng bị thu hẹp để ưu tiên thiết kế siêu mỏng.
Smart TV ngày càng trở nên phổ biến nhờ thiết kế mỏng nhẹ, màn hình sắc nét cùng hàng loạt tính năng thông minh, tuy nhiên chất lượng âm thanh vẫn là điểm khiến không ít người dùng cảm thấy chưa thực sự hài lòng sau khi mua về sử dụng. Đây được xem là một trong những hạn chế lớn nhất của các mẫu TV hiện đại khi không gian dành cho hệ thống loa ngày càng bị thu hẹp để ưu tiên thiết kế siêu mỏng.
Nguyên nhân chính khiến âm thanh trên Smart TV chưa đáp ứng kỳ vọng nằm ở việc các nhà sản xuất phải tối ưu kích thước thiết bị, khiến loa tích hợp không còn đủ không gian để tái tạo âm thanh mạnh mẽ như những dòng TV đời cũ. Kết quả là người dùng thường gặp tình trạng âm lượng nhỏ, thiếu chiều sâu hoặc khó nghe rõ lời thoại khi xem phim và các chương trình giải trí.
Nguyên nhân chính khiến âm thanh trên Smart TV chưa đáp ứng kỳ vọng nằm ở việc các nhà sản xuất phải tối ưu kích thước thiết bị, khiến loa tích hợp không còn đủ không gian để tái tạo âm thanh mạnh mẽ như những dòng TV đời cũ. Kết quả là người dùng thường gặp tình trạng âm lượng nhỏ, thiếu chiều sâu hoặc khó nghe rõ lời thoại khi xem phim và các chương trình giải trí.
Để giải quyết vấn đề này, nhiều chuyên gia công nghệ khuyến nghị người dùng nên nâng cấp hệ thống âm thanh bằng loa soundbar hoặc dàn loa chuyên dụng. Đây là hai giải pháp phổ biến nhất hiện nay giúp cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh mà không cần thay thế chiếc TV đang sử dụng.
Để giải quyết vấn đề này, nhiều chuyên gia công nghệ khuyến nghị người dùng nên nâng cấp hệ thống âm thanh bằng loa soundbar hoặc dàn loa chuyên dụng. Đây là hai giải pháp phổ biến nhất hiện nay giúp cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh mà không cần thay thế chiếc TV đang sử dụng.
Đối với những người yêu thích sự đơn giản và tiện lợi, loa soundbar là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Thiết bị này có thể kết nối nhanh với TV thông qua cổng HDMI ARC, eARC hoặc cáp quang kỹ thuật số, đồng thời giúp tăng cường độ rõ nét của âm thanh và cải thiện khả năng tái tạo giọng nói trong các bộ phim hoặc chương trình truyền hình.
Đối với những người yêu thích sự đơn giản và tiện lợi, loa soundbar là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Thiết bị này có thể kết nối nhanh với TV thông qua cổng HDMI ARC, eARC hoặc cáp quang kỹ thuật số, đồng thời giúp tăng cường độ rõ nét của âm thanh và cải thiện khả năng tái tạo giọng nói trong các bộ phim hoặc chương trình truyền hình.
Nhiều mẫu soundbar hiện đại còn được tích hợp loa trung tâm chuyên biệt nhằm nâng cao chất lượng hội thoại, giúp người xem nghe rõ từng câu thoại mà không cần tăng âm lượng quá lớn. Đây là lợi thế đặc biệt hữu ích đối với những gia đình thường xuyên xem phim trực tuyến hoặc theo dõi các chương trình truyền hình dài tập.
Nhiều mẫu soundbar hiện đại còn được tích hợp loa trung tâm chuyên biệt nhằm nâng cao chất lượng hội thoại, giúp người xem nghe rõ từng câu thoại mà không cần tăng âm lượng quá lớn. Đây là lợi thế đặc biệt hữu ích đối với những gia đình thường xuyên xem phim trực tuyến hoặc theo dõi các chương trình truyền hình dài tập.
Trong khi đó, những người mong muốn trải nghiệm điện ảnh chân thực hơn có thể lựa chọn hệ thống loa chuyên dụng với bộ thu AV và nhiều loa đặt xung quanh phòng. Giải pháp này tạo ra hiệu ứng âm thanh vòm sống động, giúp âm thanh lan tỏa từ nhiều hướng và mang lại cảm giác chân thực hơn đáng kể so với loa tích hợp trên TV.
Trong khi đó, những người mong muốn trải nghiệm điện ảnh chân thực hơn có thể lựa chọn hệ thống loa chuyên dụng với bộ thu AV và nhiều loa đặt xung quanh phòng. Giải pháp này tạo ra hiệu ứng âm thanh vòm sống động, giúp âm thanh lan tỏa từ nhiều hướng và mang lại cảm giác chân thực hơn đáng kể so với loa tích hợp trên TV.
Một ưu điểm lớn của hệ thống âm thanh chuyên dụng là khả năng nâng cấp linh hoạt theo thời gian. Người dùng có thể bắt đầu với hai loa trước và bộ thu AV, sau đó bổ sung loa trung tâm, loa siêu trầm hoặc loa vệ tinh khi có thêm ngân sách mà không cần đầu tư toàn bộ ngay từ đầu.
Một ưu điểm lớn của hệ thống âm thanh chuyên dụng là khả năng nâng cấp linh hoạt theo thời gian. Người dùng có thể bắt đầu với hai loa trước và bộ thu AV, sau đó bổ sung loa trung tâm, loa siêu trầm hoặc loa vệ tinh khi có thêm ngân sách mà không cần đầu tư toàn bộ ngay từ đầu.
Dù lựa chọn loa soundbar hay hệ thống âm thanh chuyên dụng, cả hai đều là giải pháp hiệu quả để nâng cao trải nghiệm giải trí trên Smart TV. Tùy thuộc vào diện tích phòng, nhu cầu sử dụng và ngân sách hiện có, người dùng hoàn toàn có thể tìm được phương án phù hợp để biến không gian xem phim tại nhà trở nên sống động và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Dù lựa chọn loa soundbar hay hệ thống âm thanh chuyên dụng, cả hai đều là giải pháp hiệu quả để nâng cao trải nghiệm giải trí trên Smart TV. Tùy thuộc vào diện tích phòng, nhu cầu sử dụng và ngân sách hiện có, người dùng hoàn toàn có thể tìm được phương án phù hợp để biến không gian xem phim tại nhà trở nên sống động và hấp dẫn hơn bao giờ hết.
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Thiên Trang (TH)
#Smart TV #Âm thanh #Soundbar #Hệ thống loa #Trải nghiệm giải trí

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