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[GALLERY] Mercedes-Benz GLC 2027 nhận cọc tại Việt Nam, giá gần 3,4 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mercedes-Benz GLC 2027 nhận cọc tại Việt Nam, giá gần 3,4 tỷ đồng

Mercedes-Benz GLC thế hệ mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào năm sau. Hiện xe đã được nhận cọc tại đại lý và có giá bán khoảng 3,399 tỷ tỷ đồng.

Tâm Võ
Mẫu xe SUV GLC hiện vẫn là một trong những dòng ôtô bán chạy nhất của thương hiệu Mercedes-Benz tại Việt Nam. Do đó, không có gì bất ngờ khi thương hiệu ngôi sao 3 cánh muốn nhanh chóng đưa các phiên bản mới của dòng SUV hạng sang này về Việt Nam.
Mẫu xe SUV GLC hiện vẫn là một trong những dòng ôtô bán chạy nhất của thương hiệu Mercedes-Benz tại Việt Nam. Do đó, không có gì bất ngờ khi thương hiệu ngôi sao 3 cánh muốn nhanh chóng đưa các phiên bản mới của dòng SUV hạng sang này về Việt Nam.
Hiện một số đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho GLC thế hệ mới dù xe dự kiến phải chờ đến năm sau mới ra mắt. Theo thông tin từ đại lý, phiên bản mở bán của dòng SUV hạng sang này ở Việt Nam là Mercedes-Benz GLC 400 4Matic, dự kiến có giá khoảng 3,399 tỷ đồng.
Hiện một số đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho GLC thế hệ mới dù xe dự kiến phải chờ đến năm sau mới ra mắt. Theo thông tin từ đại lý, phiên bản mở bán của dòng SUV hạng sang này ở Việt Nam là Mercedes-Benz GLC 400 4Matic, dự kiến có giá khoảng 3,399 tỷ đồng.
Khác với xe đang bán ở Việt Nam, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới đã chuyển sang dùng hệ truyền động thuần điện. Trong đó, GLC 400 4Matic được trang bị mô-tơ điện mạnh 483 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Kết hợp với mô-tơ điện là pin pin lithium-ion 94 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển 713 km theo chu trình WLTP. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ sạc nhanh DC công suất lên tới 330 kW, cho phép chạy thêm 300 km chỉ sau 10 phút sạc.
Khác với xe đang bán ở Việt Nam, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới đã chuyển sang dùng hệ truyền động thuần điện. Trong đó, GLC 400 4Matic được trang bị mô-tơ điện mạnh 483 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Kết hợp với mô-tơ điện là pin pin lithium-ion 94 kWh, cung cấp phạm vi di chuyển 713 km theo chu trình WLTP. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ sạc nhanh DC công suất lên tới 330 kW, cho phép chạy thêm 300 km chỉ sau 10 phút sạc.
Về ngoại hình, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới thay đổi đáng kể về mặt thiết kế. Điểm nhấn của mẫu SUV thuần điện này là lưới tản nhiệt cỡ lớn trên đầu xe, có thể tích hợp 942 điểm LED, tùy phiên bản. Bên cạnh đó là cụm đèn pha mới, tích hợp dải LED định vị ban ngày hình ngôi sao. Đèn hậu phía sau của xe cũng có đồ họa ngôi sao 3 cánh bên trong nhằm tạo sự tương đồng trước/sau.
Về ngoại hình, Mercedes-Benz GLC thế hệ mới thay đổi đáng kể về mặt thiết kế. Điểm nhấn của mẫu SUV thuần điện này là lưới tản nhiệt cỡ lớn trên đầu xe, có thể tích hợp 942 điểm LED, tùy phiên bản. Bên cạnh đó là cụm đèn pha mới, tích hợp dải LED định vị ban ngày hình ngôi sao. Đèn hậu phía sau của xe cũng có đồ họa ngôi sao 3 cánh bên trong nhằm tạo sự tương đồng trước/sau.
Bên trong của mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLC thế hệ mới là không gian nội thất sang trọng và công nghệ cao. Tại đây, xe sở hữu màn hình MBUX Hyperscreen liền mạch với kích thước 39,1 inch (99,3 cm), kéo dài hết bề ngang mặt táp-lô.
Bên trong của mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLC thế hệ mới là không gian nội thất sang trọng và công nghệ cao. Tại đây, xe sở hữu màn hình MBUX Hyperscreen liền mạch với kích thước 39,1 inch (99,3 cm), kéo dài hết bề ngang mặt táp-lô.
Ngoài ra, xe còn có hệ thống đèn viền nội thất phức tạp, có thể kết hợp với cửa sổ trời toàn cảnh. Bệ tì tay trung tâm được thiết kế dạng nổi, bố trí 2 khay để cốc và 2 sạc điện thoại không dây, tạo nên phong cách tối giản hiếm thấy ở xe Mercedes-Benz.
Ngoài ra, xe còn có hệ thống đèn viền nội thất phức tạp, có thể kết hợp với cửa sổ trời toàn cảnh. Bệ tì tay trung tâm được thiết kế dạng nổi, bố trí 2 khay để cốc và 2 sạc điện thoại không dây, tạo nên phong cách tối giản hiếm thấy ở xe Mercedes-Benz.
Nhờ chiều dài cơ sở tăng 80 mm lên 2.972 mm, mẫu SUV hạng sang này mang đến khoảng duỗi chân và khoảng không phía trên đầu hành khách rộng rãi hơn ở cả hai hàng ghế. Trong khi đó, khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 570 lít, đi kèm cốp trước 128 lít.
Nhờ chiều dài cơ sở tăng 80 mm lên 2.972 mm, mẫu SUV hạng sang này mang đến khoảng duỗi chân và khoảng không phía trên đầu hành khách rộng rãi hơn ở cả hai hàng ghế. Trong khi đó, khoang hành lý có dung tích tiêu chuẩn 570 lít, đi kèm cốp trước 128 lít.
Những điểm nhấn còn lại của Mercedes-Benz GLC thế hệ mới gồm hệ thống treo khí nén Airmatic như trên S-Class, đi kèm hệ thống đánh lái bánh sau và kiểm soát treo thông minh, mang lại sự êm ái vượt trội. Hệ thống này còn kết nối với hạ tầng giao thông để dự đoán và phản ứng với mặt đường gồ ghề.
Những điểm nhấn còn lại của Mercedes-Benz GLC thế hệ mới gồm hệ thống treo khí nén Airmatic như trên S-Class, đi kèm hệ thống đánh lái bánh sau và kiểm soát treo thông minh, mang lại sự êm ái vượt trội. Hệ thống này còn kết nối với hạ tầng giao thông để dự đoán và phản ứng với mặt đường gồ ghề.
Trước khi GLC thế hệ mới được bán ở Việt Nam, dòng SUV hạng sang này sẽ đón nhận một tân binh mang tên 350e 4Matic. Đây là phiên bản dùng động cơ hybrid sạc điện (PHEV), dự kiến ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay với giá bán khoảng 3 tỷ đồng.
Trước khi GLC thế hệ mới được bán ở Việt Nam, dòng SUV hạng sang này sẽ đón nhận một tân binh mang tên 350e 4Matic. Đây là phiên bản dùng động cơ hybrid sạc điện (PHEV), dự kiến ra mắt Việt Nam vào cuối năm nay với giá bán khoảng 3 tỷ đồng.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLC 2027 sắp về Việt Nam.
Tâm Võ
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