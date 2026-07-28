Claude của Anthropic lộ đoạn chat riêng tư lên Google Search

Chủ đề của những đoạn trò chuyện bị lộ đa dạng, bao gồm từ nội dung khiêu dâm, thảo luận về lập trình, ghi chú công việc cho đến các bài đánh giá sách giả mạo.

Một loạt các đoạn hội thoại tưởng chừng như riêng tư với chatbot Claude của Anthropic đã bất ngờ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm công khai của Google vào cuối tuần trước.

Một số đoạn hội thoại được cho là chứa thông tin nhạy cảm như khóa ví tiền điện tử và thông tin cá nhân như tên và địa chỉ.

Sự cố này ảnh hưởng đến các cuộc trò chuyện mà người dùng đã sử dụng tính năng "chia sẻ" của Claude - tính năng mà mọi người thường dùng để gửi bản ghi lại cuộc trò chuyện cho người khác.

Các cuộc trò chuyện của người dùng Claude bị lộ công khai trên mạng qua kết quả tìm kiếm.

Vấn đề này nổi lên vào cuối tuần qua, khi các thành viên của một kênh thảo luận về Claude trên trang mạng xã hội Reddit phát hiện ra rằng việc gõ một cụm từ tìm kiếm cụ thể vào Google sẽ hiển thị một danh sách dài các cuộc trò chuyện chung về Claude.

Các "Artifacts" của Claude—các công cụ tương tác và ứng dụng nhỏ mà người dùng xây dựng bên trong Claude—cũng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Các chủ đề của những đoạn chat dường như bị lộ một cách vô tình trải dài từ nội dung khiêu dâm, chat lập trình, ghi chú công việc đến những bài đánh giá sách giả mạo. Một đoạn chat được gắn nhãn là “được chia sẻ bởi Anthropic” cho thấy Claude đang tạo ra nội dung khiêu dâm, điều này trái với chính sách của Anthropic về nội dung khiêu dâm.

“Chúng tôi trao cho người dùng quyền kiểm soát việc chia sẻ công khai các cuộc trò chuyện trên Claude, và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của mình, chúng tôi không chia sẻ thư mục trò chuyện hoặc sơ đồ trang web với các công cụ tìm kiếm như Google,” phát ngôn viên của Anthropic nói.

Các liên kết có thể chia sẻ này không thể đoán được hoặc tìm thấy trừ khi người dùng tự chọn chia sẻ chúng. Khi ai đó chia sẻ một cuộc trò chuyện, họ đang công khai nội dung đó, và giống như các nội dung web công khai khác, nó có thể được lưu trữ bởi các dịch vụ của bên thứ ba.

Tính năng chia sẽ cuộc trò chuyện có trên mọi chatbot AI.

Có vẻ như công ty đã khắc phục được sự cố, vì các liên kết không còn khả dụng thông qua Google bằng kỹ thuật được chia sẻ trên Reddit nữa. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài này, nhiều liên kết trò chuyện bị lộ trước đó vẫn còn hoạt động và có thể truy cập được đối với những người đã có liên kết.

Theo mặc định, các cuộc trò chuyện trên Claude đều ở chế độ riêng tư, chỉ những cuộc trò chuyện mà người dùng đã “chia sẻ” với người khác mới bị ảnh hưởng.

Nút chia sẻ của Claude hoạt động tương tự như hầu hết các đối thủ cạnh tranh: Khi người dùng chọn nút này, Claude sẽ tạo một bản sao chụp cuộc trò chuyện của bạn tại địa chỉ web riêng của nó, được thiết kế để gửi cho một người hoặc một nhóm nhỏ có liên kết đó.

Đây không phải lần đầu tiên các cuộc trò chuyện của Claude bị lộ trong kết quả tìm kiếm công khai của Google. Vấn đề tương tự đã ảnh hưởng đến công ty này vào năm ngoái, và một sự cố gần như giống hệt đã làm lộ gần 100.000 cuộc trò chuyện của ChatGPT trên Google.

Chatbot Grok của Elon Musk cũng từng bị ảnh hưởng bởi vấn đề tương tự trong quá khứ.