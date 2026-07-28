Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Claude của Anthropic lộ đoạn chat riêng tư lên Google Search

Chủ đề của những đoạn trò chuyện bị lộ đa dạng, bao gồm từ nội dung khiêu dâm, thảo luận về lập trình, ghi chú công việc cho đến các bài đánh giá sách giả mạo.

Tuệ Minh

Một loạt các đoạn hội thoại tưởng chừng như riêng tư với chatbot Claude của Anthropic đã bất ngờ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm công khai của Google vào cuối tuần trước.

Một số đoạn hội thoại được cho là chứa thông tin nhạy cảm như khóa ví tiền điện tử và thông tin cá nhân như tên và địa chỉ.

Sự cố này ảnh hưởng đến các cuộc trò chuyện mà người dùng đã sử dụng tính năng "chia sẻ" của Claude - tính năng mà mọi người thường dùng để gửi bản ghi lại cuộc trò chuyện cho người khác.

claude-shared-chats-indexed-by-google.jpg
Các cuộc trò chuyện của người dùng Claude bị lộ công khai trên mạng qua kết quả tìm kiếm.

Vấn đề này nổi lên vào cuối tuần qua, khi các thành viên của một kênh thảo luận về Claude trên trang mạng xã hội Reddit phát hiện ra rằng việc gõ một cụm từ tìm kiếm cụ thể vào Google sẽ hiển thị một danh sách dài các cuộc trò chuyện chung về Claude.

Các "Artifacts" của Claude—các công cụ tương tác và ứng dụng nhỏ mà người dùng xây dựng bên trong Claude—cũng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Các chủ đề của những đoạn chat dường như bị lộ một cách vô tình trải dài từ nội dung khiêu dâm, chat lập trình, ghi chú công việc đến những bài đánh giá sách giả mạo. Một đoạn chat được gắn nhãn là “được chia sẻ bởi Anthropic” cho thấy Claude đang tạo ra nội dung khiêu dâm, điều này trái với chính sách của Anthropic về nội dung khiêu dâm.

Chúng tôi trao cho người dùng quyền kiểm soát việc chia sẻ công khai các cuộc trò chuyện trên Claude, và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật của mình, chúng tôi không chia sẻ thư mục trò chuyện hoặc sơ đồ trang web với các công cụ tìm kiếm như Google,” phát ngôn viên của Anthropic nói.

Các liên kết có thể chia sẻ này không thể đoán được hoặc tìm thấy trừ khi người dùng tự chọn chia sẻ chúng. Khi ai đó chia sẻ một cuộc trò chuyện, họ đang công khai nội dung đó, và giống như các nội dung web công khai khác, nó có thể được lưu trữ bởi các dịch vụ của bên thứ ba.

1785209974493-2216474995922108857-2454670578495876971-165af8f788dd2a55ecc96c7d613a9ff9.jpg
Tính năng chia sẽ cuộc trò chuyện có trên mọi chatbot AI.

Có vẻ như công ty đã khắc phục được sự cố, vì các liên kết không còn khả dụng thông qua Google bằng kỹ thuật được chia sẻ trên Reddit nữa. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài này, nhiều liên kết trò chuyện bị lộ trước đó vẫn còn hoạt động và có thể truy cập được đối với những người đã có liên kết.

Theo mặc định, các cuộc trò chuyện trên Claude đều ở chế độ riêng tư, chỉ những cuộc trò chuyện mà người dùng đã “chia sẻ” với người khác mới bị ảnh hưởng.

Nút chia sẻ của Claude hoạt động tương tự như hầu hết các đối thủ cạnh tranh: Khi người dùng chọn nút này, Claude sẽ tạo một bản sao chụp cuộc trò chuyện của bạn tại địa chỉ web riêng của nó, được thiết kế để gửi cho một người hoặc một nhóm nhỏ có liên kết đó.

Đây không phải lần đầu tiên các cuộc trò chuyện của Claude bị lộ trong kết quả tìm kiếm công khai của Google. Vấn đề tương tự đã ảnh hưởng đến công ty này vào năm ngoái, và một sự cố gần như giống hệt đã làm lộ gần 100.000 cuộc trò chuyện của ChatGPT trên Google.

Chatbot Grok của Elon Musk cũng từng bị ảnh hưởng bởi vấn đề tương tự trong quá khứ.

Anthropic ra mắt tính năng điều khiển máy tính từ xa.
Fortune/Tech Crunch
#Rò rỉ dữ liệu trò chuyện AI #Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân #Ảnh hưởng của lộ dữ liệu lên quyền riêng tư #Chính sách chia sẻ nội dung của Anthropic #Tác động của sự cố đối với người dùng

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Anthropic bị tố bí mật cài mã theo dõi vào Claude Code

Vụ việc làm dấy lên tranh cãi về quyền riêng tư và cam kết minh bạch của Anthropic.

Anthropic, một trong những công ty AI nổi bật với hình ảnh đề cao đạo đức và quyền riêng tư, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi bị phát hiện cài một đoạn mã theo dõi bên trong công cụ lập trình Claude Code. Phát hiện này được công bố bởi nhà nghiên cứu bảo mật có bút danh Thereallo, sau khi phân tích phần system prompt - khu vực chứa các chỉ dẫn nền quyết định cách mô hình AI hoạt động nhưng gần như không hiển thị với người dùng. Theo báo cáo của Ars Technica, đoạn mã được thiết kế để thu thập một số thông tin về môi trường sử dụng, làm dấy lên những nghi ngại về tính minh bạch của Anthropic.

Theo kết quả phân tích, đoạn mã ẩn có khả năng thu thập dữ liệu như múi giờ hệ thống và thông tin liên quan đến việc người dùng có sử dụng máy chủ proxy hay không. Từ những dữ liệu này, hệ thống sẽ tiến hành phân tích nhằm xác định liệu tài khoản có dấu hiệu liên quan đến một số phòng thí nghiệm AI tại Trung Quốc hay không. Dù lượng dữ liệu được thu thập không được đánh giá là quá nhạy cảm, giới chuyên gia cho rằng việc tích hợp cơ chế theo dõi mà không thông báo rõ ràng cho người dùng đã chạm đến một vấn đề lớn hơn: niềm tin đối với các công cụ AI có quyền truy cập sâu vào máy tính cá nhân.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] OpenAI, Anthropic đổi hướng, cuộc chiến AI tỷ USD mới

Không còn chatbot hay lập trình, OpenAI, Anthropic và DeepMind đang đổ hàng tỷ USD vào y sinh, mở ra cuộc đua AI lớn nhất thập kỷ.

gn-1.png
Trong nhiều năm, cuộc cạnh tranh giữa các công ty AI hàng đầu thế giới chủ yếu xoay quanh chatbot, mô hình ngôn ngữ lớn và công cụ hỗ trợ lập trình, nhưng những động thái mới nhất cho thấy khoa học sự sống đang trở thành chiến trường chiến lược tiếp theo của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.
gn-2.png
Dấu hiệu rõ ràng nhất xuất hiện khi hai tên tuổi đình đám của Google DeepMind là John Jumper, đồng tác giả AlphaFold và chủ nhân giải Nobel Hóa học 2024, cùng Noam Shazeer, tác giả công trình nền tảng “Attention Is All You Need”, lần lượt chuyển sang Anthropic và OpenAI chỉ trong vòng một tuần.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Bỏ 200 USD/tháng vẫn hết quota, Anthropic bị kiện tập thể

Gói Claude Max 200 USD của Anthropic đang đối mặt với vụ kiện tập thể vì bị tố quảng cáo sai lệch hạn mức sử dụng và thiếu minh bạch với khách hàng.

kien-1.png
Nhiều người dùng AI chuyên nghiệp đang bất ngờ trước vụ kiện nhằm vào Anthropic khi gói thuê bao Claude Max 20x trị giá 200 USD/tháng, vốn được quảng bá có hạn mức sử dụng gấp 20 lần gói Pro, bị cáo buộc không mang lại giá trị tương xứng như cam kết ban đầu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới