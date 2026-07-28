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[GALLERY] Hyundai Kona 2027 lộ diện "bằng xương bằng thịt", giống ôtô điện

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai Kona 2027 lộ diện "bằng xương bằng thịt", giống ôtô điện

Nguyên mẫu tiền sản xuất của mẫu xe SUV Hyundai Kona thế hệ mới đã bất ngờ bị bắt gặp tại Hàn Quốc mà không có lớp ngụy trang, hé lộ diện mạo hoàn toàn mới.

Hải Nam
Sau những lần xuất hiện dưới dạng xe thử nghiệm ngụy trang, mẫu Hyundai Kona mới vừa lộ diện hoàn toàn không che chắn tại Hàn Quốc. Những hình ảnh thực tế cho thấy phần thân vỏ được thiết kế lại, mang đến vóc dáng cao ráo và vững chãi hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.
Sau những lần xuất hiện dưới dạng xe thử nghiệm ngụy trang, mẫu Hyundai Kona mới vừa lộ diện hoàn toàn không che chắn tại Hàn Quốc. Những hình ảnh thực tế cho thấy phần thân vỏ được thiết kế lại, mang đến vóc dáng cao ráo và vững chãi hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.
Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Kona thế hệ mới sở hữu đường nét hầm hố được lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng Crater. Đồng thời, các bề mặt phẳng và mượt mà hơn giúp xe có nét tương đồng về mặt thị giác với dòng xe điện Ioniq, tạo nên sự cân bằng giữa phong cách việt dã và nét hiện đại của kỷ nguyên xe điện.
Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Kona thế hệ mới sở hữu đường nét hầm hố được lấy cảm hứng từ mẫu xe ý tưởng Crater. Đồng thời, các bề mặt phẳng và mượt mà hơn giúp xe có nét tương đồng về mặt thị giác với dòng xe điện Ioniq, tạo nên sự cân bằng giữa phong cách việt dã và nét hiện đại của kỷ nguyên xe điện.
Hyundai hiện chưa công bố kích thước chính thức của Kona thế hệ mới. Tuy nhiên, xe nhiều khả năng sẽ lớn hơn trước, tương tự xu hướng của Kia Seltos có cùng nền tảng cơ khí với chiều dài 4.430 mm. Trong khi đó, Hyundai Creta dài 4.330 mm và con số tương ứng của Kona thế hệ hiện tại là 4.350 mm.
Hyundai hiện chưa công bố kích thước chính thức của Kona thế hệ mới. Tuy nhiên, xe nhiều khả năng sẽ lớn hơn trước, tương tự xu hướng của Kia Seltos có cùng nền tảng cơ khí với chiều dài 4.430 mm. Trong khi đó, Hyundai Creta dài 4.330 mm và con số tương ứng của Kona thế hệ hiện tại là 4.350 mm.
Việc gia tăng kích thước có thể giúp Hyundai Kona củng cố vị trí nằm giữa phân khúc SUV cỡ B và cỡ C tại châu Âu, lấp khoảng trống giữa Bayon và Tucson. Các đối thủ của mẫu xe này sẽ bao gồm Volkswagen T-Roc, Toyota C-HR, Honda HR-V và Mazda CX-30. Bên trong, mẫu SUV nhà Hyundai nhiều khả năng sẽ được trang bị buồng lái kỹ thuật số với màn hình kích thước lớn hơn, tương tự Ioniq 3.
Việc gia tăng kích thước có thể giúp Hyundai Kona củng cố vị trí nằm giữa phân khúc SUV cỡ B và cỡ C tại châu Âu, lấp khoảng trống giữa Bayon và Tucson. Các đối thủ của mẫu xe này sẽ bao gồm Volkswagen T-Roc, Toyota C-HR, Honda HR-V và Mazda CX-30. Bên trong, mẫu SUV nhà Hyundai nhiều khả năng sẽ được trang bị buồng lái kỹ thuật số với màn hình kích thước lớn hơn, tương tự Ioniq 3.
Hệ thống này sử dụng nền tảng giải trí Pleos Connect mới của Hyundai, được phát triển trên hệ điều hành Android của Google. Hyundai cũng không loại bỏ hoàn toàn các nút bấm vật lý mà tiếp tục duy trì các phím điều khiển dành cho những chức năng quan trọng. Nội thất cũng được kỳ vọng sẽ rộng rãi hơn nhờ kích thước tổng thể tăng lên, mang lại nhiều không gian cho hành khách và hành lý.
Hệ thống này sử dụng nền tảng giải trí Pleos Connect mới của Hyundai, được phát triển trên hệ điều hành Android của Google. Hyundai cũng không loại bỏ hoàn toàn các nút bấm vật lý mà tiếp tục duy trì các phím điều khiển dành cho những chức năng quan trọng. Nội thất cũng được kỳ vọng sẽ rộng rãi hơn nhờ kích thước tổng thể tăng lên, mang lại nhiều không gian cho hành khách và hành lý.
Tùy từng thị trường, dải động cơ của Hyundai Kona 2027 có thể bao gồm máy xăng hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L; động cơ tăng áp 1.6L; và hệ truyền động hybrid với máy xăng 1.6L. Bên cạnh đó là các cấu hình dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh.
Tùy từng thị trường, dải động cơ của Hyundai Kona 2027 có thể bao gồm máy xăng hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L; động cơ tăng áp 1.6L; và hệ truyền động hybrid với máy xăng 1.6L. Bên cạnh đó là các cấu hình dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh.
Hyundai cũng có thể sẽ tiếp tục duy trì phiên bản thuần điện, đồng thời bổ sung biến thể sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động EREV cho Kona mới. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng nền tảng khung gầm của mẫu SUV mới sẽ được chia sẻ với thế hệ tiếp theo của Chevrolet Tracker theo thỏa thuận hợp tác giữa Hyundai và General Motors.
Hyundai cũng có thể sẽ tiếp tục duy trì phiên bản thuần điện, đồng thời bổ sung biến thể sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi hoạt động EREV cho Kona mới. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng nền tảng khung gầm của mẫu SUV mới sẽ được chia sẻ với thế hệ tiếp theo của Chevrolet Tracker theo thỏa thuận hợp tác giữa Hyundai và General Motors.
Về ngoại hình, những hình ảnh hé lộ cho thấy phần đầu xe vẫn duy trì bố cục đèn pha tách đôi như các thế hệ trước. Tuy nhiên, cụm đèn chính bị thu nhỏ đáng kể trong khi dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang trên đầu xe được thiết kế dày hơn trước. Bên dưới là cản trước tạo hình cơ bắp với các khe hút gió nhỏ hơn và lưới tản nhiệt có thiết kế gần như đóng kín.
Về ngoại hình, những hình ảnh hé lộ cho thấy phần đầu xe vẫn duy trì bố cục đèn pha tách đôi như các thế hệ trước. Tuy nhiên, cụm đèn chính bị thu nhỏ đáng kể trong khi dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang trên đầu xe được thiết kế dày hơn trước. Bên dưới là cản trước tạo hình cơ bắp với các khe hút gió nhỏ hơn và lưới tản nhiệt có thiết kế gần như đóng kín.
Ở bên sườn, điểm thay đổi đáng chú ý nhất là sự biến mất của các mảng ốp nhựa đen không sơn, mang đến diện mạo hiện đại hơn. Hiệu ứng hai tông màu cũng được nhấn mạnh với các cột xe sơn màu xám kết hợp thân xe màu bạc nhám. Các đường gân chéo của thế hệ hiện tại bị thay bằng những bề mặt liền mạch hơn. Trong khi đó, phần kính bên hoàn toàn mới có đường chân kính thẳng, kéo dài đến đuôi xe dựng đứng hơn.
Ở bên sườn, điểm thay đổi đáng chú ý nhất là sự biến mất của các mảng ốp nhựa đen không sơn, mang đến diện mạo hiện đại hơn. Hiệu ứng hai tông màu cũng được nhấn mạnh với các cột xe sơn màu xám kết hợp thân xe màu bạc nhám. Các đường gân chéo của thế hệ hiện tại bị thay bằng những bề mặt liền mạch hơn. Trong khi đó, phần kính bên hoàn toàn mới có đường chân kính thẳng, kéo dài đến đuôi xe dựng đứng hơn.
Phong cách thiết kế chỉ là một phần của câu chuyện. Nhiều nguồn tin chỉ ra rằng Hyundai muốn hợp nhất hai dòng xe Kona và Creta thành một mẫu xe chiến lược toàn cầu duy nhất. Thế hệ thứ ba của Kona và Creta sau khi được hợp nhất dự kiến sẽ chính thức ra mắt toàn cầu trong vài tháng tới.
Phong cách thiết kế chỉ là một phần của câu chuyện. Nhiều nguồn tin chỉ ra rằng Hyundai muốn hợp nhất hai dòng xe Kona và Creta thành một mẫu xe chiến lược toàn cầu duy nhất. Thế hệ thứ ba của Kona và Creta sau khi được hợp nhất dự kiến sẽ chính thức ra mắt toàn cầu trong vài tháng tới.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Hyundai Kona thế hệ mới.
Hải Nam
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