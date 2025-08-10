Hiện trường vụ sập tường ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

Trận mưa lớn khiến một phần bức tường ở Delhi, Ấn Độ, đổ sập làm 8 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

>>> Mời độc giả xem video về vụ sập tường ở Ấn Độ khiến 8 người thiệt mạng

Nguồn video: The New Indian Express

Theo India Today ngày 9/8, một phần bức tường liền kề ngôi đền cổ ở Hari Nagar thuộc khu vực Jaitpur, phía đông nam Delhi, đổ sập trong trận mưa lớn. 8 người, trong đó có 2 trẻ em, đã bị mắc kẹt sau khi bức tường sập xuống.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã nhanh chóng giải cứu và đưa những người bị thương tới Bệnh viện Safdarjung và AIIMS. Tuy nhiên, tất cả đều đã tử vong.

Các nạn nhân thiệt mạng được xác định là Shabibul (30 tuổi), Rabibul (30 tuổi), Muttu Ali (45 tuổi), Rubina (25 tuổi), Dolly (25 tuổi), Hashibul, Rukhsana (6 tuổi) và Hasina (7 tuổi).

Được biết, nạn nhân chủ yếu là những người mua bán phế liệu, sống trong những ngôi nhà gỗ cũ gần bức tường.

Hiện trường vụ sập tường ở Delhi, Ấn Độ, ngày 9/8. Ảnh: IT.

"Có một ngôi đền cổ ở đây và bên cạnh là những ngôi nhà gỗ cũ, nơi những người buôn bán phế liệu sinh sống. Bức tường sụp đổ do mưa lớn. Chúng tôi đã sơ tán người dân còn lại trong những ngôi nhà này để tránh sự cố tương tự xảy ra trong tương lai", sĩ quan cảnh sát cấp cao Aishwarya Sharma cho biết.

Vụ sập tường xảy ra khi Delhi hứng chịu những trận mưa lớn liên tục kể từ đêm 8/8, khiến Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) phải ban hành cảnh báo đỏ trong ngày.

Theo cơ quan thời tiết, trong vòng 24 giờ tính đến 8h30 sáng 9/8, trạm thời tiết chính của Delhi tại Safdarjung ghi nhận lượng mưa là 78,7 mm trong khi Pragati Maidan ghi nhận lượng mưa là 100 mm.

Mưa lớn kéo dài đã khiến mực nước sông Yamuna ở Delhi gần chạm mức cảnh báo, làm gia tăng lo ngại về khả năng lũ lụt ở các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.