Sao Việt thức trắng đêm xem diễu binh, diễu hành 2/9

Giải trí

Hoa hậu Hà Kiều Anh cùng con gái, ca sĩ Tuấn Hưng... thức xuyên đêm chờ xem diễu binh, diễu hành 2/9. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ khoảnh khắc cùng con gái thứ ba ngồi vỉa hè chờ đợi xem diễu binh, diễu hành 2/9 tại Hà Nội. Ảnh: FB Hà Kiều Anh.
Tuấn Hưng thức trắng tại nhà trên mặt phố chờ xem diễu binh. Ảnh: FB Tuấn Hưng.
Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết, anh mở cửa nhà tại phố Hàng Khay (Hà Nội) để đón cựu chiến binh và người già cao tuổi đi xem diễu binh từ 1/9. Ảnh: FB Tuấn Hưng.
Siêu mẫu Hà Anh cùng chồng con háo hức xem diễu binh. Ảnh: FB Hà Anh.
Chồng Hà Anh diện áo in cờ đỏ sao vàng, chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: FB Hà Anh.
Ít ngày trước, Hà Anh đưa các con ra Hà Nội để xem tổng duyệt A80. Ảnh: FB Hà Anh.
Vợ chồng nữ người mẫu còn thực hiện các bộ ảnh chào mừng đại lễ. Ảnh: FB Hà Anh.
Hoa hậu Dương Thuỳ Linh cùng chồng con xem diễu binh qua màn ảnh nhỏ. Ảnh: FB Dương Thuỳ Linh.
Vợ chồng Á hậu Phương Nga - Bình An xem chương trình truyền hình trực tiếp diễu binh, diễu hành tại nhà. Gần đây, Bình An phẫu thuật dây chằng sau chấn thương. Ảnh: Instagram Phương Nga.
Puka - Gin Tuấn Kiệt xem diễu binh, diễu hành qua màn ảnh nhỏ. Ảnh: FB Puka.
#diễu binh 2/9 #quốc khánh Việt Nam #Hoa hậu Hà Kiều Anh #ca sĩ Tuấn Hưng #chương trình diễu hành Hà Nội #xem diễu binh tại nhà

