Hai hoa hậu cao nhất showbiz gây chú ý trong buổi tổng duyệt diễu binh A80

Giải trí

Bảo Ngọc cao 1m86, Lương Thùy Linh cao 1m8. Nhờ chiều cao “khủng” cùng nhan sắc rạng ngời, hai nàng hậu nổi bật trong buổi tổng duyệt A80.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc diện áo dài trắng, khoác khăn quàng đỏ trên vai đến tham gia buổi tổng duyệt A80. Ảnh: Sen Vàng.
“Dù chưa đến ngày lễ chính thức nhưng cảm xúc của Bảo Ngọc cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ, các anh chị em ở các khối diễu binh diễu hành và cả người dân tại Hà Nội đều rộn ràng, háo hức”, Bảo Ngọc chia sẻ. Ảnh: Sen Vàng.
Bảo Ngọc chụp ảnh kỷ niệm cùng diễn viên Vân Trang trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Sen Vàng.
Xuất hiện rạng rỡ trong tà áo dài đỏ truyền thống, Lương Thùy Linh gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, dịu dàng. Ảnh: Sen Vàng.
Lương Thùy Linh được nữ chiến sĩ cảnh sát thắt tóc trước giờ tổng duyệt. Ảnh: Sen Vàng.
Lương Thùy Linh “đọ sắc” cùng nhiều mỹ nhân Việt như: Hoàng Yến Chipi, ca sĩ Kiều Anh. Ảnh: Sen Vàng.
Lương Thùy Linh và Hoàng Yến Chipi cùng mặc áo dài đỏ trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Sen Vàng.
Hai mỹ nhân Việt thuộc khối Văn hoá - Thể thao. Ảnh: FB Lương Thuỳ Linh.
Nhờ chiều cao 1m8 cùng nhan sắc rạng rỡ, Lương Thuỳ Linh nổi bật trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Sen Vàng.
Hoa hậu Tiểu Vy diện áo dài trắng với điểm nhấn trên ngực trái là chiếc huy hiệu cài áo hình lá cờ Việt Nam. Ảnh: Sen Vàng.
“Vy rất vui khi mình có thể được gặp gỡ được nhiều cô chú anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, vận động viên tiêu biểu… trong buổi tổng duyệt hôm nay”, Tiểu Vy chia sẻ. Ảnh: Sen Vàng.
Tiểu Vy chụp ảnh kỷ niệm cùng Lương Thùy Linh trong buổi tổng duyệt. Ảnh: Sen Vàng.
