Giải trí

Sao Việt háo hức xem buổi tổng hợp luyện diễu binh

Nghệ sĩ Chiều Xuân, diễn viên Thu Nga, Khả Ngân...khoe khoảnh khắc tươi rói khi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh cho đại lễ 2/9. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Diễn viên Khả Ngân ra Hà Nội xem buổi tổng hợp luyện diễu binh cho đại lễ 2/9. Ảnh: FB Khả Ngân.
Nữ diễn viên không ngại mưa nắng chờ đợi từ sớm để xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho đại lễ 2/9. Ảnh: FB Khả Ngân.
Khả Ngân viết trên trang cá nhân: "Còn gì đẹp hơn". Ảnh: FB Khả Ngân.
Thu Nga - diễn viên phim Phía trước là bầu trời hưởng ứng ngày vui của người dân. "Tự hào là người Việt Nam", cô viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Thu Nga.
Nghệ sĩ Chiều Xuân chờ xem buổi tổng hợp luyện diễu binh. Ảnh: FB Chiều Xuân.
Cô viết: "Bà con đã cắm trại giải chiếu, đang đi mua chăn và gối để đợi tối đoàn diễu binh cả nhà ơi. Sáng sớm nắng đẹp quá". Ảnh: FB Chiều Xuân.
Vợ chồng diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền thực hiện bộ ảnh chào mừng đại lễ. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Đôi vợ chồng son lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Đình Tú và Ngọc Huyền hòa chung không khí mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
Ngọc Huyền và Đình Tú kết hôn vào tháng 6/2025, dự định tổ chức đám cưới vào tháng 11/2025. Ảnh: FB Ngọc Huyền.
