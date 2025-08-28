Hà Nội

Nhiều diễn viên phim "Mưa đỏ" tham gia buổi sơ duyệt diễu binh

Nhiều diễn viên phim "Mưa đỏ" tham gia buổi sơ duyệt diễu binh

Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Hứa Vĩ Văn... góp mặt trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27/8. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Hiếu Nguyễn, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Đình Khang, Lê Hoàng Long đều tham gia buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27/8. Ảnh: FB Đỗ Nhật Hoàng.
Các nam diễn viên gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Mưa đỏ đang ra rạp. Ảnh: FB Lâm Thanh Nhã.
Hiếu Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân, anh vinh dự, tự hào và hãnh diện khi là 1 trong 80 nghệ sĩ được góp mặt trong đoàn diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: FB Hiếu Nguyễn.
NTK Đức Hùng (trái) chia sẻ loạt ảnh bên các nghệ sĩ tham gia buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cho đại lễ 2/9. Trong ảnh, nam thiết kế ghi lại khoảnh khắc bên rapper Đen Vâu. Ảnh: FB Đức Hùng.
Bảo Hân (ngoài cùng bên trái) cùng Hồng Diễm tham dự buổi sơ duyệt. Ảnh: FB Đức Hùng.
NSND Lan Hương "Em bé Hà Nội" diện áo dài đỏ trong buổi sơ duyệt. Ảnh: FB Đức Hùng.
Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ chụp ảnh kỷ niệm cùng NTK Đức Hùng, MC Nguyên Khang. Ảnh: FB Đức Hùng.
Diễn viên Thanh Sơn háo hức tham gia buổi sơ duyệt. Ảnh: FB Đức Hùng.
Hai diễn viên Lương Thu Trang (ngoài cùng bên trái) và Thu Quỳnh diện áo dài trong buổi sơ duyệt. Ảnh: FB Đức Hùng.
Ngọc Thanh Tâm tươi tắn trong buổi sơ duyệt. Cô diện áo cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Ngọc Thanh Tâm.
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi chia sẻ trên trang cá nhân: “Vân Nhi đã có mặt tại buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành A80 rồi đây ạ. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ”. Ảnh: FB Vân Nhi.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Mưa đỏ #bộ phm Mưa đỏ #phim Mưa đỏ #phim điện ảnh Mưa đỏ #diễn viên Mưa đỏ #sơ duyệt diễu binh

