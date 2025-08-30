Hà Nội

Cặp đôi phim VTV gây chú ý khi tham gia diễu binh A80

Giải trí

Cặp đôi phim VTV gây chú ý khi tham gia diễu binh A80

Đóng nhiều phim truyền hình, ngoài đời, Tô Dũng và Minh Thu hẹn hò. Mới đây, khoảnh khắc cặp đôi nắm tay khi tham gia diễu hành gây chú ý.

Tô Dũng và Minh Thu dành cho nhau cái nắm tay ấm áp trong các buổi tập luyện cho lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Minh Thu.
Khoảnh khắc bên nhau của cặp đôi phim VTV nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Ảnh: FB Minh Thu.
Từ cuối năm 2023, Minh Thu thường xuyên đăng tải hình ảnh bên Tô Dũng. Ảnh: FB Minh Thu.
Tháng 3/2024, chia sẻ với Znews, diễn viên Minh Thu cho biết cô và Tô Dũng yêu nhau được một thời gian. Ảnh: FB Minh Thu.
Theo VTV, hai diễn viên công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: FB Minh Thu.
Cả hai từng đóng chung Phố trong làng, Hương vị tình thân, Cuộc chiến không giới tuyến. Ảnh: FB Minh Thu.
Theo Dân Việt, trong Cuộc chiến không giới tuyến, Tô Dũng vào vai bộ đội biên phòng tên Hưng. Công tác xa nhà, Hưng thường xuyên gọi điện về nhà cho vợ (Minh Thu đóng). Ảnh: Dân Việt.
Tô Dũng và Minh Thư không trải lòng nhiều về chuyện tình cảm trên truyền thông bởi muốn khán giả nhớ đến với các vai diễn trong những bộ phim truyền hình. Ảnh: VTV.
Tô Dũng đóng các phim Hợp đồng hôn nhân, Hương vị tình thân, Lối về miền hoa, Đấu trí, Cuộc đời vẫn đẹp sao. Ảnh: FB Tô Dũng.
Bộ phim gây chú ý của Tô Dũng là Vui lên nào, anh em ơi. Ảnh: FB Tô Dũng.
Minh Thu gây tượng khi vào vai bà Sa thời trẻ trong Hương vị tình thân, cô bán quạt xinh đẹp Hải trong Phố trong làng. Ảnh: Vietnamnet.
