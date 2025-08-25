Sao Mai trúng gói thầu hơn 11,5 tỷ tại ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai vừa được phê duyệt trúng gói thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" , trị giá 11,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Gói thầu chỉ có một đối thủ tham gia và tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khá thấp.

Vừa qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu lớn "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị". Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai đã vượt qua một đối thủ duy nhất để trúng thầu với giá hơn 11,5 tỷ đồng. Dữ liệu cho thấy, đây là một nhà thầu có lịch sử trúng thầu ấn tượng, đặc biệt tại các chủ đầu tư trong ngành giáo dục.

Diễn biến gói thầu 11,7 tỷ đồng: Cuộc đua "song mã", tỷ lệ tiết kiệm thấp

Ngày 20/08/2025, PGS. TS. Lê Hiếu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH SPKT TP.HCM), đã ký Quyết định số 3077/QĐ-ĐHSPKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị".

Gói thầu này thuộc dự toán "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất giảng đường khu A" , được mời thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Giá gói thầu được phê duyệt là 11.762.157.000 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 85D/2025/BCĐG-SDICO ngày 12/08/2025 của đơn vị tư vấn - Công ty Cổ phần Khảo sát Thiết kế và Tư vấn Đầu tư , đến thời điểm đóng thầu, có hai nhà thầu nộp hồ sơ, bao gồm:

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai (Sao Mai), giá dự thầu: 11.518.687.000 đồng. Công ty TNHH Nhật Tân, giá dự thầu: 11.649.907.400 đồng.

Tổ chuyên gia đã tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu có giá chào thấp nhất là Sao Mai. Kết quả cho thấy nhà thầu này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Do đó, Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai đã được mời vào đối chiếu tài liệu và sau đó được phê duyệt trúng thầu.

Lý do Công ty TNHH Nhật Tân không trúng thầu được nêu rõ trong quyết định phê duyệt là do "không đáp ứng điều kiện có giá dự thầu (giá sau giảm giá) thấp nhất".

Như vậy, với giá trúng thầu là 11.518.687.000 đồng, so với giá gói thầu, ngân sách nhà nước tiết kiệm được khoảng 243,5 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 2,07%. Việc một gói thầu quy mô lớn chỉ thu hút hai nhà thầu tham gia cùng tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn đã đặt ra những câu hỏi ban đầu về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế thực chất.

"Hệ sinh thái" của Nhà thầu Sao Mai: Tỷ lệ trúng thầu ấn tượng

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai (MST: 0304992733), có địa chỉ tại số 160 Đường Số 3, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, TP.Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là ông Đào Ngọc Hoàng Giang, chức vụ Tổng giám đốc.

Theo dữ liệu đấu thầu, Sao Mai là một nhà thầu có kinh nghiệm dày dặn trên thị trường mua sắm công. Tính đến cuối tháng 8/2025, công ty đã tham gia 279 gói thầu, trong đó trúng 192 gói, trượt 72 gói, 12 gói chưa có kết quả và 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của doanh nghiệp này đạt hơn 297,3 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Sao Mai cho thấy một tần suất hoạt động đấu thầu rất sôi nổi. Thống kê sơ bộ trong 8 tháng đầu năm, công ty đã tham gia 30 gói thầu, trong đó trúng 17 gói, trượt 10 gói và 3 gói đang chờ kết quả. Đáng chú ý, nhiều gói thầu trúng có giá trị lớn và tập trung vào lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục, công nghệ thông tin.

Một số gói thầu tiêu biểu Sao Mai đã trúng trong năm 2025:

Gói thầu "Thiết bị phục vụ dạy học" tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ACI, trúng thầu với giá 2.595.865.715 đồng.

Gói thầu "Dự toán mua sắm Thiết bị Phòng tin học THCS phục vụ năm học 2024-2025 (bổ sung)" tại Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận, giá trúng thầu 2.379.827.500 đồng.

Gói thầu "Chi phí thiết bị" tại CÔNG TY TNHH PHÚ LONG SÀI GÒN, giá trúng thầu 2.468.574.000 đồng.

Mối "duyên nợ" với các chủ đầu tư ngành giáo dục

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu cho thấy một quy luật khá rõ nét: Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai có "duyên" đặc biệt với các chủ đầu tư thuộc ngành giáo dục, đặc biệt là các trường đại học lớn tại TP.HCM.

Mối quan hệ với chính Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là một minh chứng điển hình. Trước gói thầu 11,5 tỷ đồng vừa trúng, Sao Mai đã tham gia và trúng tuyệt đối cả 4 gói thầu tại chủ đầu tư này. Tổng giá trị các gói đã trúng trước đó là 23.316.960.500 đồng. Gần đây nhất, vào ngày 04/03/2025, Sao Mai cũng trúng một gói "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" khác tại đây với giá 1.774.908.000 đồng.

Không chỉ riêng ĐH SPKT TP.HCM, Sao Mai còn là nhà thầu quen mặt tại nhiều đơn vị khác:

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh:Sao Mai tham gia 7 gói, trúng 6 gói.

Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh: Tham gia 5 gói, trúng 4 gói.

Trường THCS Nguyễn Tri Phương: Tham gia 4 gói, trúng cả 4 gói.

Trường Đại học Đồng Tháp: Tham gia 16 gói, trúng 9 gói.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với tỷ lệ cao tại một nhóm các chủ đầu tư quen thuộc có thể cho thấy năng lực và sự am hiểu chuyên sâu của nhà thầu trong lĩnh vực đó. Tuy nhiên, nó cũng có thể làm dấy lên những băn khoăn về môi trường cạnh tranh, liệu các gói thầu có thực sự mở rộng cơ hội cho các nhà thầu tiềm năng khác hay không.

Góc nhìn chuyên gia: Đảm bảo cạnh tranh, minh bạch là cốt lõi

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức & Cuộc sống, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long), một chuyên gia về pháp luật kinh tế và đấu thầu, chia sẻ góc nhìn chuyên môn.

Theo Luật sư Vinh, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo ra một hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, với mục tiêu cao nhất là tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong hoạt động mua sắm công.

"Tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu là tạo ra một sân chơi bình đẳng, nơi các nhà thầu có đủ năng lực đều có cơ hội tiếp cận và cạnh tranh sòng phẳng. Việc một gói thầu chỉ có một hoặc hai nhà thầu tham gia, hay tỷ lệ tiết kiệm thấp, tuy không mặc nhiên là vi phạm, nhưng là những chỉ dấu mà chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và cơ quan quản lý cần xem xét kỹ lưỡng," Luật sư Vinh phân tích.

Ông cho rằng: "Để đảm bảo hiệu quả, quá trình lập hồ sơ mời thầu cần được thực hiện một cách khoa học, tránh cài cắm các tiêu chí kỹ thuật quá đặc thù, không cần thiết, có thể dẫn đến hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Đồng thời, việc công khai, minh bạch thông tin trong toàn bộ quá trình, từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến kết quả, là yếu tố sống còn để cộng đồng và các nhà thầu khác cùng giám sát, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường đấu thầu".

Kết quả trúng thầu của Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết bị Sao Mai tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là hoàn toàn hợp lệ trên cơ sở hồ sơ pháp lý. Tuy nhiên, những dữ liệu về lịch sử đấu thầu và diễn biến của gói thầu này là thông tin tham khảo quan trọng, giúp các cơ quan chức năng và xã hội có cái nhìn đa chiều, từ đó thúc đẩy một thị trường đấu thầu ngày càng cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả hơn, đúng với tinh thần mà pháp luật đã đề ra.