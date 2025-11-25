Hà Nội

Sao Hàn tiếc thương ‘ông nội quốc dân' Lee Soon Jae qua đời

Giải trí

Song Ok Sook, Kim Hye Soo, Bae Jung Nam....đều bàng hoàng trước sự ra đi của nam nghệ sĩ gạo cội Lee Soon Jae.

Thu Cúc (tổng hợp)
Diễn viên Seo Ye Ji đăng tải loạt ảnh bên nghệ sĩ Lee Soon Jae đồng thời bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của người thầy mà cô kính trọng, yêu thương. Seo Ye Ji viết: “Con xin cảm ơn thầy. Con sẽ nhớ mãi thầy”. Ảnh: Instagram Seo Ye Ji.
Nghệ sĩ Lee Soon Jae từng đóng vai ông nội của Seo Ye Ji trong phim truyền hình Ngôi sao khoai tây. Ảnh: Instagram Seo Ye Ji.
Jung Bo Seok (ngoài cùng bên phải) đóng con rể của nghệ sĩ Lee Soon Jae trong phần 2 phim Gia đình là số 1. Khi biết tin buồn, Jung Bo Seok không khỏi bàng hoàng. Ảnh: Vietnamnet.
Trên trang cá nhân, Jung Bo Seok nhắn nhủ nam nghệ sĩ quá cố: “Con rất biết ơn thầy suốt thời gian qua. Con đã học hỏi được rất nhiều từ thầy về diễn xuất lẫn cuộc sống. Chúc mừng những thành tựu mà thầy đạt được. Và con cảm thấy tiếc nuối vì những điều thầy chưa thể thực hiện đã phải rời đi. Cầu mong thầy bình an”. Ảnh: Instagram Jung Bo Seok.
Diễn viên Bae Jung Nam viết trên trang cá nhân: “Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy Lee Soon Jae. Được cùng tham gia phim truyền hình với người thầy mà con vô cùng kính trọng là niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời con. Mong thầy yên nghỉ". Ảnh: Instagram Bae Jung Nam.
Bae Jung Nam chia sẻ hình ảnh bên cố diễn viên Lee Soon Jae. Ảnh: Instagram Bae Jung Nam.
“Con được thầy giúp đỡ rất nhiều trong cuộc đời. Cảm ơn thầy", Kim Hye Soo bày tỏ sự tiếc thương khi nghệ sĩ Lee Soon Jae qua đời. Ảnh: Instagram Kim Hye Soo.
Theo VTV, diễn viên Jung Dong Hwan cho biết anh rất bàng hoàng khi nghe tin Lee Soon Jae mất ở tuổi 91. "Ông là người phi thường và tuyệt vời. Ông đã sống đến giây phút cuối cùng với tất cả nghị lực, tình yêu thương của mình. Vì đã sống trọn vẹn như vậy, tôi tin ông sẽ được nghỉ ngơi thật thanh thản", Jung Dong Hwan bày tỏ. Ảnh: VTV.
Song Ok Sook và Lee Soon Jae đóng chung phim Dog knows everything năm 2024. Khi biết tin buồn, nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi vô cùng biết ơn vì đã là một phần trong chương cuối cùng của cuộc đời thầy. Tôi luôn nói với mọi người xung quanh rằng tôi sẽ trở thành phiên bản nữ của Lee Soon Jae. Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng cách thầy không bao giờ bỏ cuộc và làm việc chăm chỉ ngay cả khi tuổi đã cao”. Ảnh: Imbc.
#Lee Soon Jae #Lee Soon Jae qua đời #ông nội quốc dân #Gia đình là số 1

