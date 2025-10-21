Diễn viên Trịnh Kim Chi không khỏi đau buồn trước sự ra đi của nam nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng.

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời tối ngày 20/10 sau thời gian điều trị bệnh. Trên trang cá nhân, diễn viên Trịnh Kim Chi vừa bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của đàn em. Cô viết: “Vĩnh biệt em - NSƯT Nguyễn Minh Hoàng.

Chị vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện điện thoại với em trước hôm giỗ Tổ vừa rồi…Em cười nói: “Sợ kỳ này gặp chị không nhận ra em đâu”. Đúng thật, em ốm đi nhiều quá, khiến chị và mọi người xót xa và lo lắng cho sức khỏe của em…

Vậy mà giờ đây, mọi người phải xa em thật rồi… Hoàng ơi. Một người nghệ sĩ tận tâm, hiền lành, luôn hết mình với sân khấu đã lặng lẽ rời xa ánh đèn, để lại bao thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và khán giả.

Ở nơi ấy, mong em luôn bình an, thanh thản và mỉm cười như cách em vẫn từng mang tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người em nhé".

Trịnh Kim Chi tiếc thương nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.

Chia sẻ của Trịnh Kim Chi. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ cũng đau buồn khi hay tin nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời. Nữ nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: “Chưa kịp chúc mừng sinh nhật em, phải nói lời tiễn biệt em, đau lòng quá em trai ơi NSƯT Minh Hoàng.

Mới tháng rồi em gọi điện khoe lúc này em của tỷ khỏe lắm, tỷ ơi có khô cá dứa ngon lắm em đem qua tỷ ăn nè, dặn dò động viên tỷ đủ thứ...Nói sao cho hết kỷ niệm của chị em mình.

Đâu ngờ em trở bệnh rồi ra đi đột ngột để lại niềm tiếc thương của anh chị em đồng nghiệp và khán giả. Hoàng ơi! Thanh thản ra đi nha em, tỷ và mọi người mãi nhớ về em”.

Chia sẻ của nghệ sĩ Thoại Mỹ. Ảnh: FB Thoại Mỹ.

Đại diện Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang chia sẻ trên Vietnamnet, NSƯT Minh Hoàng tập trung điều trị bệnh bao tử và phổi hơn 1 năm qua.

Nghệ sĩ Minh Hoàng sinh năm 1971, từng theo học trường đào tạo diễn viên Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vào năm 1988. Theo Znews, anh hoạt động tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với nhiều vai trò, từ diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó trưởng đoàn.

Tên tuổi nghệ sĩ Minh Hoàng gắn liền với nhiều vở diễn như Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng… Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2024.