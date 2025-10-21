Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Trịnh Kim Chi tiếc thương nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời

Diễn viên Trịnh Kim Chi không khỏi đau buồn trước sự ra đi của nam nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng.

Thu Cúc (tổng hợp)

Nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời tối ngày 20/10 sau thời gian điều trị bệnh. Trên trang cá nhân, diễn viên Trịnh Kim Chi vừa bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của đàn em. Cô viết: “Vĩnh biệt em - NSƯT Nguyễn Minh Hoàng.

Chị vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện điện thoại với em trước hôm giỗ Tổ vừa rồi…Em cười nói: “Sợ kỳ này gặp chị không nhận ra em đâu”. Đúng thật, em ốm đi nhiều quá, khiến chị và mọi người xót xa và lo lắng cho sức khỏe của em…

Vậy mà giờ đây, mọi người phải xa em thật rồi… Hoàng ơi. Một người nghệ sĩ tận tâm, hiền lành, luôn hết mình với sân khấu đã lặng lẽ rời xa ánh đèn, để lại bao thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và khán giả.

Ở nơi ấy, mong em luôn bình an, thanh thản và mỉm cười như cách em vẫn từng mang tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người em nhé".

chi0.jpg
Trịnh Kim Chi tiếc thương nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.
trinhkimchi.png
Chia sẻ của Trịnh Kim Chi. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ cũng đau buồn khi hay tin nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng qua đời. Nữ nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: “Chưa kịp chúc mừng sinh nhật em, phải nói lời tiễn biệt em, đau lòng quá em trai ơi NSƯT Minh Hoàng.

Mới tháng rồi em gọi điện khoe lúc này em của tỷ khỏe lắm, tỷ ơi có khô cá dứa ngon lắm em đem qua tỷ ăn nè, dặn dò động viên tỷ đủ thứ...Nói sao cho hết kỷ niệm của chị em mình.

Đâu ngờ em trở bệnh rồi ra đi đột ngột để lại niềm tiếc thương của anh chị em đồng nghiệp và khán giả. Hoàng ơi! Thanh thản ra đi nha em, tỷ và mọi người mãi nhớ về em”.

thoaimy.png
Chia sẻ của nghệ sĩ Thoại Mỹ. Ảnh: FB Thoại Mỹ.

Đại diện Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang chia sẻ trên Vietnamnet, NSƯT Minh Hoàng tập trung điều trị bệnh bao tử và phổi hơn 1 năm qua.

Nghệ sĩ Minh Hoàng sinh năm 1971, từng theo học trường đào tạo diễn viên Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vào năm 1988. Theo Znews, anh hoạt động tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với nhiều vai trò, từ diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó trưởng đoàn.

Tên tuổi nghệ sĩ Minh Hoàng gắn liền với nhiều vở diễn như Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng… Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2024.

#nghệ sĩ cải lương Minh Hoàng #nghệ sĩ Minh Hoàng #nghệ sĩ Minh Hoàng qua đời

Bài liên quan

Giải trí

Nguyễn Văn Chung tiếc thương nhạc sĩ Thế Hiển qua đời

Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của nhạc sĩ Thế Hiển. Trước đó, anh từng đến thăm tác giả Nhánh lan rừng.

Nhạc sĩ Thế Hiển qua đời vào tối ngày 1/10 sau thời gian điều trị bệnh. Trước sự ra đi của tác giả Nhánh lan rừng, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vô cùng tiếc thương. Trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung viết: “Tạm biệt chú ạ. Chú lên đường bình an”.

thehien00.jpg
Nguyễn Văn Chung (trái) tiếc thương nhạc sĩ Thế Hiển qua đời. Ảnh: FB Nguyễn Văn Chung, Báo Bình Dương.
Xem chi tiết

Giải trí

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Nhánh lan rừng' qua đời vì bạo bệnh

Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 70 tuổi.

Nhạc sĩ Lê Anh Tú - Hội Âm nhạc TPHCM thông tin đến VietNamNet, nhạc sĩ Thế Hiển qua đời lúc 21h30' ngày 1/10 tại Bệnh viện Quân Y 175 (phường Hạnh Thông, TPHCM), hưởng thọ 70 tuổi.

Tối 30/9, ông nhập viện rồi rơi vào hôn mê, sức khỏe yếu, phải thở oxy để duy trì sự sống. Bác sĩ tiên lượng xấu nên người thân đã chuẩn bị tâm lý.

Xem chi tiết

Giải trí

NSND Phạm Thị Thành qua đời

Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.

Đạo diễn, NSND Phạm Thị Thành mất lúc 19h55 tối 3/9, tại nhà riêng. Thông tin được thành viên trong gia đình xác nhận với PV Tiền Phong.

NSND Phạm Thị Thành sinh năm 1941, trong dòng tộc có truyền thống khoa bảng. Cha của bà là ông Phạm Khắc Hòe - người có công lớn trong việc vận động vua Bảo Đại thoái vị và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng. Ông là người soạn thảo chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại ngày 22/8/1945.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới