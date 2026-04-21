Sản phẩm HiPP tại Áo bị thu hồi, Nhà phân phối HiPP tại Việt Nam lên tiếng

Công ty Vạn An khẳng định sản phẩm HiPP tại Việt Nam không bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng về các thông tin mới nhất.

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo ngày 19/4, Công ty HiPP (Đức - Thụy Sĩ) cùng chuỗi siêu thị SPAR đã thu hồi toàn bộ sản phẩm "HiPP Vegetable Carrot with Potato" (hũ 190 gram) tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Sản phẩm bị nghi ngờ có thể chứa thuốc diệt chuột.

Hiện cơ quan chức năng tại các quốc gia liên quan đã mở cuộc điều tra hình sự với cáo buộc gây nguy hiểm cho cộng đồng. Chất bị nghi ngờ được xác định là bromadiolone – một loại thuốc diệt chuột có khả năng ức chế quá trình đông máu.

Nếu nhiễm phải, người dùng có thể xuất hiện các triệu chứng như chảy máu cam, chảy máu chân răng, bầm tím hoặc xuất huyết, thường sau 2 đến 5 ngày.

Trước diễn biến này, Công ty TNHH Thương mại Vạn An - đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm HiPP tại Việt Nam từ năm 2003 - cho biết đã làm việc trực tiếp với hãng để làm rõ thông tin.

Ngày 20/4, Công ty TNHH Thương mại Vạn An đã thông tin về một số nội dung đang được quan tâm liên quan đến việc thu hồi sản phẩm dinh dưỡng đóng lọ HiPP tại thị trường châu Âu.

Trước đó, ngày 19/04/2026, Công ty ghi nhận thông tin về việc một số sản phẩm dinh dưỡng đóng lọ nhãn hiệu HiPP tại hệ thống siêu thị SPAR (Áo) bị thu hồi do nghi ngờ có sự can thiệp từ bên ngoài liên quan đến an toàn sản phẩm. Công ty TNHH Thương mại Vạn An khẳng định rằng, Công ty không công bố sản phẩm, không nhập khẩu và không phân phối các sản phẩm bị thu hồi nêu trên tại thị trường Việt Nam.

HiPP quyết định rút toàn bộ dòng sản phẩm hũ thủy tinh khỏi các cửa hàng của chuỗi siêu thị lớn nhất Áo

Công ty TNHH Thương mại Vạn An cho biết, theo thông tin từ Công ty HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, sự việc không liên quan đến chất lượng hoặc quy trình sản xuất, mà xuất phát từ hành vi can thiệp mang tính chất tội phạm.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đang chủ động theo dõi sát sao các thông tin từ cơ quan chức năng và phía đối tác HiPP; Sẵn sàng cập nhật kịp thời tới Quý đối tác và Quý người tiêu dùng khi có diễn biến mới... Việc công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, giúp người tiêu dùng nắm rõ tình hình và tránh hiểu nhầm liên quan đến các sản phẩm đang lưu hành tại Việt Nam.

Liên quan vụ việc, ngày 19/4 Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng ngừng kinh doanh, gỡ bỏ các sản phẩm liên quan nếu đang lưu hành tại Việt Nam.

Các nền tảng trực tuyến được yêu cầu phối hợp với nhà bán hàng, nhà phân phối để rà soát, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tăng cường cảnh báo, khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.