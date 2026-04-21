Sản phẩm HiPP tại Áo bị thu hồi, Nhà phân phối HiPP tại Việt Nam lên tiếng

Công ty Vạn An khẳng định sản phẩm HiPP tại Việt Nam không bị ảnh hưởng, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng về các thông tin mới nhất.

Bình Nguyên

Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo ngày 19/4, Công ty HiPP (Đức - Thụy Sĩ) cùng chuỗi siêu thị SPAR đã thu hồi toàn bộ sản phẩm "HiPP Vegetable Carrot with Potato" (hũ 190 gram) tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Sản phẩm bị nghi ngờ có thể chứa thuốc diệt chuột.

Hiện cơ quan chức năng tại các quốc gia liên quan đã mở cuộc điều tra hình sự với cáo buộc gây nguy hiểm cho cộng đồng. Chất bị nghi ngờ được xác định là bromadiolone – một loại thuốc diệt chuột có khả năng ức chế quá trình đông máu.

Nếu nhiễm phải, người dùng có thể xuất hiện các triệu chứng như chảy máu cam, chảy máu chân răng, bầm tím hoặc xuất huyết, thường sau 2 đến 5 ngày.

Trước diễn biến này, Công ty TNHH Thương mại Vạn An - đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm HiPP tại Việt Nam từ năm 2003 - cho biết đã làm việc trực tiếp với hãng để làm rõ thông tin.

Ngày 20/4, Công ty TNHH Thương mại Vạn An đã thông tin về một số nội dung đang được quan tâm liên quan đến việc thu hồi sản phẩm dinh dưỡng đóng lọ HiPP tại thị trường châu Âu.

Trước đó, ngày 19/04/2026, Công ty ghi nhận thông tin về việc một số sản phẩm dinh dưỡng đóng lọ nhãn hiệu HiPP tại hệ thống siêu thị SPAR (Áo) bị thu hồi do nghi ngờ có sự can thiệp từ bên ngoài liên quan đến an toàn sản phẩm. Công ty TNHH Thương mại Vạn An khẳng định rằng, Công ty không công bố sản phẩm, không nhập khẩu và không phân phối các sản phẩm bị thu hồi nêu trên tại thị trường Việt Nam.

HiPP quyết định rút toàn bộ dòng sản phẩm hũ thủy tinh khỏi các cửa hàng của chuỗi siêu thị lớn nhất Áo/Nguồn tienphong.vn

Công ty TNHH Thương mại Vạn An cho biết, theo thông tin từ Công ty HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, sự việc không liên quan đến chất lượng hoặc quy trình sản xuất, mà xuất phát từ hành vi can thiệp mang tính chất tội phạm.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đang chủ động theo dõi sát sao các thông tin từ cơ quan chức năng và phía đối tác HiPP; Sẵn sàng cập nhật kịp thời tới Quý đối tác và Quý người tiêu dùng khi có diễn biến mới... Việc công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, giúp người tiêu dùng nắm rõ tình hình và tránh hiểu nhầm liên quan đến các sản phẩm đang lưu hành tại Việt Nam.

Thông báo của Công ty TNHH Thương mại Vạn An về vụ việc/Nguồn https://web.facebook.com/HiPP.vn

Liên quan vụ việc, ngày 19/4 Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị thông báo tới các sàn thương mại điện tử, website bán hàng ngừng kinh doanh, gỡ bỏ các sản phẩm liên quan nếu đang lưu hành tại Việt Nam.

Các nền tảng trực tuyến được yêu cầu phối hợp với nhà bán hàng, nhà phân phối để rà soát, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương tăng cường cảnh báo, khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thuộc diện thu hồi; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Mời độc giả xem video Ca ngộ độc thực phẩm cả nước tăng vọt (Nguồn Nhân Dân)
Bộ Y tế yêu cầu rà soát, thu hồi lô sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc

Bộ Y tế đề nghị rà soát, thu hồi sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại hũ 190 gram của Công ty HiPP.

Ngày 19/4/2026, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh; Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại hũ 190 gram của Công ty HiPP.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, ngày 19/04/2026, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo thông báo về việc Công ty HiPP - nhà sản xuất thực phẩm trẻ em của Đức - Thụy Sĩ và chuỗi siêu thị SPAR thu hồi toàn bộ sản phẩm hỗn hợp cà rốt và khoai tây (HiPP Vegetable Carrot with Potato) loại hũ 190 gram tại 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo do nghi ngờ sản phẩm này có chứa thuốc chuột.

Xem chi tiết

Áo thu giữ một lọ thức ăn dặm HiPP “Cà rốt và Khoai tây” nghi bị làm giả

Một sản phẩm thức ăn cho trẻ em của HiPP bị làm giả chứa chất độc nguy hiểm, phụ huynh được khuyến cáo kiểm tra kỹ trước khi cho trẻ dùng để đảm bảo an toàn.

Theo vietnamplus.vn, Hãng thực phẩm hữu cơ cao cấp HiPP (Đức) ngày 18/4 thông báo thu hồi khẩn cấp một dòng sản phẩm đang lưu hành tại Áo do nghi vấn có thể chứa chất độc hại, gây nguy hiểm tới tính mạng người dùng.

Thông báo của HiPP nêu rõ hãng này đang thu hồi "toàn bộ dòng sản phẩm thực phẩm trẻ em dạng hũ bán tại SPAR Áo" do “khả năng một chất nguy hiểm đã bị đưa vào sản phẩm HiPP Cà rốt/Khoai tây-190 gram."

Xem chi tiết

Lâm Đồng: Xây dựng Cách Việt và những gói thầu ‘siêu tiết kiệm’ tại xã Cát Tiên

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng Cách Việt đã xác lập kỷ lục trúng thầu tuyệt đối tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đáng chú ý, toàn bộ các gói thầu này đều qua hình thức chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".