Samsung ViewFinity 37 inch định nghĩa chuẩn mới

Số hóa

Samsung ra mắt màn hình ViewFinity S8 37 inch, mở rộng không gian hiển thị và tối ưu đa nhiệm.

Thiên Trang (TH)
Samsung ViewFinity S8 37 inch được giới thiệu như một chuẩn mực mới cho màn hình làm việc.
Kích thước 37 inch mang đến trải nghiệm rộng rãi hơn so với bản 32 inch, vẫn giữ UHD sắc nét.
Người dùng dễ dàng đọc văn bản, thuyết trình và chỉnh sửa video với độ chi tiết cao hơn.
Màn hình đạt chứng nhận công thái học TÜV Rheinland, giảm ánh sáng xanh và hiện tượng nhấp nháy.
ViewFinity S8 hỗ trợ đa nhiệm vượt trội, hiển thị nhiều cửa sổ cùng lúc, thay thế thiết lập kép. (Ảnh: tinhte.vn)
Tích hợp công tắc KVM, USB-C, LAN và tính năng PBP, PIP giúp kết nối đa thiết bị tiện lợi.(Ảnh: tinhte.vn)
Chân đế Easy Setup Stand cho phép lắp ráp nhanh chỉ trong 10 giây, không cần công cụ hỗ trợ.
Với thiết kế công thái học và tính năng hiện đại, ViewFinity S8 37 inch nâng tầm hiệu suất làm việc.(Ảnh: tinhte.vn)
Thiên Trang (TH)
#Samsung #ViewFinity #màn hình #37 inch #đa nhiệm #công thái học

