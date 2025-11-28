Hà Nội

Xiaomi bất ngờ giảm mạnh số mẫu smartphone mới

Số hóa

Xiaomi bất ngờ giảm mạnh số mẫu smartphone mới

Xiaomi đang thay đổi chiến lược, giảm số lượng điện thoại ra mắt để tập trung vào hệ sinh thái và AI.

Thiên Trang (TH)
Năm 2025, số lượng smartphone Xiaomi ra mắt thấp hơn hẳn so với các năm trước.
Doanh thu mảng điện thoại giảm 2%, trong khi AIoT tăng 44,7% và xe điện đạt 2,8 tỷ USD.
CEO Lei Jun công bố chiến lược “Con người - Xe hơi - Nhà” cho tầm nhìn thập kỷ tới.
Smartphone giờ đây đóng vai trò trung tâm kết nối giữa xe điện, thiết bị nhà thông minh và AI.
Xiaomi mở rộng hỗ trợ phần mềm: 4 bản nâng cấp hệ điều hành và 6 năm bảo mật cho máy chủ lực.
HyperOS giúp giảm phân mảnh, chuẩn hóa nền tảng toàn cầu và đơn giản hóa việc bảo trì.
Công ty phân định rõ thương hiệu: Redmi cho đại chúng, Poco hiệu năng, Xiaomi cao cấp, Civi thiết kế.
Xiaomi ưu tiên tích hợp điện thoại với ô tô và hệ thống buồng lái thông minh thay vì ra mắt quá nhiều mẫu mới.
