Nữ game thủ CS2 xót xa phải bán bánh kiếm sống

Số hóa

Nữ game thủ CS2 xót xa phải bán bánh kiếm sống

Tilde Byström, nữ game thủ CS2 chuyên nghiệp, gây chú ý khi tiết lộ phải bán bánh để mưu sinh.

Thiên Trang (TH)
Tilde Byström, biệt danh 7licious, là nữ game thủ CS2 chuyên nghiệp đến từ Thụy Điển.
Sau 10 năm thi đấu, cô gây sốc khi đăng ảnh làm bánh sandwich để kiếm sống.
Bức ảnh lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 300.000 lượt thích và 18 triệu lượt xem.
Dù có kinh nghiệm thi đấu và bình luận, Tilde vẫn không thể sống bằng nghề game thủ nữ.
ESL Impact, giải đấu CS2 nữ lớn nhất, đã tạm dừng vì mô hình kinh tế không bền vững.
Trước đây, Tilde từng thi đấu cho Evil Geniuses Gold và Ghost Gaming nhưng lương rất thấp.
Cô vẫn nuôi khát vọng một ngày CS2 nữ đủ mạnh để có sân chơi chung với nam giới.
Câu chuyện của Tilde phản ánh sự bấp bênh của esport nữ và tinh thần kiên trì đáng trân trọng.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
#CS2 #Tilde Byström #game thủ #eSports nữ #thất nghiệp #giải đấu

