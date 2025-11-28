POCO F8 Pro trở lại Việt Nam với chip đỉnh nóc

POCO đưa dòng F Series trở lại Việt Nam với F8 Pro, giá từ 17 triệu, chip mạnh và pin khủng.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom VIII đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi được độ bộ mâm đồng hồ Rolex Submariner, một trong những biểu tượng đồng hồ xa xỉ.
Hàng năm, khi mùa lúa chín kết thúc, Sa Pa bước vào mùa mây đẹp nhất thời điểm khiến lòng du khách xao xuyến và máy ảnh không ngớt bấm.
Trong bộ ảnh mới, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện với phong cách “tổng tài” mạnh mẽ, sắc lạnh nhưng vô cùng cuốn hút.
Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Savana 2026 mới vừa ra mắt được bổ sung thêm màu sơn độc quyền và loạt trang bị off-road, nhưng chỉ bán tại thị trường Brazil.
Mô hình Nano Banana Pro của Google hỗ trợ tạo infographic, slide thuyết trình và chỉnh sửa ảnh thông minh hơn, đặc biệt là không còn lỗi với chữ, văn bản.
Ca sĩ Lân Nhã bị hủy show 3 lần trong năm 2020. Năm 2025, giọng ca 8x không thể tham gia các buổi diễn trong tháng 4, tổ chức concert tại Hà Nội trong tháng 12.
Phi công Ukraine phóng tên lửa chống bức xạ vào các hệ thống phòng không của Nga, giúp lực lượng Ukraine có thể "mở rộng bầu trời".
Bộ ảnh mới nhất của nữ cơ phó Mạch Khanh trong trang phục áo dài truyền thống đã nhanh chóng 'đốn tim' cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu.
Các homestay tại làng Lò, Đắk Lắk tạm ngừng kinh doanh, mở cửa miễn phí đón người dân và tình nguyện viên, chung tay hỗ trợ vùng lũ an toàn.
Thành phố Managua, thủ đô của Nicaragua, hiện lên yên bình và hiện đại qua những bức ảnh được đăng tải dưới đây.
Mới đây, từ khóa liên quan đến vóc dáng, thậm chí “chồng của Quyên Qui là ai” bất ngờ được dân tình tìm kiếm.
Với nhan sắc nổi bật cùng thần thái rạng rỡ, cô gái này đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, thậm chí được ví là "nàng thơ" mới của các CĐV Man City.
Chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc, cô nàng Tiktoker đình đám Võ Nữ Ngân Hà khiến fan không khỏi xuýt xoa.
Gulyaipole trở thành điểm nóng mới khi Nga tăng tốc tấn công Ukraine, đẩy chiến sự Zaporizhzhia vào giai đoạn căng thẳng nhất.
Lê Giang có hai con cũng hoạt động nghệ thuật. Nhiều năm qua, cô vô cùng thân thiết với Trấn Thành.
Mới đây, Lê Phương Anh lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi xuất hiện trên sân Pickleball với phong cách thời trang thể thao hết sức cuốn hút.
Mốt bán nude được Ngọc Trinh hưởng ứng thịnh hành trong lĩnh vực thời trang năm nay.
Cuối tháng 11, hàng cây ngân hạnh ở Sa Pa vàng rực như mùa thu Hàn Quốc, thu hút du khách check-in và tạo nên khung cảnh lãng mạn, thơ mộng giữa phố núi.
Kênh Vĩnh Tế là một trong những công trình thủy lợi – quân sự lớn nhất vùng biên giới Tây Nam, phản ánh trí lực và lịch sử khai phá vùng đất An Giang xưa.
Trong quá trình truy bắt Trần Chí (Chen Zhi) - trùm mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, nhà chức trách tạm giữ nhiều tài sản đắt giá, trong đó có Ferrari Monza SP2.