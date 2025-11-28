Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
POCO F8 Pro trở lại Việt Nam với chip đỉnh nóc

Số hóa

POCO F8 Pro trở lại Việt Nam với chip đỉnh nóc

POCO đưa dòng F Series trở lại Việt Nam với F8 Pro, giá từ 17 triệu, chip mạnh và pin khủng.

Thiên Trang (TH)
Sau 2 năm vắng bóng, POCO chính thức đưa dòng F Series trở lại Việt Nam với F8 Pro.
Sau 2 năm vắng bóng, POCO chính thức đưa dòng F Series trở lại Việt Nam với F8 Pro.
Máy được định vị trong nhóm flagship cận cao cấp, tập trung vào hiệu năng, thiết kế và giải trí.
Máy được định vị trong nhóm flagship cận cao cấp, tập trung vào hiệu năng, thiết kế và giải trí.
F8 Pro trang bị Snapdragon 8 Elite 3nm, RAM 12GB và bộ nhớ tối đa 512GB.
F8 Pro trang bị Snapdragon 8 Elite 3nm, RAM 12GB và bộ nhớ tối đa 512GB.
Thiết kế lưng kính nguyên khối, khung kim loại, kháng bụi nước và pin dung lượng lớn.
Thiết kế lưng kính nguyên khối, khung kim loại, kháng bụi nước và pin dung lượng lớn.
Màn hình AMOLED 6,59 inch hỗ trợ 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ cùng loa kép Bose tinh chỉnh.
Màn hình AMOLED 6,59 inch hỗ trợ 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ cùng loa kép Bose tinh chỉnh.
Cụm ba camera 50MP + 50MP tele + 8MP góc rộng, camera trước 20MP tối ưu AI.
Cụm ba camera 50MP + 50MP tele + 8MP góc rộng, camera trước 20MP tối ưu AI.
Pin 6210mAh lớn nhất phân khúc, sạc nhanh 100W HyperCharge đầy trong 37 phút.
Pin 6210mAh lớn nhất phân khúc, sạc nhanh 100W HyperCharge đầy trong 37 phút.
POCO còn ra mắt Pad M1 giá 6,79 triệu đồng, mở rộng hệ sinh thái giải trí và học tập. (Ảnh: Genk)
POCO còn ra mắt Pad M1 giá 6,79 triệu đồng, mở rộng hệ sinh thái giải trí và học tập. (Ảnh: Genk)
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#POCO #F8 Pro #flagship #Snapdragon 8 #điện thoại

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT