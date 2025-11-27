Hà Nội

Số hóa

Mẹo hay giúp robot hút bụi sạch hiệu quả hơn

Robot hút bụi ngày càng phổ biến nhưng để tận dụng tối đa, người dùng cần lưu ý những mẹo sau.

Thiên Trang (TH)
Trong lần đầu sử dụng, hãy bật đèn và mở cửa để robot dễ dàng định hướng không gian.
Đặt trạm gốc ở vị trí bằng phẳng, thoáng đãng để robot quay về thuận lợi và không bị kẹt.
Dọn dẹp chướng ngại vật như dây điện, rèm dài hay đồ chơi nhỏ để tránh robot bị vướng.
Sử dụng rào cản vật lý hoặc đánh dấu kỹ thuật số để robot tránh khu vực không mong muốn.
Giữ khoảng trống dưới bàn ghế, kéo ghế ra để robot dễ dàng làm sạch các góc khuất.
Vệ sinh robot ít nhất mỗi tháng, kiểm tra chổi, bánh xe, thùng bụi và bộ lọc để duy trì hiệu suất.
Đừng quên làm sạch cảm biến chống rơi và điểm tiếp xúc sạc để robot hoạt động ổn định.
Khi thay thế linh kiện, nên chọn bộ phận chính hãng để đảm bảo độ bền và tránh hư hỏng.
