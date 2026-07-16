Samsung vẫn số 1 smartphone dù không còn dẫn đầu công nghệ

Trong nhiều năm, Samsung luôn được xem là biểu tượng của đổi mới trong ngành smartphone Android. Tuy nhiên, bức tranh của thị trường năm 2026 đã thay đổi đáng kể. Nếu xét riêng từng tiêu chí như camera, tốc độ sạc, dung lượng pin hay các tính năng AI, nhiều đối thủ đã vượt lên với những công nghệ ấn tượng hơn. Dẫu vậy, theo số liệu từ IDC, Samsung vẫn đứng đầu thị trường smartphone toàn cầu trong quý I/2026 với khoảng 62,4 triệu máy xuất xưởng, chiếm 21,2% thị phần và vượt Apple để giành lại vị trí số một. Điều này cho thấy thành công của hãng Hàn Quốc không còn đến từ một tính năng "độc quyền", mà được xây dựng trên nền tảng ổn định và chiến lược dài hạn.

Samsung tiếp tục dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu nhờ doanh số ổn định của dòng Galaxy S và đặc biệt là Galaxy A.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là cuộc đua camera. Trước đây, dòng Galaxy S hay Galaxy Note gần như là chuẩn mực của smartphone Android về khả năng chụp ảnh. Hiện nay, nhiều mẫu máy như Vivo X200 Ultra, Xiaomi 15 Ultra hay Google Pixel thường được các chuyên gia và reviewer đánh giá cao hơn ở chất lượng hình ảnh. Samsung cũng bị nhận xét chưa tạo ra nhiều bước tiến về phần cứng camera trong các thế hệ gần đây, trong khi thuật toán xử lý ảnh đôi lúc khiến màu sắc trở nên rực rỡ quá mức. Điều đáng chú ý là Samsung vẫn là một trong những nhà sản xuất cảm biến hình ảnh lớn nhất thế giới, cung cấp cảm biến ISOCELL cho nhiều thương hiệu khác, nhưng chính smartphone Galaxy lại không còn được xem là lựa chọn số một nếu người dùng ưu tiên khả năng nhiếp ảnh.

Không chỉ camera, Samsung cũng không còn dẫn đầu ở những thông số vốn rất được người dùng quan tâm như sạc nhanh và pin. Trong khi nhiều hãng Trung Quốc đã phổ biến công nghệ sạc từ 80W đến hơn 100W cùng pin silicon-carbon dung lượng trên 6.000 mAh, các flagship Galaxy vẫn chủ yếu sử dụng sạc 25W hoặc 45W và viên pin khoảng 5.000 mAh. Đây là lựa chọn khiến Samsung thường bị so sánh bất lợi trên bảng thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng hãng đang ưu tiên sự ổn định, độ bền và an toàn thay vì chạy theo các kỷ lục phần cứng. Sau sự cố Galaxy Note7, Samsung dường như luôn đặt yếu tố kiểm soát rủi ro lên hàng đầu trong quá trình phát triển sản phẩm.

Ngay cả AI, lĩnh vực từng giúp Samsung tạo lợi thế với Galaxy AI, cũng không còn là điểm khác biệt tuyệt đối. Khi Galaxy AI ra mắt, đây được xem là một trong những bước đi tiên phong của ngành smartphone. Thế nhưng chỉ sau thời gian ngắn, AI tạo sinh đã xuất hiện trên hầu hết điện thoại Android cao cấp. Việc Google mở rộng Gemini lên nhiều thiết bị khiến khoảng cách giữa các hãng ngày càng thu hẹp. Thay vì cạnh tranh bằng những tính năng AI độc quyền, Samsung chuyển sang tập trung tối ưu trải nghiệm thông qua One UI, khả năng kết nối giữa các thiết bị và các dịch vụ trong hệ sinh thái Galaxy. Đây là hướng đi giúp AI trở thành một phần tự nhiên của trải nghiệm thay vì chỉ là công cụ để quảng bá sản phẩm.

Hệ sinh thái Galaxy cùng chính sách cập nhật phần mềm dài hạn là một trong những lợi thế lớn nhất của Samsung.

Có thể nói, bí quyết giúp Samsung tiếp tục giữ vị trí hãng smartphone bán chạy nhất thế giới không nằm ở việc dẫn đầu mọi cuộc đua công nghệ, mà ở khả năng tạo dựng niềm tin với người dùng. Hãng sở hữu hệ sinh thái thiết bị hoàn chỉnh gồm điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe, máy tính bảng, TV, laptop và nền tảng SmartThings, mang đến trải nghiệm đồng bộ mà không nhiều thương hiệu Android có thể sánh kịp. Bên cạnh đó là chính sách cập nhật phần mềm kéo dài nhiều năm, mạng lưới phân phối rộng khắp và danh mục sản phẩm trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Đặc biệt, dòng Galaxy A tiếp tục đóng vai trò "xương sống" về doanh số, giúp Samsung tiếp cận hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng bão hòa và khoảng cách công nghệ giữa các hãng thu hẹp, sự ổn định, độ tin cậy và khả năng phục vụ số đông đang trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững nhất của Samsung.