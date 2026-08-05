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Số hóa - Xe

Lý do Google Wallet lỗi trên máy nội địa Trung

Nhiều smartphone nội địa Trung bất ngờ không thể thanh toán NFC bằng Google Wallet sau bản cập nhật Google Play Services mới.

Thiên Trang (th)

Nhiều người dùng smartphone nội địa Trung đang phản ánh tình trạng không thể thanh toán không tiếp xúc bằng Google Wallet dù mọi cài đặt trên máy vẫn hoạt động bình thường. Sự cố xuất hiện sau khi Google Play Services được cập nhật lên phiên bản 26.28 và đã được ghi nhận trên hàng loạt thiết bị của Xiaomi, vivo, OPPO, OnePlus tại nhiều quốc gia. Điều đáng nói là ứng dụng Google Wallet không hiển thị bất kỳ thông báo lỗi nào, thẻ ngân hàng vẫn được lưu đầy đủ, NFC vẫn được bật và ứng dụng vẫn được đặt làm phương thức thanh toán mặc định. Chỉ khi người dùng đưa điện thoại lên máy POS để thanh toán, giao dịch mới bị từ chối, gây không ít bất tiện cho những người thường xuyên sử dụng hình thức thanh toán chạm.

Theo các phản ánh trên Reddit, diễn đàn XDA và kết quả kiểm tra thực tế của Notebookcheck, lỗi chỉ xuất hiện sau khi Google Play Services được nâng cấp lên phiên bản mới. Trước thời điểm cập nhật, các thiết bị vẫn thanh toán bằng Google Wallet bình thường. Một số thử nghiệm trên mẫu vivo X200 Ultra chạy ROM Trung Quốc cho thấy máy POS từ chối giao dịch với thông báo thẻ không được hỗ trợ, dù mọi thiết lập liên quan đến Google Wallet vẫn giữ nguyên. Điều này cho thấy sự cố không xuất phát từ thẻ ngân hàng hay chip NFC của thiết bị mà nhiều khả năng liên quan trực tiếp đến thay đổi trong Google Play Services.

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Nhiều smartphone nội địa Trung không còn thanh toán NFC bằng Google Wallet sau khi cập nhật Google Play Services.

Phân tích nhật ký hoạt động của Google Play Services do một lập trình viên trên diễn đàn XDA công bố đã hé lộ nguyên nhân đáng chú ý. Theo đó, hệ thống nhận diện các thiết bị này là "CN SKU", tức phiên bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc, sau đó tự động vô hiệu hóa dịch vụ TapAndPay HCE - thành phần chịu trách nhiệm xử lý thanh toán NFC của Google Wallet. Nói cách khác, khi thiết bị bị xác định là máy chạy ROM Trung Quốc, chức năng thanh toán chạm sẽ bị khóa dù các tính năng khác của Google Wallet vẫn hoạt động bình thường. Hiện Google chưa xác nhận đây là lỗi phát sinh trong quá trình cập nhật hay là thay đổi được triển khai có chủ đích, khiến cộng đồng người dùng vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Đến thời điểm hiện tại, các báo cáo cho thấy sự cố chỉ ảnh hưởng đến những mẫu máy sử dụng ROM nội địa Trung Quốc, trong khi các phiên bản quốc tế (Global ROM) của cùng dòng sản phẩm chưa ghi nhận hiện tượng tương tự. Danh sách thiết bị gặp lỗi ngày càng dài, bao gồm vivo X300 Pro, vivo X300 Ultra, vivo X200 Ultra, vivo X Fold5, OPPO Find X9 Pro, OPPO Find N3, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 13 Pro, OnePlus Ace6 và OnePlus 15T. Do Google Play Services được cập nhật theo từng đợt nên không phải mọi người dùng đều gặp lỗi cùng lúc. Tại Việt Nam, một số thành viên trong các cộng đồng công nghệ cũng đã chia sẻ trải nghiệm tương tự khi Google Wallet vẫn hiển thị thẻ bình thường nhưng liên tục báo lỗi mỗi lần quẹt thanh toán tại cửa hàng.

Lỗi hiện chủ yếu xuất hiện trên các thiết bị chạy ROM Trung Quốc, trong khi bản quốc tế chưa ghi nhận bị ảnh hưởng.

Trong khi chờ phản hồi từ Google, cộng đồng đã chia sẻ một số biện pháp xử lý tạm thời nhưng chưa có giải pháp thực sự triệt để. Cách đầu tiên là hạ cấp Google Play Services xuống phiên bản cũ thông qua ADB để khôi phục khả năng thanh toán. Tuy nhiên, phương pháp này buộc người dùng phải xóa toàn bộ dữ liệu Google Wallet, thêm lại các thẻ ngân hàng và vẫn có nguy cơ bị cập nhật tự động trở lại trong tương lai. Một lựa chọn khác là chuyển sang các ứng dụng thanh toán không tiếp xúc khác như Curve Pay, nhưng mức độ hỗ trợ ngân hàng và phạm vi hoạt động của các dịch vụ này còn hạn chế ở nhiều thị trường. Trong bối cảnh Google chưa công bố nguyên nhân hay lịch trình khắc phục, người dùng smartphone nội địa Trung nên kiểm tra phiên bản Google Play Services trên thiết bị và thử thanh toán NFC trước khi ra ngoài để tránh gặp tình huống giao dịch thất bại. Nếu điện thoại vẫn đang sử dụng phiên bản Play Services cũ, người dùng cũng nên cân nhắc việc cập nhật cho đến khi có thông báo chính thức từ Google hoặc cộng đồng xác nhận lỗi đã được khắc phục.

#Google Wallet #Google Play Services #NFC #máy Trung Quốc #thanh toán không tiếp xúc #vấn đề kỹ thuật

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