Samsung chính thức ra mắt Galaxy Buds 3 FE dành cho người hâm

Samsung cuối cùng cũng chính thức giới thiệu Galaxy Buds 3 FE, tai nghe hứa hẹn sẽ mang lại giá trị tốt cho người tiêu dùng.

Tuệ Minh

Samsung cuối cùng cũng chính thức giới thiệu Galaxy Buds 3 FE, tai nghe hứa hẹn sẽ mang lại giá trị tốt cho người tiêu dùng.

Mặc dù mang tên “FE” (Fan Edition) thường gắn liền với mức giá thấp hơn và một số tính năng bị cắt giảm, Galaxy Buds 3 FE lại nổi bật hơn so với Galaxy Buds 3 Pro ở một số khía cạnh quan trọng, đặc biệt là thời lượng pin.

Được thiết kế dành cho người hâm mộ Galaxy, Buds3 FE cung cấp các tính năng thiết yếu với mức giá phải chăng. Ảnh: Samsung

Theo thông tin từ Samsung, Galaxy Buds 3 FE có giá 150 USD cung cấp thời gian sử dụng lên đến 6 giờ khi bật chế độ chống ồn chủ động (ANC) và 8,5 giờ khi tắt ANC. So với Galaxy Buds 3 Pro có giá 190 USD, thời gian sử dụng lần lượt là 6 giờ và 7 giờ. Mặc dù thời lượng pin không phải là điểm nổi bật nhất trong phân khúc tai nghe không dây, Galaxy Buds 3 FE vẫn cạnh tranh tốt với các sản phẩm cùng mức giá từ OnePlus.

Một điểm cộng khác của Galaxy Buds 3 FE là trọng lượng nhẹ hơn 5 gram so với Galaxy Buds 3 Pro. Mặc dù sự khác biệt này không lớn nhưng sản phẩm mang lại lợi thế nhỏ cho phiên bản FE. Samsung đã thành công trong việc giảm trọng lượng trong khi vẫn nâng cấp thời lượng pin, một thành tựu đáng ghi nhận.

Hộp sạc Galaxy Buds FE cung cấp thời lượng pin lên đến 30 giờ.

Galaxy Buds 3 FE sở hữu thiết kế với lớp vỏ mờ thay vì bóng như Galaxy Buds 3 Pro. Tuy nhiên, sản phẩm này không có đèn LED trên thân tai nghe khiến nó trở thành một điểm trừ cho một số người dùng.

Ngoài thiết kế, Galaxy Buds 3 FE còn được trang bị tính năng dịch thuật AI theo thời gian thực (chỉ dành cho điện thoại Samsung) và khả năng tương thích với Gemini, cho phép người dùng kích hoạt trợ lý giọng nói mà không cần mở khóa điện thoại. Mặc dù các tính năng AI có thể không phải là yếu tố quyết định cho nhiều người, chúng vẫn là một điểm cộng đáng chú ý.

Cuối cùng, chất lượng âm thanh là yếu tố quan trọng nhất. Galaxy Buds 3 FE sử dụng thiết kế một trình điều khiển, trong khi Galaxy Buds 3 Pro có hai trình điều khiển.

Mặc dù khó có thể đánh giá sự khác biệt này mà không thử nghiệm trực tiếp, có thể dự đoán rằng Galaxy Buds 3 Pro sẽ mang lại âm thanh trung thực và dải động tốt hơn. Tuy nhiên, với mức giá hợp lý, Galaxy Buds 3 FE vẫn là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn tiết kiệm mà không phải hy sinh quá nhiều về chất lượng.

Samsung bán ra dòng Galaxy Z "tái bản" rẻ hơn giá gốc.
