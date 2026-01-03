Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Máy lọc không khí Daikin mới bảo trì 10 năm hút khách

Số hóa

Máy lọc không khí Daikin mới bảo trì 10 năm hút khách

Giữa ô nhiễm bụi mịn gia tăng, máy lọc không khí Daikin thế hệ mới gây chú ý nhờ lọc sâu PM2.5 và tối ưu bảo trì tới 10 năm.

Thiên Trang (TH)
Khi bụi mịn PM2.5 bao trùm các đô thị lớn như Hà Nội, nhu cầu bảo vệ không khí trong nhà trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình.
Khi bụi mịn PM2.5 bao trùm các đô thị lớn như Hà Nội, nhu cầu bảo vệ không khí trong nhà trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình.
Các dòng máy lọc không khí Daikin mới như MC80, MCK70 và MCK55 được đánh giá cao nhờ khả năng làm sạch sâu và kiểm soát vi khuẩn hiệu quả.
Các dòng máy lọc không khí Daikin mới như MC80, MCK70 và MCK55 được đánh giá cao nhờ khả năng làm sạch sâu và kiểm soát vi khuẩn hiệu quả.
Hệ thống phin lọc TAFU-HEPA và HEPA tĩnh điện giúp loại bỏ tới 99,97% hạt bụi siêu mịn, đảm bảo không khí sạch ngay từ lần lọc đầu tiên.
Hệ thống phin lọc TAFU-HEPA và HEPA tĩnh điện giúp loại bỏ tới 99,97% hạt bụi siêu mịn, đảm bảo không khí sạch ngay từ lần lọc đầu tiên.
Điểm khác biệt lớn là tuổi thọ phin lọc lên tới 10 năm, giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì và thay thế so với nhiều sản phẩm cùng phân khúc.
Điểm khác biệt lớn là tuổi thọ phin lọc lên tới 10 năm, giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì và thay thế so với nhiều sản phẩm cùng phân khúc.
Công nghệ Streamer và Twin Streamer trên các mẫu cao cấp xử lý mạnh mẽ bụi, vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây dị ứng trong không khí.
Công nghệ Streamer và Twin Streamer trên các mẫu cao cấp xử lý mạnh mẽ bụi, vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây dị ứng trong không khí.
Riêng MCK55 kết hợp thêm Ion Plasma và chức năng tạo ẩm, giúp cân bằng độ ẩm, hạn chế khô da và khô họng khi dùng điều hòa.
Riêng MCK55 kết hợp thêm Ion Plasma và chức năng tạo ẩm, giúp cân bằng độ ẩm, hạn chế khô da và khô họng khi dùng điều hòa.
Daikin còn tích hợp hệ thống Daikin Eye hiển thị trực quan chỉ số PM2.5, nhiệt độ và độ ẩm, hỗ trợ người dùng kiểm soát chất lượng không khí theo thời gian thực.
Daikin còn tích hợp hệ thống Daikin Eye hiển thị trực quan chỉ số PM2.5, nhiệt độ và độ ẩm, hỗ trợ người dùng kiểm soát chất lượng không khí theo thời gian thực.
Nhờ hiệu suất ổn định, tiết kiệm điện và thiết kế bền bỉ, máy lọc không khí Daikin mới đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc để bảo vệ sức khỏe hô hấp lâu dài. (Ảnh: Tinhte.vn)
Nhờ hiệu suất ổn định, tiết kiệm điện và thiết kế bền bỉ, máy lọc không khí Daikin mới đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc để bảo vệ sức khỏe hô hấp lâu dài. (Ảnh: Tinhte.vn)
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#máy lọc không khí #Daikin #bảo trì 10 năm #PM2.5 #bảo vệ sức khỏe #không khí sạch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT