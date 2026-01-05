[INFOGRAPHIC] HarmonicDyne Romantic, khi “lãng mạn” trở thành chất âm

HarmonicDyne Romantic mang chất “lãng mạn” đúng nghĩa vào thiết kế và âm thanh, tạo nên một cặp tai nghe open-back ấm áp, hiện đại và giàu cảm xúc.
Sau hơn một năm kể từ khi xuất hiện tại Goodwood Festival of Speed 2024, siêu xe Red Bull RB17 bản thương mại đã chính thức lộ diện với thiết kế hoàn chỉnh.
Robot g.eN được quảng bá là thiết bị chăm sóc răng miệng đầu tiên tự động chải răng, hứa hẹn thay đổi thói quen vệ sinh cá nhân.
Truyền thông Mỹ chỉ ra lưới điện lạc hậu đang kéo Anh tụt lại trong cuộc đua AI, trong khi Trung Quốc âm thầm đi trước một bước dài.
Từ hàng chục nghìn giờ video chơi game công khai, NVIDIA đã tạo ra một mô hình AI có thể học cách thao tác tay cầm và hoàn thành nhiệm vụ trong game.
Chấp nhận lỗ trên mỗi Galaxy Z TriFold bán ra, Samsung ưu tiên vị thế công nghệ và tương lai điện thoại gập ba hơn lợi nhuận ngắn hạn.
Nếu đem vệ sinh, vắc-xin và điện năng hiện đại về thời Trung Cổ, bạn có thể cứu hàng triệu người nhưng cũng làm thay đổi vĩnh viễn dòng lịch sử.
HyperOS 3 cho thấy AI của Xiaomi đã trưởng thành, tích hợp sâu, hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ và thực sự hữu ích trong trải nghiệm hằng ngày.
TSMC chính thức sản xuất chip 2nm, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, qua đó khẳng định vị thế thống trị ngành bán dẫn toàn cầu trong kỷ nguyên AI.
AI đang tái định hình ngành ngân hàng châu Âu, đe dọa hơn 200.000 việc làm khi các vị trí lặp lại dần bị thay thế bởi tự động hóa.
Giữa ô nhiễm bụi mịn gia tăng, máy lọc không khí Daikin thế hệ mới gây chú ý nhờ lọc sâu PM2.5 và tối ưu bảo trì tới 10 năm.
Nhiều người dùng Việt Nam kêu gọi nhau chọn Viber và Telegram, như những lựa chọn hàng đầu để “thoát Zalo” sau động thái cập nhật chính sách bảo mật.
HyperWork Silentium Gen 2 ra mắt dịp Tết 2026, nâng cấp con lăn ngang, pin 70 ngày, thiết kế cao cấp nhưng giá sale chỉ hơn 400.000 đồng.
Xiaomi Sound Pocket gây chú ý với thiết kế giống JBL Go 3, chống nước IP67, pin bền bỉ và âm lượng đủ lớn, trong khi giá bán chỉ bằng khoảng một nửa.
Ít ai ngờ công nghệ in 3D đế giày thể thao lại trở thành nền tảng tạo nên chuyển động mượt mà cho robot hình người Trung Quốc.
Dù bị dự đoán sẽ bị AI thay thế, máy tính cầm tay Nhật Bản vẫn bán đều hàng chục triệu chiếc mỗi năm nhờ độ bền và tính chính xác khó thay thế.
Tài liệu chip tiên tiến của TSMC bị phát hiện tại nhà cựu lãnh đạo vừa gia nhập Intel, làm dấy lên nghi vấn rò rỉ công nghệ bán dẫn.
Không nhảy múa hay hát hò, Kim Han-eol gây sốt mạng xã hội khi chỉ đăng video đi bộ hằng ngày nhưng vẫn thu hút hơn 1,1 triệu người theo dõi.
CEO Jensen Huang cho rằng trong kỷ nguyên AI, trí thông minh và điểm số không còn là lợi thế, tương lai thuộc về người có “gu” và khả năng lựa chọn đúng.
Tài liệu nội bộ do Reuters thu thập cho thấy Meta bị cáo buộc ưu tiên lợi nhuận, né kiểm soát quảng cáo lừa đảo trên Facebook và Instagram.
FBI triệt phá mạng lưới buôn lậu GPU NVIDIA trị giá 160 triệu USD sang Trung Quốc, phơi bày cuộc chiến gay gắt quanh chip AI tiên tiến.
Da điện tử mô phỏng thần kinh mới giúp robot hình người cảm nhận đau đớn, phát hiện tổn thương và phản xạ tức thì như cơ thể con người.