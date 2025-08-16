Samsung ra mắt TV Micro RGB 115 inch giá gần 1 tỷ

Hà Nội

Số hóa

Samsung giới thiệu TV Micro RGB 115 inch đầu tiên trên thế giới, hứa hẹn chất lượng hình ảnh vượt trội và mức giá gần 1 tỷ đồng tại Hàn Quốc.

Thiên Trang (TH)
Samsung vừa công bố TV Micro RGB 115 inch đầu tiên, mở ra phân khúc TV siêu cao cấp mới.
Sản phẩm dùng công nghệ đèn nền Micro RGB LED dưới 100µm, mang lại độ chính xác màu vượt trội so với Neo QLED.
Tại Hàn Quốc, giá bán là 44,9 triệu won, tương đương khoảng 850 triệu đồng, dự kiến mở rộng sang Mỹ và các thị trường khác.
TV được trang bị vi xử lý Micro RGB AI Engine, lớp chống chói Glare Free, hiển thị 100% dải màu BT.2020 và tần số quét 144Hz.
Tính năng AI nổi bật gồm AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Micro RGB Color Booster Pro và Micro RGB HDR hỗ trợ HDR10 Adaptive, HDR10 Gaming.
Hệ thống âm thanh 4.2.2 kênh 70W hỗ trợ Dolby Atmos, Object Tracking Sound, Q-Symphony và nhiều công nghệ tối ưu âm thanh thông minh.
TV chạy Tizen OS, tích hợp Bixby, Google Assistant, Samsung Health, Samsung TV Plus, MultiView và các tính năng dành cho game thủ như AMD FreeSync Premium Pro, Gaming Hub.
Theo Samsung, Micro RGB đặt ra tiêu chuẩn mới cho TV LCD cao cấp, có giá rẻ hơn Micro LED cùng kích thước nhưng vẫn mang trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao.
Thiên Trang (TH)
