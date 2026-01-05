Hà Nội

Vì sao Anh hụt hơi AI, Trung Quốc lại bứt tốc mạnh mẽ?

Số hóa

Vì sao Anh hụt hơi AI, Trung Quốc lại bứt tốc mạnh mẽ?

Truyền thông Mỹ chỉ ra lưới điện lạc hậu đang kéo Anh tụt lại trong cuộc đua AI, trong khi Trung Quốc âm thầm đi trước một bước dài.

Thiên Trang (TH)
Khi cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu nóng lên, năng lực cung ứng điện đang trở thành yếu tố sống còn với các quốc gia.
Theo Wall Street Journal, lưới điện cũ kỹ là “nút thắt cổ chai” khiến Anh đánh mất lợi thế trong phát triển AI.
Dù đầu tư mạnh vào điện gió và điện mặt trời, Anh lại không xây dựng đủ đường truyền tải để đưa nguồn điện sạch vào sử dụng.
Hệ quả là nhiều dự án năng lượng bị kìm hãm, còn chi phí điện sinh hoạt tại Anh tiếp tục thuộc nhóm cao nhất thế giới.
Trái ngược hoàn toàn, Trung Quốc sớm đẩy mạnh xây dựng lưới điện siêu cao áp, tạo nền tảng vững chắc cho các trung tâm dữ liệu AI.
Từ năm 2010 đến 2024, sản lượng điện của Trung Quốc tăng nhanh hơn phần còn lại của thế giới cộng lại, mang lại lợi thế chi phí rõ rệt.
Các tổ chức như Morgan Stanley và Goldman Sachs dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư hàng trăm tỷ USD vào lưới điện trước năm 2030.
Trong bối cảnh AI ngốn điện khổng lồ, chính hạ tầng năng lượng đang trở thành vũ khí chiến lược giúp Trung Quốc vượt lên, còn Anh phải chạy đua để không bị bỏ lại.
#AI #Trung Quốc #Anh #lưới điện #năng lượng #đầu tư

