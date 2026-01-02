Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chỉ đi bộ mỗi ngày, hot girl Hàn hút hơn 1 triệu follow

Số hóa

Chỉ đi bộ mỗi ngày, hot girl Hàn hút hơn 1 triệu follow

Không nhảy múa hay hát hò, Kim Han-eol gây sốt mạng xã hội khi chỉ đăng video đi bộ hằng ngày nhưng vẫn thu hút hơn 1,1 triệu người theo dõi.

Thiên Trang (TH)
Giữa làn sóng influencer Hàn Quốc cạnh tranh khốc liệt, Kim Han-eol nổi lên nhờ phong cách nội dung tối giản nhưng gây tò mò mạnh mẽ.
Giữa làn sóng influencer Hàn Quốc cạnh tranh khốc liệt, Kim Han-eol nổi lên nhờ phong cách nội dung tối giản nhưng gây tò mò mạnh mẽ.
Cô gái sinh năm 1998 thu hút người xem bằng các video đi bộ hằng ngày, được quay từ một góc máy đặc trưng khó trộn lẫn.
Cô gái sinh năm 1998 thu hút người xem bằng các video đi bộ hằng ngày, được quay từ một góc máy đặc trưng khó trộn lẫn.
Vẻ ngoài trẻ trung, làn da sáng cùng vóc dáng nổi bật giúp mỗi khung hình của Han-eol nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.
Vẻ ngoài trẻ trung, làn da sáng cùng vóc dáng nổi bật giúp mỗi khung hình của Han-eol nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.
Việc kiên trì sử dụng một góc quay cố định đã vô tình trở thành “thương hiệu cá nhân”, giúp cô tạo dấu ấn giữa hàng loạt creator khác.
Việc kiên trì sử dụng một góc quay cố định đã vô tình trở thành “thương hiệu cá nhân”, giúp cô tạo dấu ấn giữa hàng loạt creator khác.
Trang phục đời thường như áo thun, croptop hay đồ thể thao được lựa chọn khéo léo, vừa năng động vừa tôn dáng khi xuất hiện trước ống kính.
Trang phục đời thường như áo thun, croptop hay đồ thể thao được lựa chọn khéo léo, vừa năng động vừa tôn dáng khi xuất hiện trước ống kính.
Nhờ đó, nhiều video của Kim Han-eol dễ dàng đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt thích chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.
Nhờ đó, nhiều video của Kim Han-eol dễ dàng đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt thích chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng này cũng kéo theo không ít tranh cãi khi một bộ phận ý kiến cho rằng nội dung mang tính lặp lại và gây tranh luận về giá trị sáng tạo.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng này cũng kéo theo không ít tranh cãi khi một bộ phận ý kiến cho rằng nội dung mang tính lặp lại và gây tranh luận về giá trị sáng tạo.
Dẫu vậy, Kim Han-eol vẫn được xem là ví dụ điển hình cho sức mạnh của phong cách nhất quán trong kỷ nguyên kinh tế chú ý trên mạng xã hội.
Dẫu vậy, Kim Han-eol vẫn được xem là ví dụ điển hình cho sức mạnh của phong cách nhất quán trong kỷ nguyên kinh tế chú ý trên mạng xã hội.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Kim Han-eol #đi bộ #Influencer Hàn Quốc #mạng xã hội #phong cách tối giản

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT