200.000 nhân viên ngân hàng châu Âu trước nguy cơ mất việc vì AI

Số hóa

200.000 nhân viên ngân hàng châu Âu trước nguy cơ mất việc vì AI

AI đang tái định hình ngành ngân hàng châu Âu, đe dọa hơn 200.000 việc làm khi các vị trí lặp lại dần bị thay thế bởi tự động hóa.

Thiên Trang (TH)
Các nhà phân tích cảnh báo hơn 200.000 việc làm trong ngành ngân hàng châu Âu có thể biến mất trong 5 năm tới do AI và số hóa mạnh mẽ.
Dự báo của Morgan Stanley cho thấy các ngân hàng có thể cắt giảm khoảng 10% nhân sự vào năm 2030 để tối ưu chi phí.
Những vị trí chịu ảnh hưởng nặng nhất là các công việc lặp lại ở bộ phận hỗ trợ, trung gian và quản lý rủi ro.
Chuyên gia Tomasz Noetzel nhận định bất kỳ công việc ngân hàng nào mang tính lặp đi lặp lại đều có nguy cơ bị AI thay thế.
Khảo sát tại Citigroup, JPMorgan và Goldman Sachs cho thấy gần 25% người được hỏi dự đoán nhân sự sẽ giảm 5-10%.
Khoảng 80% lãnh đạo ngân hàng tin rằng AI sẽ giúp tăng năng suất và tạo thêm ít nhất 5% doanh thu trong vài năm tới.
Trước áp lực từ nhà đầu tư, nhiều ngân hàng châu Âu coi AI là đòn bẩy chiến lược để cải thiện hiệu quả hoạt động dài hạn.
Dù vậy, giới phân tích cho rằng làn sóng này không chỉ xóa việc làm mà còn tạo ra các vai trò mới liên quan đến vận hành và giám sát AI.
Thiên Trang (TH)
#ngân hàng #AI #việc làm #châu Âu #tự động hóa #nhân sự

