Galaxy Z TriFold bán lỗ, Samsung cược lớn vào kỷ nguyên gập ba

Chấp nhận lỗ trên mỗi Galaxy Z TriFold bán ra, Samsung ưu tiên vị thế công nghệ và tương lai điện thoại gập ba hơn lợi nhuận ngắn hạn.
"Không cần sửa chữa gì cả" là lời khẳng định của chủ nhân chiếc Ford Torino Cobra R-Code 1969 mua 789 triệu, chỉ lái được 1.200 dặm và nay rao bán 1,78 tỷ đồng.
Theo tử vi, 3 con giáp này có những giai đoạn vận mệnh xoay chiều rất mạnh. Khi thời tới, chỉ cần đi đúng hướng, làm đúng việc, tiền bạc sẽ tự tìm đến.
Xác ướp của những người thợ mỏ vàng Ai Cập cổ đại đã được tìm thấy ở Sudan, trong một khu mộ tập thể có niên đại khoảng 3.400 năm tuổi.
Ngoài sử dụng máy hút mùi hay vệ sinh thường xuyên, trồng cây xanh trong bếp là giải pháp tự nhiên, mang lại hiệu quả khử mùi đáng kể.
Nữ chiến binh được tìm thấy chôn cất cùng chiếc rìu của mình trong nghĩa địa Viking 1.000 năm tuổi ở Đan Mạch.
Deinocheirus là loài khủng long bí ẩn bậc nhất, từng khiến giới khoa học bối rối suốt nhiều thập kỷ vì hóa thạch không hoàn chỉnh.
Nếu đem vệ sinh, vắc-xin và điện năng hiện đại về thời Trung Cổ, bạn có thể cứu hàng triệu người nhưng cũng làm thay đổi vĩnh viễn dòng lịch sử.
Trong bộ ảnh mới mừng sinh nhật, Thu Thủy nhóm Mây Trắng diện bộ váy đen ôm sát, thiết kế tối giản nhưng tôn dáng gợi cảm.
Ngày 4/1/2026, ngày nghỉ cuối cùng của đợt nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, người dân tại các tỉnh ùn quay trở lại Thủ đô để bắt đầu một năm làm việc mới.
Diễn viên Nguyễn Ngọc Ngân Chi đóng phim từ lúc 4 tuổi, vào vai con gái Trấn Thành trong Bố già. Đầu năm 2026, Ngọc Chi quay hình cho dự án nghệ thuật.
Hoa hậu Hương Giang có kỳ nghỉ đón năm mới 2026 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ca sĩ Võ Hạ Trâm chăm chạy show dịp nghỉ lễ.
Hình ảnh Trăng Sói 2026 ở Trung Quốc, Ai Cập, Kenya thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.
Các cuộc không kích mới của Quân đội Ukraine vào Odessa, đã cắt đứt tuyến đường tiếp vận ngắn nhất của Ukraine tới khu vực Donbass.
Những ngày đầu năm, MC Thanh Thanh Huyền khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng với trang phục bikini gợi cảm.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số công cụ đánh bắt cá thời tiền sử tại một địa điểm dọc theo bờ biển Makran trên Biển Oman.
Các nhà khảo cổ tìm thấy tranh vẽ bằng đất son mô tả cá và thuyền, làm sáng tỏ nghệ thuật cổ xưa và vai trò của người xưa trong vùng.
Mẫu SUV Kia Seltos 2026 và công bố giá bán từ 320 triệu đồng tại Ấn Độ. Xe sử dụng nền tảng khung gầm mới cùng nhiều thay đổi thiết kế và trang bị.
Dù mỗi con giá lên tới hơn 1 triệu đồng/con, ốc giác vẫn được khách hàng ưa chuộng và luôn trong tình trạng khan hiếm.
Ngoài việc sở hữu phong cách thời trang táo bạo, cô nàng hot girl có tên Kyla còn thích khoe dáng mọi lúc mọi nơi.
Nhiều xu hướng nội thất từng “làm mưa làm gió” một thập kỷ trước nay đã dần trở nên lỗi thời, thậm chí khiến không gian sống trở nên nặng nề, thiếu tiện nghi.