Galaxy Z TriFold bán lỗ, Samsung cược lớn vào kỷ nguyên gập ba

Số hóa

Galaxy Z TriFold bán lỗ, Samsung cược lớn vào kỷ nguyên gập ba

Chấp nhận lỗ trên mỗi Galaxy Z TriFold bán ra, Samsung ưu tiên vị thế công nghệ và tương lai điện thoại gập ba hơn lợi nhuận ngắn hạn.

Galaxy Z TriFold bán hết lô đầu trong 5 phút và lô tiếp theo chỉ sau 2 phút, nhưng thành công bề nổi này đi kèm chiến lược bán lỗ được Samsung tính toán kỹ lưỡng.
Theo giới phân tích, tổng sản lượng Galaxy Z TriFold toàn cầu chỉ vài chục nghìn máy, quá nhỏ so với hàng triệu đơn đặt trước của Z Fold 7 và Z Flip 7.
Samsung định giá sản phẩm tại Hàn Quốc sát mức hòa vốn đến từng won, cho thấy hãng gần như không có biên lợi nhuận.
Tại một số thị trường khác như UAE, giá bán cao hơn được xem là cách bù đắp phần lỗ ở thị trường nội địa.
Chi phí sản xuất Galaxy Z TriFold đội lên rất cao do cấu trúc hai bản lề, nhiều tấm nền OLED cao cấp và áp lực thiếu hụt linh kiện kéo dài.
Để kiểm soát chi phí, Samsung buộc phải cắt giảm cấu hình so với nguyên mẫu, từ chip xử lý đến số lượng camera.
Yếu tố then chốt khiến hãng không mở rộng sản xuất là rủi ro độ bền và tỷ lệ lỗi, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh thương hiệu.
Bằng việc chấp nhận Galaxy Z TriFold như một sản phẩm “dẫn đường”, Samsung đang đặt cược dài hạn vào tương lai điện thoại gập ba thay vì lợi nhuận tức thời.
#Samsung #Galaxy Z TriFold #điện thoại gập #công nghệ #đầu tư

