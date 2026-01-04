Hà Nội

Trải nghiệm AI đỉnh cao trên Xiaomi HyperOS 3 mới nhất

HyperOS 3 cho thấy AI của Xiaomi đã trưởng thành, tích hợp sâu, hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ và thực sự hữu ích trong trải nghiệm hằng ngày.

Thiên Trang (TH)
Sau khi Xiaomi 15T cập nhật lên HyperOS 3, AI không còn là tính năng trình diễn mà trở thành một phần quen thuộc trong thao tác hàng ngày. (Ảnh: Genk)
Circle to Search là điểm sáng lớn nhất, cho phép khoanh tròn mọi nội dung trên màn hình để tìm kiếm tức thì mà không cần mở ứng dụng riêng. (Ảnh: Genk)
Gemini Live được tích hợp sâu, hỗ trợ trò chuyện tự nhiên, chia sẻ màn hình và camera để AI hiểu đúng bối cảnh người dùng đang gặp. (Ảnh: Genk)
Nhóm tính năng dịch thuật toàn hệ thống gây ấn tượng với khả năng phiên dịch cuộc gọi theo thời gian thực, hỗ trợ tiếng Việt mượt mà. (Ảnh: Genk)
AI Recorder giúp ghi âm, khử ồn, nhận diện giọng nói và chuyển lời nói thành văn bản chính xác, đặc biệt hữu ích cho họp và phỏng vấn. (Ảnh: Genk)
Bộ công cụ Viết AI hỗ trợ tóm tắt, hiệu đính và tạo văn bản nhanh, thậm chí hoạt động với nhiều ứng dụng bên thứ ba. (Ảnh: Genk)
Ở mảng cá nhân hóa, AI tạo hình nền động mang lại trải nghiệm sáng tạo mới mà không ảnh hưởng đến hiệu năng chung. (Ảnh: Genk)
Với HyperOS 3, Xiaomi cho thấy AI trên smartphone đã đủ thực tế, đủ thông minh và đủ “ẩn mình” để người dùng thấy tiện chứ không phiền. (Ảnh: Genk)
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#Xiaomi #HyperOS 3 #AI #trải nghiệm #tiếng Việt #đổi mới

