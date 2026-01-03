Hà Nội

Lộ tài liệu chip TSMC tại nhà cựu lãnh đạo vừa sang Intel

Lộ tài liệu chip TSMC tại nhà cựu lãnh đạo vừa sang Intel

Tài liệu chip tiên tiến của TSMC bị phát hiện tại nhà cựu lãnh đạo vừa gia nhập Intel, làm dấy lên nghi vấn rò rỉ công nghệ bán dẫn.

Thiên Trang (TH)
Ngành bán dẫn toàn cầu đang xôn xao trước thông tin tài liệu công nghệ nhạy cảm của TSMC bị phát hiện tại nhà một cựu lãnh đạo vừa chuyển sang Intel.
Theo Liberty Times, các tài liệu này chứa thông tin liên quan đến công nghệ chip tiên tiến và được tìm thấy trong quá trình điều tra gần đây.
TSMC hiện là nhà sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới, đang chịu áp lực lớn về nguồn cung wafer 2nm do nhu cầu bùng nổ từ lĩnh vực AI.
Công ty này cũng được cho là sẽ tăng giá các node công nghệ cao trong nhiều năm liên tiếp, khiến giá trị công nghệ lõi ngày càng nhạy cảm.
Nhân vật liên quan là Dr. Wei-Jen Lo, cựu lãnh đạo TSMC, hiện làm việc tại Intel trong mảng tích hợp EUV.
Việc sở hữu tài liệu mật có thể khiến ông Lo đối mặt rủi ro pháp lý, đồng thời làm dấy lên lo ngại về gián điệp công nghệ.
Phía Intel khẳng định cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tài sản trí tuệ và tôn trọng công nghệ của đối thủ.
Sự việc này một lần nữa cho thấy bảo vệ tài sản trí tuệ đang trở thành yếu tố sống còn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của ngành chip toàn cầu.
