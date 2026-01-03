AI bùng nổ, máy tính Casio vẫn bán hàng chục triệu chiếc mỗi năm

Diễn viên Thúy Ngân, Á hậu Quỳnh Anh, Hoa hậu Ý Nhi lựa chọn áo dài truyền thống, khoe nhan sắc rạng ngời và thần thái duyên dáng.
Các nhà khảo cổ phát hiện cổng vòm chiến thắng La Mã dài 22,5m tại Anavarza, phản ánh chiến thắng lịch sử và kiến trúc độc đáo của thời cổ đại.
Cảnh sắc mùa đông ở Trung Quốc hiện lên tuyệt đẹp từ các công viên, hồ nước, rừng cây đến danh lam thắng cảnh nổi tiếng,...
Các nhà khoa học đã phát hiện quần thể gồm khoảng 37 con voọc mông trắng quý hiếm cùng nhiều loài động vật hoang dã tại khu rừng phòng hộ ở tỉnh Ninh Bình.
BYD sắp ra phiên bản mới của mẫu SUV thuần điện Sealion 06 với những nâng cấp đáng kể về pin và hiệu năng, trong khi thiết kế tổng thể gần như không thay đổi.
Danh tính của cô gái được cho là tình mới của Song Luân được cư dân mạng truy lùng.
Trong chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đầu năm mừng sinh nhật, Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi liên tục chia sẻ hình ảnh cuốn hút, quyến rũ.
Giữa vô vàn khung hình xinh đẹp, chỉn chu, Việt Phương Thoa tiếp tục ghi điểm theo cách rất riêng khi tung bộ ảnh gợi ý tạo dáng chụp hình Tết “lầy lội”.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi có cuộc sống mĩ mãn, gặp được đúng người và có chiến lược kinh doanh đúng đắn.
Ngôi nhà của Văn Mai Hương mang phong cách hiện đại, luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và có tầm nhìn bao quát thành phố.
Bộ ảnh mới của Thanh Thanh Huyền nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi diện bộ váy bó tôn dáng, khoe trọn vẻ đẹp gợi cảm nhưng vẫn đầy sang trọng.
Diễn viên Phan Minh Huyền xinh đẹp khi diện váy cưới. NSND Thanh Lam quá trẻ trung ở tuổi U60.
Các nhà khảo cổ phát hiện một chiếc thuyền chiến hơn 1.300 năm, được bảo quản tốt trong mỏ than, hé lộ bí ẩn về chiến tranh cổ đại của người Slav.
Trong làng giải trí Việt, hiếm ai gắn liền với câu chuyện… mái tóc như Thiều Bảo Trâm.
Khoai lang không chỉ để luộc hay hấp. Với vài cách chế biến nhanh gọn, loại củ quen thuộc này có thể dùng cho bữa sáng, trưa nhẹ hoặc bữa xế tiện lợi.
Hàng trăm bức tượng đá bí ẩn đã được tìm thấy ở biên giới Ấn Độ - Pakistan gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Các nhà khoa học phát hiện 26 loài vi khuẩn mới bên trong các phòng sạch của NASA làm dấy lên lo ngại chúng có thể "xâm chiếm" sao Hỏa trong tương lai.
Tài liệu chip tiên tiến của TSMC bị phát hiện tại nhà cựu lãnh đạo vừa gia nhập Intel, làm dấy lên nghi vấn rò rỉ công nghệ bán dẫn.
Mai Dora đã khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ Esports, không khỏi “dậy sóng” khi chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm.
Ở tuổi 35, Cao Thái Hà vẫn khiến khán giả không khỏi trầm trồ bởi vẻ đẹp ngày càng mặn mà và phong thái cuốn hút.