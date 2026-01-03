Hà Nội

AI bùng nổ, máy tính Casio vẫn bán hàng chục triệu chiếc mỗi năm

Số hóa

Dù bị dự đoán sẽ bị AI thay thế, máy tính cầm tay Nhật Bản vẫn bán đều hàng chục triệu chiếc mỗi năm nhờ độ bền và tính chính xác khó thay thế.

Thiên Trang (TH)
Trong kỷ nguyên AI và smartphone, máy tính cầm tay truyền thống tưởng chừng đã lỗi thời nhưng thực tế vẫn sống khỏe tại nhiều quốc gia châu Á.
Theo JapanTimes, Casio vẫn đạt doanh số hàng chục triệu máy tính mỗi năm và đang cân nhắc mở rộng sang các thị trường mới.
Lý do lớn nhất nằm ở độ chính xác tuyệt đối, khi chatbot AI đôi lúc vẫn mắc lỗi ngay cả với phép toán đơn giản.
Máy tính cầm tay còn ghi điểm nhờ giá rẻ, chạy pin hoặc năng lượng mặt trời và không phụ thuộc Internet.
Đây là lợi thế đặc biệt quan trọng với trường học và người dùng tại các quốc gia đang phát triển ở Đông Nam Á.
Nhiều người dùng vẫn ưa chuộng cảm giác bấm phím trực tiếp, dễ đối chiếu và hạn chế nhầm lẫn trong giao dịch.
Tính đến tháng 3-2025, Casio đã bán khoảng 39 triệu máy tính tại gần 100 quốc gia, thấp hơn đỉnh cao nhưng vẫn rất ổn định.
Giữa làn sóng AI mạnh mẽ, máy tính cầm tay có thể không còn ở trung tâm công nghệ, nhưng vẫn giữ một vai trò bền bỉ và khó thay thế.
