Chuột không dây mới gây sốt, pin 70 ngày, giá hơn 400k

Số hóa

Chuột không dây mới gây sốt, pin 70 ngày, giá hơn 400k

HyperWork Silentium Gen 2 ra mắt dịp Tết 2026, nâng cấp con lăn ngang, pin 70 ngày, thiết kế cao cấp nhưng giá sale chỉ hơn 400.000 đồng.

Thiên Trang (TH)
Đúng dịp Tết Dương lịch 2026, HyperWork đã giới thiệu Silentium Gen 2, mẫu chuột không dây thế hệ mới thuộc dòng Silentium bán chạy.
Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở cụm con lăn với Air Spin lực cản thấp, cuộn êm và hạn chế tiếng ồn khi làm việc dài giờ.
Silentium Gen 2 được bổ sung con lăn ngang riêng biệt, hỗ trợ thao tác trái - phải nhanh khi dùng Excel nhiều cột hoặc phần mềm chỉnh sửa.
Chuột hỗ trợ kết nối cùng lúc 3 thiết bị qua Bluetooth và hai receiver Type-A, Type-C, phù hợp người dùng đa nền tảng.
Pin dung lượng 500 mAh cho thời gian sử dụng lên tới 70 ngày, thuộc nhóm cao nhất trong các mẫu chuột không dây của HyperWork.
Thiết kế đối xứng, trọng lượng khoảng 100 gram cùng switch Huano silent êm ái giúp giảm mỏi tay và tiếng ồn nơi làm việc.
Cảm biến quang học hỗ trợ DPI từ 1000-4800, đáp ứng tốt nhu cầu văn phòng và thiết kế cơ bản.
Dù giá niêm yết 699.000 đồng, Silentium Gen 2 đang được sale Tết xuống hơn 400.000 đồng, trở thành lựa chọn “ngon - bổ - rẻ” cho dân văn phòng và freelancer.
#chuột không dây #HyperWork #Silentium Gen 2 #giảm giá Tết #phụ kiện văn phòng #chuột cao cấp

