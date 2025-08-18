Samsung lần đầu tiên công bố dòng Galaxy Z tân trang

Samsung đang mở rộng chương trình Certified Re-Newed và lần đầu tiên áp dụng cho các thiết bị dòng Galaxy Z.

Samsung đang mở rộng chương trình Certified Re-Newed (hàng đã được tân trang lại và được xác nhận bởi nhà sản xuất hoặc đối tác uy tín) và lần đầu tiên áp dụng cho các thiết bị dòng Galaxy Z.

Bắt đầu từ tháng 8, các thiết bị Galaxy Z Fold5 và Galaxy Z Flip5 Certified Re-Newed sẽ được bán độc quyền tại Samsung.com, mang đến một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn trải nghiệm dòng Galaxy Z lần đầu tiên với mức giá ưu đãi.

Galaxy Z Fold 5 và Z Flip 5 hiện đã có hàng tân trang chính hãng. Ảnh: Samsung Store

Nếu bạn lo lắng những thiết bị được chứng nhận tân trang này sẽ bị trầy xước và màn hình đầy vết lõm, Samsung cho biết điều đó sẽ không thành vấn đề và nhấn mạnh rằng các thiết bị "như mới" và được các chuyên gia của Samsung bảo dưỡng bằng "100% linh kiện chính hãng".

Khác với định nghĩa "tân trang" -Refurbished , định nghĩa "làm lại" - Certified Re-Newed của Samsung trải qua một quy trình toàn diện hơn bao gồm kiểm tra 147 chức năng, thay thế linh kiện và cả việc cấp một số IMEI mới.

Mỗi điện thoại tân trang thậm chí còn được trang bị một viên pin mới, hy vọng sẽ tránh được bất kỳ thảm họa nào như Galaxy Note 7, cùng với chế độ bảo hành một năm của nhà sản xuất để người dùng yên tâm hơn.

Quy trình tân trang thiết bị Galaxy của Samsung.

Với kiểu dáng linh hoạt mang lại mọi lợi ích của một thiết bị truyền thống, cùng tính linh hoạt để mở rộng hơn nữa, dòng Galaxy Z của Samsung đã định nghĩa lại những gì bạn mong đợi từ một chiếc điện thoại thông minh.

Galaxy Z Fold5 là một thiết bị mạnh mẽ với thiết kế mỏng nhẹ, kết hợp những lợi ích của điện thoại và máy tính bảng trong một thiết bị duy nhất, cùng thời lượng pin dài. Hãy làm việc hiệu quả với tính năng Đa cửa sổ và tận hưởng trải nghiệm chơi game và xem phim sống động trên Màn hình chính 7,6 inch tuyệt đẹp.

Galaxy Z Fold5 có màu Phantom Black và giá khởi điểm từ 1.169 đô la cho phiên bản 256GB và 1.219 đô la cho phiên bản 512GB.

Galaxy Z Flip5 mang đến trải nghiệm gập độc đáo, thời thượng từ một thiết bị bỏ túi được thiết kế để thể hiện cá tính. Kiểm tra và trả lời tin nhắn, thực hiện cuộc gọi, thanh toán bằng Samsung Wallet và chụp ảnh từ Flex Window mà không cần mở thiết bị.

Galaxy Z Flip5 cũng mang đến trải nghiệm camera thú vị và đa năng. Chụp ảnh selfie chất lượng cao bằng camera sau và chụp những bức ảnh rảnh tay tuyệt đẹp từ các góc chụp sáng tạo.

Galaxy Z Flip5 Certified Re-Newed có màu Graphite và có giá khởi điểm là 649 đô la cho phiên bản 256GB và 699 đô la cho phiên bản 512GB.

Mặc dù Galaxy Z Fold 5 và Galaxy Z Flip 5 đã ra mắt được 2 năm, nhưng chip Snapdragon 8 Gen 2 của Qualcomm vẫn đủ mạnh mẽ cho hầu hết mọi người.

Thêm vào đó, mặc dù thiết kế tổng thể của dòng Z hiện đã được cải thiện và mỏng hơn, nhưng cả hai thiết bị này không khác biệt nhiều so với Z Fold 7 và Z Flip 7 mới ra mắt gần đây.