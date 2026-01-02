Thời AI, “gu” quyết định tương lai

CEO Jensen Huang cho rằng trong kỷ nguyên AI, trí thông minh và điểm số không còn là lợi thế, tương lai thuộc về người có “gu” và khả năng lựa chọn đúng.
Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng & Dịch vụ Thương mại Trường Sơn vẫn trúng các gói thầu xây lắp tại UBND phường Tân Hiệp dù chỉ số tiết kiệm khiêm tốn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/1, Ma Kết nên học cách từ chối người khác, đừng ôm rơm nặng bụng. Sư Tử nên chờ thời, đừng vội vàng bỏ cuộc.
Máy bay trinh sát Nga bị Không quân Ba Lan chặn trên Biển Baltic, khiến căng thẳng an ninh khu vực leo thang.
Sửu, Mão, Thân đón nhận cơ hội vàng, tiền vào như nước, củng cố tài chính, vận may từ nhân duyên, khả năng nắm bắt thời cơ nổi bật.
Chọn lựa cây ngũ gia bì, lan quân tử, hoa cúc, sống đời hay lan hoàng thảo để tăng vận khí, bảo vệ gia đình và cải thiện sức khỏe.
Hoa treo là lựa chọn được ưa chuộng "làm mới" ban công dịp Tết nhờ ưu điểm tiết kiệm diện tích, đồng thời mang vẻ đẹp mềm mại, rực rỡ.
Từng là một siêu đô thị cổ đại đầy quyền lực, Teōtīhuacān khiến giới nghiên cứu kinh ngạc bởi quy mô và những bí ẩn chưa lời giải.
Tài liệu nội bộ do Reuters thu thập cho thấy Meta bị cáo buộc ưu tiên lợi nhuận, né kiểm soát quảng cáo lừa đảo trên Facebook và Instagram.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Châu Kiệt Luân còn có cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc bên vợ lai Tây và 3 người con.
Vy Oanh ghi điểm với vẻ ngoài gợi cảm, tràn đầy sức sống. Hiện tại, nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ.
Các nhà khoa học tin rằng đã tìm thấy tàn tích của một thành phố khoảng 7.000 tuổi ngoài khơi bờ biển nước Pháp sau khi phát hiện dãy tường đá granite.
FBI triệt phá mạng lưới buôn lậu GPU NVIDIA trị giá 160 triệu USD sang Trung Quốc, phơi bày cuộc chiến gay gắt quanh chip AI tiên tiến.
Diễn viên Ngọc Thanh Tâm đăng tải bộ ảnh bên mẹ đồng thời dành những lời chúc đầy tình cảm đến đấng sinh thành.
Do nguồn cung giảm nên bưởi Diễn bán sớm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại TP HCM có giá tăng cao so với năm ngoái.
Làm mới nhà cửa không nhất thiết phải gắn liền với việc chi tiền, chỉ cần dọn dẹp gọn gàng, sắp xếp lại không gian, tận dụng ánh sáng tự nhiên...
Da điện tử mô phỏng thần kinh mới giúp robot hình người cảm nhận đau đớn, phát hiện tổn thương và phản xạ tức thì như cơ thể con người.
Rau càng cua giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, tốt cho tiêu hóa, xương khớp. Tuy nhiên, 4 nhóm người nên hạn chế ăn để tránh tác dụng phụ.
Từ Rằm tháng 11 Âm lịch, 3 con giáp được cát tinh chiếu mệnh sẽ bất ngờ giàu có, sự nghiệp bứt phá mạnh mẽ, kiếm được nhiều tiền hơn.
Các nhà khảo cổ bất ngờ trước cỗ xe ngựa có mái che khoảng 3.500 tuổi được tìm thấy ở Armenia. Nó được dùng để chở một tù trưởng sang thế giới bên kia.
Sốt nước tương biến tấu món ăn quen thuộc thành trải nghiệm ẩm thực mới. Bữa cơm thêm phong phú với trứng ngâm, gà, cá, nấm thơm ngon, đưa cơm.
Các nhà khoa học có phát hiện mang tính bước ngoặt về người tiền sử khi tìm thấy bằng chứng quan trọng tại một mỏ đất sét cũ ở làng Barnham, Anh.