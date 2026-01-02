Hà Nội

Thời AI, “gu” quyết định tương lai

Số hóa

Thời AI, “gu” quyết định tương lai

CEO Jensen Huang cho rằng trong kỷ nguyên AI, trí thông minh và điểm số không còn là lợi thế, tương lai thuộc về người có “gu” và khả năng lựa chọn đúng.

Thiên Trang (TH)
Trong bài phát biểu trước sinh viên Đại học Cambridge, CEO NVIDIA Jensen Huang đã đưa ra nhận định gây chú ý về tương lai con người trong kỷ nguyên AI.
Theo ông, trí thông minh, khả năng ghi nhớ hay điểm số cao sẽ dần trở nên “rẻ” khi AI có thể làm nhanh và chính xác hơn con người ở hầu hết nhiệm vụ chuẩn hóa.
AI có thể viết mã, phân tích dữ liệu, chẩn đoán bệnh hay tóm tắt hồ sơ chỉ trong vài giây, khiến lợi thế “thông minh thô” không còn độc quyền.
Khi đó, giá trị lớn nhất của con người không nằm ở kỹ năng kỹ thuật mà ở “gu” - khả năng phán đoán, chọn lọc và định hướng.
Ông Huang cho rằng những công việc mơ hồ, không có đáp án sẵn và đòi hỏi quyết định chiến lược vẫn là lãnh địa của con người.
Trong bối cảnh quá tải thông tin, “gu” giúp con người nhận ra điều gì quan trọng và mạnh dạn loại bỏ phần còn lại.
Chính “gu” này đã giúp Jensen Huang kiên định với chiến lược CUDA của NVIDIA dù thị trường từng hoài nghi.
CEO NVIDIA cảnh báo, con người không mất việc vì AI, mà vì những người biết dùng AI tốt hơn và có “gu” vượt trội hơn.
Thiên Trang (TH)
