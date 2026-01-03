Hà Nội

Trung Quốc biến đế giày in 3D thành “cơ bắp” robot

Số hóa

Trung Quốc biến đế giày in 3D thành “cơ bắp” robot

Ít ai ngờ công nghệ in 3D đế giày thể thao lại trở thành nền tảng tạo nên chuyển động mượt mà cho robot hình người Trung Quốc.

Thiên Trang (TH)
Màn rạch chân robot của XPENG gây sốc giới công nghệ đã hé lộ bí mật về lớp “cơ bắp” nhân tạo mềm mại bên trong.
Công nghệ đứng sau chuyển động uyển chuyển này không đến từ phòng thí nghiệm robot, mà bắt nguồn từ ngành in 3D đế giày thể thao.
PollyPolymer, công ty vật liệu tại Tô Châu, đã chuyển hóa polymer làm giày thành hệ thống khớp và cấu trúc chân cho robot hình người.
Những yêu cầu như nhẹ, đàn hồi, chịu nén lặp lại và an toàn cho da người của đế giày trùng khớp với nhu cầu robot thế hệ mới.
Bước ngoặt đến từ công nghệ in 3D tốc độ cao HALS, cho phép sản xuất linh kiện mềm nhanh và rẻ hơn, không cần khuôn mẫu.
Nhờ HALS, PollyPolymer vừa in hàng triệu đôi giày mỗi năm vừa cung cấp “cơ bắp” cho robot của XPENG, UBTech hay EngineAI.
Năm 2025 đánh dấu xu hướng robot Trung Quốc rời bỏ kim loại cứng để chuyển sang vật liệu mềm, an toàn và thân thiện hơn.
Từ một chiếc đế giày thể thao, Trung Quốc đang xây dựng lợi thế vật liệu then chốt cho tham vọng dẫn đầu robot hình người toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Đột phá trong cuộc cách mạng robot hình người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#robot #in 3D #công nghệ #Trung Quốc #đế giày #cơ bắp

