Meta bị cáo buộc né luật, tiếp tay quảng cáo lừa đảo toàn cầu

Số hóa

Meta bị cáo buộc né luật, tiếp tay quảng cáo lừa đảo toàn cầu

Tài liệu nội bộ do Reuters thu thập cho thấy Meta bị cáo buộc ưu tiên lợi nhuận, né kiểm soát quảng cáo lừa đảo trên Facebook và Instagram.

Thiên Trang (TH)
Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, đang đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến quảng cáo lừa đảo trên quy mô toàn cầu.
Theo tài liệu nội bộ do Reuters thu thập, Meta bị cho là xây dựng chiến lược khiến quảng cáo gian lận “khó bị phát hiện” khi cơ quan quản lý kiểm tra.
Thay vì xác minh danh tính toàn bộ nhà quảng cáo, Meta lo ngại biện pháp này sẽ khiến doanh thu quảng cáo sụt giảm hàng tỷ USD mỗi năm.
Tại Nhật Bản, công ty được cho là đã thao túng Thư viện Quảng cáo để che bớt quảng cáo vi phạm, tạo cảm giác tình hình đã được cải thiện.
Cách làm này sau đó được mở rộng sang nhiều thị trường khác như Mỹ, châu Âu, Ấn Độ và Đông Nam Á.
Nội bộ Meta thừa nhận nếu không xác minh toàn cầu, gian lận chỉ bị “đẩy từ nước này sang nước khác” thay vì bị triệt tiêu.
Vụ việc càng nóng hơn khi Tổng chưởng lý Quần đảo Virgin đệ đơn kiện Meta vì thu lợi từ quảng cáo lừa đảo và không đảm bảo an toàn cho trẻ em.
Dù Meta phủ nhận cáo buộc và khẳng định đã giảm mạnh báo cáo lừa đảo, các tài liệu nội bộ vẫn đặt ra dấu hỏi lớn về cam kết bảo vệ người dùng của tập đoàn này.
Thiên Trang (TH)
