Rừng sa mạc Núi Chúa điểm đến hút du khách yêu thiên nhiên

Núi Chúa miền Trung hút du khách với rừng sa mạc độc đáo, biển xanh trong, cùng trải nghiệm trekking, khám phá thiên nhiên hoang sơ và văn hóa Chăm.

Núi Chúa, nằm giữa nắng gió của Khánh Hoà, là một viên ngọc sinh thái độc đáo của miền Trung. Không chỉ là điểm nghiên cứu khoa học, nơi đây còn là thiên đường cho những du khách yêu thiên nhiên hoang dã, trekking và khám phá. Với cảnh quan đặc trưng, Núi Chúa được ví như “rừng sa mạc” của Việt Nam, mang đến trải nghiệm khác biệt mà khó nơi nào sánh kịp.

Ảnh Traveloka

Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 8 là thời điểm lý tưởng để khám phá Núi Chúa, khi trời nắng ấm, ít mưa, thuận lợi cho việc trekking, quan sát động thực vật hoang dã, đồng thời trải nghiệm thiên nhiên khắc nghiệt nhưng đầy nhịp điệu.

Hang Rái: Khởi đầu hành trình ngắm bình minh miền Trung

Hành trình thường bắt đầu từ trạm kiểm lâm Thái An, men theo những con đường mòn dẫn tới Hang Rái – ghềnh đá san hô cổ phủ rêu xanh mướt. Đây là nơi lý tưởng để ngắm bình minh, khi những tia nắng chiếu lên các phiến đá tạo ra khung cảnh huyền ảo. Những ghềnh đá với hình thù đa dạng, rêu phong phủ xanh và ánh sáng buổi sáng sớm khiến Hang Rái trở thành điểm check-in được du khách yêu thích.

Ảnh toongadventure

Từ Hang Rái, du khách có thể tham gia tour đi bộ xuyên rừng khô bán hoang mạc. Trên đường, từng triền núi đá hiện ra với hệ thực vật đặc trưng: xương rồng, bụi cây khô cằn hay các loài cây mọc thấp, thích nghi với nắng gió gay gắt. Đi bộ giữa rừng, nghe tiếng gió rì rào và chim hót, du khách cảm nhận nhịp sống mạnh mẽ nhưng đầy nghệ thuật của Núi Chúa.

Đây cũng là dịp hiếm hoi để quan sát các loài động vật hoang dã như cầy hương, nhím, sóc bay hay các loài chim quý hiếm. Trekking trong khu vực bán hoang mạc vừa mang lại cảm giác thử thách, vừa gần gũi với thiên nhiên hoang sơ, nơi mỗi bước chân đều để lại dấu ấn riêng.

Hòa mình với sóng xanh

Khám phá Núi Chúa không chỉ gói gọn trong rừng mà còn mở ra cơ hội tiếp cận những bãi biển hoang sơ. Bãi Bình Tiên, bãi Hời và bãi Thịt chào đón du khách với sóng êm, nước trong xanh và cát trắng mịn trải dài. Đây còn là nơi rùa biển hiếm hoi lên đẻ trứng, mang đến trải nghiệm quan sát thiên nhiên độc đáo.

Ảnh iVIVU

có thể chọn tắm biển, dạo bộ trên cát hoặc đơn giản là ngồi lặng ngắm sóng vỗ rì rào. Với những ai muốn kết hợp nghỉ dưỡng, homestay ven rừng hoặc các resort ở Vĩnh Hy, Ninh Chữ là lựa chọn hoàn hảo.

Ngoài thuận tiện di chuyển, du khách còn được thưởng thức đặc sản địa phương: nho, táo, cá nướng và rượu vang trứ danh Phan Rang.

Tháp Po Klong Garai: Hành trình văn hóa Chăm

Văn hóa Chăm là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Ninh Thuận. Tháp Po Klong Garai, biểu tượng kiến trúc Chăm tại Phan Rang, nổi bật với những tòa tháp gạch đỏ sừng sững giữa nắng gió, kể câu chuyện về nền văn hóa lâu đời.

Du khách có thể tìm hiểu lịch sử, chiêm ngưỡng kiến trúc độc đá, đồng thời ghé các làng nghề truyền thống, như làng nho Thái An hay làng muối Cà Ná.

Ảnh minh hoạ

Tại đây, việc thưởng thức hải sản tươi rói kết hợp nhâm nhi ly rượu vang nho sẽ giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp vừa khắc nghiệt, vừa cuốn hút của vùng đất đầy nắng gió. Những món ăn địa phương như cá nướng, tôm nướng, mực một nắng hay nho tươi là trải nghiệm không thể bỏ qua, vừa ngon miệng vừa gắn kết với thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Lưu ý khi trekking và khám phá Núi Chúa

Để hành trình an toàn và trọn vẹn, du khách nên chuẩn bị đầy đủ:

Giày trekking chống trơn, mũ rộng vành, kem chống nắng, và đủ nước uống.

Túi chống nước cho điện thoại, máy ảnh, tránh hỏng hóc khi băng suối hoặc trời mưa.

Tuân thủ quy định bảo tồn: không bẻ cây, hái hoa, nhóm lửa hay xả rác.

Đi cùng hướng dẫn viên hoặc người bản địa để đảm bảo an toàn, đặc biệt khi trekking qua rừng khô bán hoang mạc hoặc băng suối.

Mỗi bước chân cẩn trọng, mỗi hành động nhỏ đều góp phần gìn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của Núi Chúa – viên ngọc sinh thái quý hiếm không chỉ của Việt Nam mà còn của Đông Nam Á.

Ảnh Traveloka

Trải nghiệm đa dạng từ rừng tới biển

Ngoài trekking, du khách còn có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm khác:

Quan sát động vật hoang dã: Nhìn chim quý, sóc bay, cầy hương trong khu rừng khô bán hoang mạc.

Check-in và chụp ảnh: Hang Rái, bãi Bình Tiên, bãi Hời và tháp Po Klong Garai là những địa điểm lý tưởng.

Thưởng thức đặc sản địa phương: Nho, táo, rượu vang, hải sản tươi sống.

Trải nghiệm văn hóa Chăm: Tham quan tháp, làng nghề truyền thống, tìm hiểu phong tục bản địa.

Với hành trình kết hợp rừng – biển – văn hóa, Núi Chúa mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho cả những du khách yêu thiên nhiên, thích mạo hiểm hay muốn nghỉ dưỡng nhẹ nhàng.