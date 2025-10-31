Ngăn chặn vụ lừa đảo 100 triệu đồng bằng chiêu giả danh công an

Công an Nghệ An vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo 100 triệu đồng bằng chiêu giả danh công an, dàn dựng bối cảnh làm việc, gây áp lực để nạn nhân chuyển khoản.

Ngày 31/10, thông tin từ Công an xã Quỳnh Tam (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng, giúp người dân tránh mất số tiền lớn.

Trước đó, chị N.T.Y. (trú tại xã Quỳnh Tam) liên tục nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là "Đại tá Công an thành phố Hà Nội". Đối tượng thông báo chị Y. có liên quan một vụ án ma túy và rửa tiền với số tiền lên đến 600 triệu đồng. Chúng còn dàn dựng bối cảnh "làm việc", gọi video để gây áp lực tinh thần, tạo cảm giác như đang trong quy trình điều tra thật.

Nhận được thông tin, Công an xã Quỳnh Tam đã lập tức đến ngân hàng, kịp thời làm rõ bản chất vụ việc, trấn an nạn nhân và ngăn chặn việc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Các đối tượng yêu cầu chị Y. phải chuyển 100 triệu đồng vào một tài khoản mà chúng nói là "tài khoản của Viện Kiểm sát" để "chứng minh tài sản hợp pháp", đồng thời đe dọa nếu tiết lộ cho ai sẽ bị bắt giữ. Bị thao túng tâm lý, chị Y. đã mang tiền ra ngân hàng để thực hiện theo yêu cầu.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng lực lượng chức năng, ngân hàng, viện kiểm sát… Không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác minh rõ ràng; khi nghi vấn cần báo ngay cơ quan công an gần nhất.

