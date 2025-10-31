Hà Nội

Xã hội

Khởi tố phó phòng chi nhánh ngân hàng lừa đảo 4,8 tỉ đồng để đầu tư tài chính

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam phó phòng giao dịch ngân hàng vì đưa thông tin gian dối vay 4,8 tỉ đồng để đầu tư tài chính trên mạng.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Ngày 31/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Tống Minh Hòa (32 tuổi, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

z7174627534079-b6c39d65a60b2b5a4772f64abaa9bcc5-1444.jpg
Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam cựu Phó phòng giao dịch ngân hàng Tống Minh Hòa.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024, ông Hòa là phó phòng giao dịch của một chi nhánh ngân hàng tại tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Từ tháng 5/2024, ông Hòa tham gia đầu tư tài chính trên mạng. Thời gian đầu, ông đầu tư với số tiền nhỏ và có lợi nhuận, sau đó tiếp tục đầu tư lớn hơn, nhưng liên tục thua lỗ, mất khả năng chi trả.

Trong quá trình này, ông Hòa quen biết bà D. (35 tuổi, trú phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng). Để có tiền tiếp tục đầu tư, ông Hòa đã đưa ra thông tin gian dối rằng cần vốn đáo hạn cho khách hàng để vay tiền của bà D. Tin tưởng vào vị cán bộ ngân hàng, bà D. nhiều lần chuyển tiền cho ông Hòa với tổng số tiền 4,8 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Hòa sử dụng toàn bộ số tiền này để đầu tư tài chính trên mạng, nhưng thua lỗ và không có khả năng hoàn trả.

Sau khi nhận được đơn tố giác của bà D, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra, củng cố chứng cứ bắt giữ Tống Minh Hòa để xử lý theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trà Vinh: Bắt chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản:

(Nguồn: THĐT)
