'Nổ' có nhiều mối quan hệ, gã đàn ông lừa đảo hàng trăm triệu đồng 'chạy án'

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối để lừa chạy án, Lê Tuấn Vũ (tỉnh Hà Tĩnh) đã chiếm đoạt 560 triệu đồng của bị hại.

Ngày 30/10, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Tuấn Vũ (SN 1989, trú tại tổ dân phố Liên Minh, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy án”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 6/2024, Lê Tuấn Vũ đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quen biết với nhiều người, đồng thời cam kết với chị T.T.H (SN 1995, trú tại tổ dân phố Liên Phú, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) sẽ “chạy án” cho chồng chị H.

Ảnh minh hoạ.

Do tin tưởng, từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2024, chị H. đã chuyển tổng số tiền 560 triệu đồng cho Lê Tuấn Vũ. Nhận được tiền từ bị hại, Vũ đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Khi công việc không được xử lý, chị T.T.H đã nhiều lần yêu cầu Lê Tuấn Vũ trả lại số tiền 560 triệu đồng, nhưng Vũ chỉ trả lại một phần, còn sau đó không trả tiền và không liên lạc với chị H.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.