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Kinh doanh - Địa ốc

Rolex tiếp tục nâng giá đồng hồ vàng, thách thức thị trường xa xỉ

Bất chấp làn sóng giảm chi tiêu xa xỉ, Rolex tiếp tục tăng giá các dòng sản phẩm vàng thêm 5% nhằm hướng thẳng vào tệp khách hàng siêu giàu toàn cầu.

Bảo Châu

Trong bối cảnh thị trường hàng xa xỉ toàn cầu đang chịu nhiều áp lực, Rolex vừa tạo bất ngờ khi tiếp tục nâng giá bán lẻ các mẫu đồng hồ vàng thêm khoảng 5%. Ghi nhận từ các đối tác phân phối và giới phân tích cho thấy, đợt điều chỉnh này áp dụng trực tiếp tại các thị trường chủ lực như Mỹ, Anh và Hồng Kông.

Đáng chú ý, đây đã là lần tăng giá thứ hai của thương hiệu này tính từ đầu năm 2026, sau đợt điều chỉnh nhẹ hồi tháng 1. Việc liên tục tăng giá đối với phân khúc sản phẩm vàng cho thấy Rolex đang đặt cược lớn vào nhóm khách hàng siêu giàu - những người giúp hãng duy trì mức tăng trưởng ổn định ngay cả khi sức mua chung của ngành xa xỉ đang có dấu hiệu chững lại.

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Rolex tiếp tục nâng giá bán lẻ các mẫu đồng hồ vàng lên khoảng 5%. (Ảnh: The Luxury Hut)

Gần đây, nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ này đã trình làng bộ sưu tập mới nhằm kỷ niệm một thế kỷ đạt được những thành tựu rực rỡ trong nghệ thuật chế tác. Bộ sưu tập mới nhất này cũng mở đường cho những thành công tương lai khi phô diễn kỹ nghệ khoa học vật liệu đỉnh cao, nghệ thuật chế tác mặt số bậc thầy cùng hiệu suất cơ học thuần túy.

Loạt sản phẩm mới của Rolex bao gồm các phiên bản đầy ấn tượng thuộc các dòng Oyster Perpetual 41, Datejust 41 và Yacht-Master II. Tất cả các mẫu đồng hồ chuẩn bị xuất xưởng này đều đạt chứng nhận Superlative Chronometer nghiêm ngặt, được minh chứng bằng con dấu màu xanh lá đặc trưng.

Quyết định tăng giá đối với các mẫu đồng hồ vàng phản ánh một chiến lược tập trung mạnh mẽ vào tệp khách hàng thượng lưu - những người coi đồng hồ cao cấp là một khoản đầu tư dài hạn. Nhu cầu bền vững này tương phản hoàn toàn với tình trạng suy thoái chung của thị trường xa xỉ, nơi nhóm khách hàng có thu nhập khá (aspirational shoppers) đang ngày càng hạn chế chi tiêu cho các món đồ đắt đỏ.

Để nới rộng khoảng cách giữa các mẫu đồng hồ ở phân khúc đỉnh cao và các phân khúc dễ tiếp cận hơn, nhà sản xuất Thụy Sĩ đang giới thiệu các siêu phẩm đặc biệt, điển hình như dòng Cosmograph Daytona đình đám. Mẫu đồng hồ bấm giờ thể thao đặc trưng này sử dụng một loại hợp kim độc quyền mới nhằm phá vỡ các giới hạn thiết kế hiện đại. Những phiên bản làm bằng kim loại quý này càng củng cố vị thế "bất khả xâm phạm" của thương hiệu trong một thị trường ngày càng phân hóa sâu sắc, nơi các nhà sưu tập hàng đầu vẫn không ngần ngại chi tiền mạnh tay.

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Ảnh: Thomas Niedermueller/Getty Images

Xu hướng tăng giá không chỉ giới hạn ở Rolex khi nhiều thương hiệu xa xỉ hàng đầu khác cũng có động thái tương tự. Dẫn nguồn tin từ ông Mark Xu, Giám đốc Marketing của WatchCharts, thương hiệu Cartier thuộc tập đoàn Richemont đã nâng giá các dòng đồng hồ vàng lên tới 10% vào tháng trước.

Trong báo cáo thường niên vừa qua, tập đoàn Richemont lý giải việc áp dụng các đợt tăng giá có tính toán tại các thương hiệu kim hoàn trực thuộc, bao gồm cả Cartier, là do áp lực từ giá vàng leo thang và biến động tỷ giá ngoại tệ.

Thực tế, việc toàn ngành đồng hồ chứng kiến nhiều hơn một đợt tăng giá trong năm đã bắt đầu từ năm ngoái. Tuy nhiên, làn sóng tăng giá trước đó chủ yếu phản ánh hệ quả từ chính sách thuế quan nhập khẩu của Mỹ, hiện đang áp mức thuế 10% đối với Thụy Sĩ - thủ phủ của ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ lớn nhất thế giới.

Theo ông Simon Lazarus, Giám đốc PR và Nội dung của nền tảng đồng hồ xa xỉ trực tuyến Chrono Hunter, việc tăng giá này khó có thể làm nản lòng các nhà sưu tập thực thụ. Nhờ sức hút thương hiệu vượt trội, nhu cầu đối với đồng hồ Rolex được dự báo sẽ tiếp tục vượt xa nguồn cung. Chia sẻ với Reuters, ông Lazarus khẳng định Rolex luôn là cái tên dẫn đầu thị trường.

Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ sang Mỹ trong tháng 4 vừa qua đã giảm hơn một nửa, cụ thể là 56,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thời điểm các nhà sản xuất chạy đua để đưa hàng vào Mỹ trước khi các chính sách thuế quan chính thức có hiệu lực. Nhà phân tích Jean-Philippe Bertschy từ tập đoàn Vontobel nhận định với Reuters rằng cục diện bấp bênh này sẽ còn tiếp diễn trong suốt cả năm, khiến việc dự báo xu hướng xuất khẩu sang thị trường Mỹ trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, thị trường đồng hồ xa xỉ vẫn đang giữ phong độ rất tốt khi kim ngạch xuất khẩu của Thụy Sĩ hiện đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm trước đại dịch.

Mời quý độc giả xem video: Pháp: Nhiều thương hiệu rời bỏ trung tâm thương mại để phản đối Shein/ Nguồn: VTV24

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